Carrera Cup Italia | Vallelunga: grandi manovre in vista delle qualifiche!

Al sabato del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia che sta per iniziare a Vallelunga con un turno di qualifiche che si annuncia ad altissima tensione (visto l’avvio ufficiale della seconda metà di stagione), i primi due della classifica generale arrivano rispettivamente con il miglior crono nelle libere di venerdì (Bristot, 1’34”011) e nel test di giovedì (Delli Guanti, 1’33”932).

Per i numeri nudi e crudi sono loro i primi favoriti nell’odierna lotta per la pole position, ma, con un occhio alla classifica piloti e un paio a quella team, gli altri pretendenti non staranno certamente a guardare loro, appunto.

Nelle due giornate precedenti il lavoro di alcune squadre in particolare ha ripagato in pista gli sforzi e la ricerca di contromosse, mettendo in evidenza un paio di aspetti primari: una certa solidità appunto di squadra, che si nota in primo luogo anche soltanto scorrendo le liste tempi finali, e una costanza di vertice che, se da un lato non sarà semplice trasformare in automatico in prestazione al top assoluto (in una pole entrano in gioco ulteriori fattori, anche “esterni”), dall’altro rivela un potenziale elevato.

Analizzando i turni vissuti finora in pista e quanto accaduto nel paddock, senza nulla togliere a squadre che magari si sono maggiormente nascoste, i team Target e BeDriver sembrano pienamente della partita e non per caso hanno costantemente piazzato i loro diversi portacolori in top-5.

Target addirittura tre, con Van Soelen, Festante e Fant apparsi su livelli competitivi fin da giovedì. L’olandese, che anche a Vallelunga in qualifica sembra poter giocare il ruolo di maggior antagonista di Bristot, era soddisfatto ieri e nelle libere ha condiviso con i compagni di squadra alcune modifiche che il team ha apportato alle rispettive 911 GT3 Cup in conseguenza del maggior caldo vissuto venerdì rispetto al test.

E questa è una variabile di cui si dovrà tener conto anche in qualifica, pur con temperature inferiori (non si raggiungeranno i quasi 60 gradi toccati ieri sull’asfalto, più o meno sui livelli di Monza...).

Van Soelen non ha mai corso a Vallelunga, ma il suo obiettivo minimo a gomma nuova sarà almeno replicare il 33”5 di riferimento per le “992” messo a segno da Ten Voorde nel 2024. Basterà per la pole? Potrebbe, ma forse no. Il record assoluto delle 911 GT3 Cup a Vallelunga, infatti, è in realtà rimasto al settembre 2020 e appartiene proprio a Festante, che con il modello 991.2 dotato di Abs andò in pole in 1’33”352.

Per il pilota campano Vallelunga è spesso stata fonte di positivi exploit. Ieri, però, le sue libere si sono interrotte anzitempo per un problema riconducibile allo “sbucciamento” di uno pneumatico.

Con l’auto che non si muoveva più, in un primo momento si era pensato anche a una contemporanea noia tecnica. In realtà era soltanto la tela della gomma che si era arrotolata nel semiasse. Tutto regolarmente ripristinato.

Anche BeDriver è sembrata davvero in palla con Bertonelli e Zendeli, desiderosi di rilanciarsi in campionato (dopo qualche “pasticcio” e qualche sfortuna nei precedenti round).

I due alfieri del team campione in carica, che nel 2025 vinse il titolo proprio grazie agli exploit collezionati nella seconda metà di stagione, si sono distinti sia nel test giovedì sia nelle libere.

Le rispettive 911 GT3 Cup hanno soddisfatto entrambe, tanto che per i due il turno del venerdì si è chiuso con largo anticipo con lavoro completato e obiettivi prefissati raggiunti.

Oltre a queste due squadre, anche Alberto Cerqui con Ebimotors è tornato a respirare le sensazioni ideali per potersi giocare le posizioni che contano. Il bresciano campione 2021 era estremamente soddisfatto del lavoro svolto in questi giorni con la squadra.

Cerqui ha fatto capire chiaramente che la 911 GT3 Cup con il suo inconfondibile numero 3 sulle portiere è stata davvero competitiva nei giorni scorsi e la sua speranza è riuscire a confermare il trend ora che arriva il turno che conta davvero, quello che per varie motivazioni non riesce a capitalizzare al meglio ormai da qualche tempo. Per chi sarà la volta buona?