Carrera Cup Italia | Da giovedì è già Vallelunga: orari e tv

In genere è atteso di settembre come esame di... riparazione, ma nel 2026 della Porsche Carrera Cup Italia l'inizio della seconda metà di stagione è affidato a una cruciale tappa estiva, in programma nel weekend a Vallelunga.

Un appuntamento che dunque sarà più che altro un esame di maturità (anche la data di inizio luglio calzano a pennello), in primis per il leader e dominatore a Misano e Monza Andrea Bristot (reduce da un'altra positiva presenza in Supercup al Red Bull Ring: top-5 e di nuovo il migliore dei rookie), ma di conseguenza per i suoi rivali, che, se vogliono davvero insidiarlo in classifica, sull'autodromo capitolino dovranno mettergli muso e ruote davanti.

Con due variabili in più: la prima è il gran caldo atteso, anche se in maniera leggermente inferiore rispetto al round di Monza, la seconda il fatto che la quarta prova stagionale sarà preceduta dal test collettivo di giovedì, che potrebbe tornare utile soprattutto a quei piloti che necessitano di un po' più di tempo per adattarsi e poter competere a proprio agio per le posizioni di vertice.

Vedremo. La cosa certa è che a Campagnano di Roma, per un totale di 29 protagonisti al via, rispetto ai primi appuntamenti mancheranno Giorgio Amati e Marco Butti, quest'ultimo impegnato nel concomitante round del Tcr Europe all'Hungaroring e che nel team TDE sarà sostituito da Ariel Levi, il driver israeliano reduce da una non fortunata 24 Ore di Spa durata meno di un giro a causa di un fuoripista con annessa carambola fra più vetture.

In ogni caso i pretendenti ai titoli, compresa la Michelin Cup, e i tanti piloti e realtà di casa (Mezzetti, Fenici, Centri Porsche Roma e Latina...) ci saranno tutti, fin dal giovedì di test (dopodomani), con le prove pre-weekend in programma nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00.

Dopodiché si entra nel vivo del fine settimana con le prove libere di venerdì, attese per le 15.15 come di consueto con sessione di un'ora. Sabato mattina le qualifiche, piuttosto cruciali a Vallelunga, danno appuntamento alle 10.40 e poi nel pomeriggio c'è lo start di gara 1 alle 15.45. Chiusura del weekend affidata domenica a gara 2 a partire dalle 12.20.

Entrambe le corse si disputano sulla distanza di 30 minuti + 1 giro e raccontate dall'appassionata telecronaca di Guido Schittone saranno disponibili in diretta e on demand su DAZN (anche in modalità gratuita, è sufficiente registrarsi alla piattaforma) e in live streaming sempre in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.