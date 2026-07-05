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Carrera Cup Italia | Vallelunga, Michelin Cup: Girondi ruggisce nella prima volta da leader

Alla luce del quarto round del monomarca Porsche si profila una spettacolare volata finale dopo la pausa estiva: l'alfiere di Fulgenzi Racing ha scavalcato Brusa per un solo punto e in agguato restano anche gli altri...

Gianluca Marchese
Gianluca Marchese
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Gara 2 della Porsche CCI a Vallelunga

Gara 2 della Porsche CCI a Vallelunga

Foto di: AG Photo

Gara 2 della Porsche CCI a Vallelunga
Gara 2 della Porsche CCI a Vallelunga
Gara 2 della Porsche CCI a Vallelunga

Alla luce del secondo posto di gara 1 ieri e della vittoria di gara 2 oggi, dal quarto round della Porsche Carrera Cup Italia concluso nel pomeriggio a Vallelunga emerge un nuovo leader nella combattutissima Michelin Cup.

In un crescendo competitivo piuttosto evidente, Andrea Girondi, anche approfittando delle difficoltà e di qualche sfortuna occorsa a Cesare Brusa, ha preso il comando e alla pausa estiva arriva con un punticino di vantaggio proprio sul grande rivale di Prima Ghinzani.

Ormai da diverse gare i due si stanno sfidando direttamente o indirettamente in pista. Certo, ci sono anche gli altri, perché gli attori della top-5 sono racchiusi in 20 punti e con l'imprevedibilità del monomarca tricolore può davvero succedere di tutto nella volata finale che sarà inaugurata a Misano a settembre e si concluderà poi al Mugello.

Di certo c'è che Girondi è per la prima volta leader solitario della categoria. E la sua esultanza a fine gara 2 la dice lunga su quanto il successo odierno sia stato particolarmente sentito dal driver torinese, che aveva rotto il ghiaccio due mesi fa a Misano e poi era passato dal gradino più alto del podio anche a Monza: "Stiamo prendendo sempre più confidenza", spiega lui stesso.

E poi inizia ad analizzare Vallelunga: "Ieri non sono partito bene, oggi ero determinato a vincere, non è stato facile perché avevo un problema con il cambio, sentivo un rumore strano in quinta marcia, però motore e trasmissione hanno retto e quindi sono felicissimo. Avevo una macchina preparata al top dal team, meglio di così non poteva andare!".

Se sei in vetta a un campionato, anche se per te è una cosa nuova, certe idee vengono poi da sé: "Ormai pensare al titolo è d'obbligo. Avevamo già fatto dei calcoli, sapevamo che il potenziale c'era, oggi è stata una ciliegina sulla torta. Ora sono molto carico ed entusiasta. Non vedo l'ora che arrivi la prossima gara, peccato ci sia una lunga pausa in mezzo!".

Come dire che forse un po' di ritmo potrebbe spezzarlo. In realtà Girondi sta dimostrando come crederci e lavorare sodo su sé stessi e con la squadra (con tanto di coach Enrico Fulgenzi) possa portare davvero a risultati concreti, quelli che si possono toccare con mano esattamente come un trofeo sul podio con disegnato il numero 1.

Sempre sorridente nel paddock, forse si rende anche già conto che le insidie maggiori potrebbero arrivare proprio ora che è lui nella posizione più ambìta, perché la concorrenza non resterà a guardare e in particolare proprio Brusa vorrà rifarsi il prima possibile, visto che comunque anche a Vallelunga, a livello di prestazione pura, il pilota lombardo si era dimostrato velocissimo.

"Siamo tutti molto vicini in classifica - conclude allora Girondi -. Alla ripresa ci sarà da fare davvero molta attenzione e capitalizzare il massimo di quello che si può fare..."

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