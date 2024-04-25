MONOPOSTO News and Analysis
DS Automobiles si congeda dalla FE con un ricco palmarès di successi e una una traccia indelebile sulla serie
FE | Il finale iridato della discordia è l'apoteosi dell’imprevedibilità ma nessuno ne esce a testa alta
FE | Gunther lascia Penske: per la Gen4 andrà in Envision che avrà una coppia tutta nuova
DS Penske chiude in bellezza la sua storia in Formula E con la vittoria di Taylor Barnard!
FE | Wehrlein Campione sul ring di Londra, Barnard trionfa nell'ultimo E-Prix
FE | Prima fila tutta Mahindra nel gran finale di Londra. Il leader Wehrlein è 3°, solo 16° Dennis
FE | DS Penske: a Londra si mette in mostra con un nuovo record
FE | Londra: Wehrlein vince Gara 1 e vola in testa al Mondiale. Dennis lo tallona
FE | Wehrlein firma la prima pole di Londra nel derby Porsche e avvicina la vetta
Sebastien Buemi lascerà la Formula E dopo 12 stagioni
FE | Mahindra inizia i test con la Gen4 dopo due mesi di ritardo
FE | Un Mondiale per 9 piloti: a chi andrà la Corona Iridata nel gran finale di Londra?
FE | Porsche con la livrea Rothmans sulle 99X Electric per l'assalto ai titoli a Londra
La Formula E sbarca su Disney+: trasmetterà ogni gara in diretta per promuovere la Gen4
FE | Anticipato l'E-Prix di Monaco 2027 e prolungato l'accordo fino al 2031
FE | Théo Pourchaire primo pilota ufficializzato in Opel per il 2027
FE | “Posso avere un lavoro ora?”: lo strano caso di Ticktum, da ambito uomo-mercato ora è senza contratto
FE | E-Prix di Tokyo 2: DS Penske aveva la chiave del successo
FE | Tokyo 2: De Vries vince una gara caotica, ma è Dennis a sorridere. Porsche vince il titolo costruttori
FE | Tokyo: Mortara firma la pole e punta al rilancio mondiale. Wehrlein e Dennis subito fuori
FE | A Tokyo emerge il potenziale di DS Penske chiudendo di nuovo in zona punti
FE | Ticktum beffa Dennis all'ultimo giro e vince a Tokyo in un finale rocambolesco. KO Wehrlein
FE | Dennis si prende la pole di Tokyo con Mortara 2°. Subito fuori i leader del mondiale
Lutto in Formula E: è morto a 46 anni Cyril Blais. Ha guidato i progetti Maserati e Citroen
FE | Alcune idee per la futura Gen5 sono già sul tavolo, ma c'è davvero l'interesse dei costruttori?
DS Automobiles festeggia i suoi 150 ePrix in FE: riviviamo i 4 mondiali e tutti i record del marchio
FE | DS Penske brilla sotto la pioggia a Shanghai
FE | Clamorosa prima vittoria di Lola-Yamaha con Lucas Di Grassi a Shanghai
FE | DS Penske emerge nei punti in una gara segnata dall'asfalto bagnato
FE | Trionfo Porsche a Shanghai, Wehrlein domina tra asciutto e bagnato
FE | Shanghai, l'allerta meteo cambia i piani: anticipate le due gare per il rischio di forti piogge
Nel 2027 torna il problema concomitanze WEC-FE: come verranno fatte le scelte?
FE | Ecco il calendario 2027: si parte a Jeddah. Entrano Austin, Brands Hatch e Zandvoort in notturna
FE | Rivoluzione Gen4: arrivano le sprint per avere gare a massima potenza senza gestione dell'energia
La DS N°7 debutta su strada e il DNA della Formula E sale a bordo
FE | Sfortuna Mortara come Hulkenberg: un detrito ha spento la vettura colpendo l’interrutore d’emergenza
FE | DS Penske, velocità e concretezza: arrivano punti meritati a Sanya
FE | Dennis rompe il digiuno nel caos di Sanya e torna a vincere. Fuori tutti i pretendenti al titolo
FE | Dennis torna in pole a Sanya in una prima fila monopolizzata da Andretti
FE | Opel: i due nuovi pacchetti aero per la Gen4 vengono studiati anche in galleria del vento
IndyCar | Felix Rosenqvist vince la 500 Miglia di Indianapolis con una volata pazzesca
Dallara nella Hall of Fame di Indianapolis: il genio italiano è riconosciuto negli USA
FE | “Siamo stati pionieri su molti sistemi”: DS Penske ci racconta l’innovazione sul software che ora attira la F1
FE | Monaco amara per DS Penske: la velocità c'è e il team è solido, ma il finale è una beffa
FE | Il Principato incorona Rowland: trionfa nella gara 2 a Monaco e si rilancia nel mondiale
FE | Ticktum fa il bis a Monaco: domina la qualifica e regala a Cupra Kiro la seconda pole di fila
FE | Gioia DS Penske: a Monaco arriva un doppio piazzamento a punti
FE | A Monaco De Vries ritrova il suo tocco magico e riporta al trionfo la Mahindra
FE | Ticktum si veste da supereroe e vola tra i muretti di Monaco riportando Cupra Kiro in pole
FE | Carico raddoppiato e totale libertà sui controlli elettronici: quante novità per scatenare la Gen4
FREC | Macao resta la scuola dei (futuri) campioni: si correrà a metà novembre con la nuova Tatuus T‑326
Alex Zanardi: a Padova la celebrazione dell'uomo che con la "regola dei 5 secondi" cercava di fare la differenza
FE | DS Penske anima la seconda gara a Berlino: la beffa finale non cancella il weekend positivo
FE | Capolavoro Evans a Berlino: vince rimontando dal 17° posto e si rilancia nel mondiale
FE | Wehrlein e Porsche in Pole a Berlino per il secondo E-Prix
Alex Zanardi: il funerale si terrà il 5 maggio nella basilica di Santa Giustina a Padova
FE | A Berlino DS Penske chiude ancora nei punti dopo aver lottato nel gruppo di testa
FE | Mueller, il primo trionfo è magico: vince a Berlino e regala a Porsche la festa perfetta per i 75 anni
FE | Mortara mette la firma sulla Pole per il primo Berlino E-Prix
Il dottor Costa ricorda Zanardi: "Nel 2001 17 interventi, 7 arresti cardiaci. Ma sconfisse la morte"