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MONOPOSTO News and Analysis

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DS Automobiles si congeda dalla FE con un ricco palmarès di successi e una una traccia indelebile sulla serie

Formula E
FE Formula E
Londra ePrix II
DS Automobiles si congeda dalla FE con un ricco palmarès di successi e una una traccia indelebile sulla serie

FE | Il finale iridato della discordia è l'apoteosi dell’imprevedibilità ma nessuno ne esce a testa alta

Formula E
FE Formula E
Londra ePrix II
FE | Il finale iridato della discordia è l'apoteosi dell’imprevedibilità ma nessuno ne esce a testa alta

FE | Gunther lascia Penske: per la Gen4 andrà in Envision che avrà una coppia tutta nuova

Formula E
FE Formula E
FE | Gunther lascia Penske: per la Gen4 andrà in Envision che avrà una coppia tutta nuova

DS Penske chiude in bellezza la sua storia in Formula E con la vittoria di Taylor Barnard!

Formula E
FE Formula E
Londra ePrix II
DS Penske chiude in bellezza la sua storia in Formula E con la vittoria di Taylor Barnard!

FE | Wehrlein Campione sul ring di Londra, Barnard trionfa nell'ultimo E-Prix

Formula E
FE Formula E
Londra ePrix II
FE | Wehrlein Campione sul ring di Londra, Barnard trionfa nell'ultimo E-Prix

FE | Prima fila tutta Mahindra nel gran finale di Londra. Il leader Wehrlein è 3°, solo 16° Dennis

Formula E
FE Formula E
Londra ePrix II
FE | Prima fila tutta Mahindra nel gran finale di Londra. Il leader Wehrlein è 3°, solo 16° Dennis

FE | DS Penske: a Londra si mette in mostra con un nuovo record

Formula E
FE Formula E
Londra ePrix I
FE | DS Penske: a Londra si mette in mostra con un nuovo record

FE | Londra: Wehrlein vince Gara 1 e vola in testa al Mondiale. Dennis lo tallona

Formula E
FE Formula E
Londra ePrix I
FE | Londra: Wehrlein vince Gara 1 e vola in testa al Mondiale. Dennis lo tallona

FE | Wehrlein firma la prima pole di Londra nel derby Porsche e avvicina la vetta

Formula E
FE Formula E
Londra ePrix I
FE | Wehrlein firma la prima pole di Londra nel derby Porsche e avvicina la vetta

Sebastien Buemi lascerà la Formula E dopo 12 stagioni

Formula E
FE Formula E
Londra ePrix I
Sebastien Buemi lascerà la Formula E dopo 12 stagioni

FE | Mahindra inizia i test con la Gen4 dopo due mesi di ritardo

Formula E
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Londra ePrix I
FE | Mahindra inizia i test con la Gen4 dopo due mesi di ritardo

FE | Un Mondiale per 9 piloti: a chi andrà la Corona Iridata nel gran finale di Londra?

Formula E
FE Formula E
Londra ePrix I
FE | Un Mondiale per 9 piloti: a chi andrà la Corona Iridata nel gran finale di Londra?

FE | Porsche con la livrea Rothmans sulle 99X Electric per l'assalto ai titoli a Londra

Formula E
FE Formula E
Londra ePrix I
FE | Porsche con la livrea Rothmans sulle 99X Electric per l'assalto ai titoli a Londra

La Formula E sbarca su Disney+: trasmetterà ogni gara in diretta per promuovere la Gen4

Formula E
FE Formula E
La Formula E sbarca su Disney+: trasmetterà ogni gara in diretta per promuovere la Gen4

FE | Anticipato l'E-Prix di Monaco 2027 e prolungato l'accordo fino al 2031

Formula E
FE Formula E
FE | Anticipato l'E-Prix di Monaco 2027 e prolungato l'accordo fino al 2031

FE | Théo Pourchaire primo pilota ufficializzato in Opel per il 2027

Formula E
FE Formula E
FE | Théo Pourchaire primo pilota ufficializzato in Opel per il 2027

FE | “Posso avere un lavoro ora?”: lo strano caso di Ticktum, da ambito uomo-mercato ora è senza contratto

Formula E
FE Formula E
FE | “Posso avere un lavoro ora?”: lo strano caso di Ticktum, da ambito uomo-mercato ora è senza contratto

FE | E-Prix di Tokyo 2: DS Penske aveva la chiave del successo

Formula E
FE Formula E
Tokyo ePrix II
FE | E-Prix di Tokyo 2: DS Penske aveva la chiave del successo

FE | Tokyo 2: De Vries vince una gara caotica, ma è Dennis a sorridere. Porsche vince il titolo costruttori

Formula E
FE Formula E
Tokyo ePrix II
FE | Tokyo 2: De Vries vince una gara caotica, ma è Dennis a sorridere. Porsche vince il titolo costruttori

FE | Tokyo: Mortara firma la pole e punta al rilancio mondiale. Wehrlein e Dennis subito fuori

Formula E
FE Formula E
Tokyo ePrix II
FE | Tokyo: Mortara firma la pole e punta al rilancio mondiale. Wehrlein e Dennis subito fuori

FE | A Tokyo emerge il potenziale di DS Penske chiudendo di nuovo in zona punti

Formula E
FE Formula E
Tokyo ePrix II
FE | A Tokyo emerge il potenziale di DS Penske chiudendo di nuovo in zona punti

FE | Ticktum beffa Dennis all'ultimo giro e vince a Tokyo in un finale rocambolesco. KO Wehrlein

Formula E
FE Formula E
Tokyo ePrix I
FE | Ticktum beffa Dennis all'ultimo giro e vince a Tokyo in un finale rocambolesco. KO Wehrlein

FE | Dennis si prende la pole di Tokyo con Mortara 2°. Subito fuori i leader del mondiale

Formula E
FE Formula E
Tokyo ePrix I
FE | Dennis si prende la pole di Tokyo con Mortara 2°. Subito fuori i leader del mondiale

Lutto in Formula E: è morto a 46 anni Cyril Blais. Ha guidato i progetti Maserati e Citroen

Formula E
FE Formula E
Lutto in Formula E: è morto a 46 anni Cyril Blais. Ha guidato i progetti Maserati e Citroen

FE | Alcune idee per la futura Gen5 sono già sul tavolo, ma c'è davvero l'interesse dei costruttori?

Formula E
FE Formula E
FE | Alcune idee per la futura Gen5 sono già sul tavolo, ma c'è davvero l'interesse dei costruttori?

DS Automobiles festeggia i suoi 150 ePrix in FE: riviviamo i 4 mondiali e tutti i record del marchio

Formula E
FE Formula E
DS Automobiles festeggia i suoi 150 ePrix in FE: riviviamo i 4 mondiali e tutti i record del marchio

FE | DS Penske brilla sotto la pioggia a Shanghai

Formula E
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Shanghai ePrix II
FE | DS Penske brilla sotto la pioggia a Shanghai

FE | Clamorosa prima vittoria di Lola-Yamaha con Lucas Di Grassi a Shanghai

Formula E
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Shanghai ePrix II
FE | Clamorosa prima vittoria di Lola-Yamaha con Lucas Di Grassi a Shanghai

FE | DS Penske emerge nei punti in una gara segnata dall'asfalto bagnato

Formula E
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Shanghai ePrix I
FE | DS Penske emerge nei punti in una gara segnata dall'asfalto bagnato

FE | Trionfo Porsche a Shanghai, Wehrlein domina tra asciutto e bagnato

Formula E
FE Formula E
Shanghai ePrix I
FE | Trionfo Porsche a Shanghai, Wehrlein domina tra asciutto e bagnato

FE | Shanghai, l'allerta meteo cambia i piani: anticipate le due gare per il rischio di forti piogge

Formula E
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Shanghai ePrix I
FE | Shanghai, l'allerta meteo cambia i piani: anticipate le due gare per il rischio di forti piogge

Nel 2027 torna il problema concomitanze WEC-FE: come verranno fatte le scelte?

WEC
WEC WEC
Nel 2027 torna il problema concomitanze WEC-FE: come verranno fatte le scelte?

FE | Ecco il calendario 2027: si parte a Jeddah. Entrano Austin, Brands Hatch e Zandvoort in notturna

Formula E
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FE | Rivoluzione Gen4: arrivano le sprint per avere gare a massima potenza senza gestione dell'energia

Formula E
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La DS N°7 debutta su strada e il DNA della Formula E sale a bordo

Formula E
FE Formula E
La DS N°7 debutta su strada e il DNA della Formula E sale a bordo

FE | Sfortuna Mortara come Hulkenberg: un detrito ha spento la vettura colpendo l’interrutore d’emergenza

Formula E
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Sanya ePrix
FE | Sfortuna Mortara come Hulkenberg: un detrito ha spento la vettura colpendo l’interrutore d’emergenza

FE | DS Penske, velocità e concretezza: arrivano punti meritati a Sanya

Formula E
FE Formula E
Sanya ePrix
FE | DS Penske, velocità e concretezza: arrivano punti meritati a Sanya

FE | Dennis rompe il digiuno nel caos di Sanya e torna a vincere. Fuori tutti i pretendenti al titolo

Formula E
FE Formula E
Sanya ePrix
FE | Dennis rompe il digiuno nel caos di Sanya e torna a vincere. Fuori tutti i pretendenti al titolo

FE | Dennis torna in pole a Sanya in una prima fila monopolizzata da Andretti

Formula E
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Sanya ePrix
FE | Dennis torna in pole a Sanya in una prima fila monopolizzata da Andretti

FE | Opel: i due nuovi pacchetti aero per la Gen4 vengono studiati anche in galleria del vento

Formula E
FE Formula E
FE | Opel: i due nuovi pacchetti aero per la Gen4 vengono studiati anche in galleria del vento

IndyCar | Felix Rosenqvist vince la 500 Miglia di Indianapolis con una volata pazzesca

IndyCar
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500 Miglia di Indianapolis
IndyCar | Felix Rosenqvist vince la 500 Miglia di Indianapolis con una volata pazzesca

Dallara nella Hall of Fame di Indianapolis: il genio italiano è riconosciuto negli USA

IndyCar
Indy IndyCar
Dallara nella Hall of Fame di Indianapolis: il genio italiano è riconosciuto negli USA

FE | “Siamo stati pionieri su molti sistemi”: DS Penske ci racconta l’innovazione sul software che ora attira la F1

Formula E
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Monaco ePrix II
FE | “Siamo stati pionieri su molti sistemi”: DS Penske ci racconta l’innovazione sul software che ora attira la F1

FE | Monaco amara per DS Penske: la velocità c'è e il team è solido, ma il finale è una beffa

Formula E
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Monaco ePrix II
FE | Monaco amara per DS Penske: la velocità c'è e il team è solido, ma il finale è una beffa

FE | Il Principato incorona Rowland: trionfa nella gara 2 a Monaco e si rilancia nel mondiale

Formula E
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Monaco ePrix II
FE | Il Principato incorona Rowland: trionfa nella gara 2 a Monaco e si rilancia nel mondiale

FE | Ticktum fa il bis a Monaco: domina la qualifica e regala a Cupra Kiro la seconda pole di fila

Formula E
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Monaco ePrix II
FE | Ticktum fa il bis a Monaco: domina la qualifica e regala a Cupra Kiro la seconda pole di fila

FE | Gioia DS Penske: a Monaco arriva un doppio piazzamento a punti

Formula E
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Monaco ePrix I
FE | Gioia DS Penske: a Monaco arriva un doppio piazzamento a punti

FE | A Monaco De Vries ritrova il suo tocco magico e riporta al trionfo la Mahindra

Formula E
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Monaco ePrix I
FE | A Monaco De Vries ritrova il suo tocco magico e riporta al trionfo la Mahindra

FE | Ticktum si veste da supereroe e vola tra i muretti di Monaco riportando Cupra Kiro in pole

Formula E
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Monaco ePrix I
FE | Ticktum si veste da supereroe e vola tra i muretti di Monaco riportando Cupra Kiro in pole

FE | Carico raddoppiato e totale libertà sui controlli elettronici: quante novità per scatenare la Gen4

Formula E
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FREC | Macao resta la scuola dei (futuri) campioni: si correrà a metà novembre con la nuova Tatuus T‑326

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Alex Zanardi: a Padova la celebrazione dell'uomo che con la "regola dei 5 secondi" cercava di fare la differenza

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Alex Zanardi: a Padova la celebrazione dell'uomo che con la "regola dei 5 secondi" cercava di fare la differenza

FE | DS Penske anima la seconda gara a Berlino: la beffa finale non cancella il weekend positivo

Formula E
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Berlino ePrix II
FE | DS Penske anima la seconda gara a Berlino: la beffa finale non cancella il weekend positivo

FE | Capolavoro Evans a Berlino: vince rimontando dal 17° posto e si rilancia nel mondiale

Formula E
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Berlino ePrix II
FE | Capolavoro Evans a Berlino: vince rimontando dal 17° posto e si rilancia nel mondiale

FE | Wehrlein e Porsche in Pole a Berlino per il secondo E-Prix

Formula E
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Berlino ePrix II
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Alex Zanardi: il funerale si terrà il 5 maggio nella basilica di Santa Giustina a Padova

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Alex Zanardi: il funerale si terrà il 5 maggio nella basilica di Santa Giustina a Padova

FE | A Berlino DS Penske chiude ancora nei punti dopo aver lottato nel gruppo di testa

Formula E
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Berlino ePrix I
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FE | Mueller, il primo trionfo è magico: vince a Berlino e regala a Porsche la festa perfetta per i 75 anni

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Berlino ePrix I
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FE | Mortara mette la firma sulla Pole per il primo Berlino E-Prix

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Berlino ePrix I
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Il dottor Costa ricorda Zanardi: "Nel 2001 17 interventi, 7 arresti cardiaci. Ma sconfisse la morte"

IndyCar
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Il dottor Costa ricorda Zanardi: "Nel 2001 17 interventi, 7 arresti cardiaci. Ma sconfisse la morte"
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