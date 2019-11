Dalla Mahindra Gen 1 di Formula E alla Pininfarina Battista, il mostro di 1.900 cavalli, passando per Nick Heidfeld, il pilota e tester tedeso. Sulla pista spagnola di Calafat abbiamo scoperto le doti della monoposto elettrica che è servita come base di ricerca per l'attesa hypercar che si vedrà nel 2020.