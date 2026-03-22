FE | A Madrid DS Penske ancora tra i protagonisti, più di quanto racconti il risultato

Per la prima volta nella sua storia, la Formula E ha disputato una gara sul circuito di Jarama Circuit, situato vicino a Madrid. Erano passati 45 anni dall’ultima volta che il circuito spagnolo aveva ospitato una tappa di un campionato mondiale. La Formula E e le sue monoposto elettriche, un campionato nato dall’iniziativa di un imprenditore con base a Madrid, sono stata la scelta logica per riportare questa pista sotto i riflettori.

Un nuovo circuito è spesso un vantaggio per i team più esperti, come DS Penske. Il team franco-americano, supportato dal personale di DS Automobiles nello sviluppo delle vetture, ha spesso dimostrato di essere superiore sui tracciati mai affrontati prima.

In questo caso, è vero che alla Formula E era già stata concessa una sessione di test lo scorso anno, a seguito delle condizioni meteorologiche avverse che avevano devastato l’area intorno al circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Making an impression in testing

A Jarama, durante la prima sessione di prove libere, le due vetture della DS Penske si sono piazzate tra le più veloci. Maximilian Gunther ha segnato il terzo tempo più rapido, mentre Taylor Barnard è arrivato quinto.

Il tracciato è il più lungo della stagione con i suoi 3,934 km e 14 curve, e il meteo degli ultimi giorni non ha favorito il grip. Il lungo rettilineo di partenza, che termina in una stretta curva a destra, offre la prima opportunità di sorpasso. Tuttavia, i piloti hanno dovuto attendere la Curva 7 per attivare l’Attack Mode, un punto strategico in una gara “ad alta intensità energetica”, dove le vetture passano molto tempo a pieno gas e il recupero dell’energia è fondamentale.

Maximilian Gunther, DS Penske Photo by: DPPI

È uno stile che i veterani della Formula E hanno padroneggiato meglio di chiunque altro, e anche se Barnard è il più giovane sulla griglia, può contare sull'enorme esperienza della sua squadra.

Il cielo grigio e le condizioni fresche, con la pista umida, hanno fatto sì che i gruppi di qualifiche partissero lentamente. Il tempo di riferimento per il “push lap” è stato segnato al quarto giro, meno di tre minuti prima della fine del tempo a disposizione. Nel frattempo, i due piloti della DS Penske si sono trovati nel Gruppo B.

Le condizioni della pista bagnata, unite agli pneumatici "tutti i tempi" delle monoposto elettriche, hanno reso le prestazioni in pista altamente imprevedibili, soprattutto su questo circuito collinare. Ma Gunther è riuscito ad avere la meglio e si è qualificato per i quarti di finale. Qui ha affrontato il pilota francese Norman Nato, ma è stato sorpreso dalla pista scivolosa. Gunther si è qualificato settimo sulla griglia di partenza, mentre Barnard è partito dalla 15ª posizione.

Una gara molto veloce

I piloti avevano 23 giri per battagliarsi su un circuito nuovo per la serie, e portare gli pneumatici alla temperatura giusta si è rivelato una sfida. Al via, Gunther è andato largo e ha guadagnato una posizione prima della prima curva. Al terzo giro, è entrato nella top 5 e ha registrato il giro più veloce della gara, 1,5 secondi più veloce rispetto al tempo di riferimento del leader.

Taylor Barnard, DS Penske Photo by: DPPI

Dietro di lui, Barnard ha scalato la classifica con costanza, avvicinandosi alla top 10. Per questa gara, ai piloti era consentito un'unica attivazione dell'Attack Mode della durata di sei minuti, dovendo anche fermarsi ai box una volta per ricaricare (il famoso Pitboost, progettato per rendere l'azione più emozionante mentre le auto hanno abbastanza energia per coprire l'intera gara).

Questo era un punto strategico cruciale, e spesso un punto di forza del team DS Penske quando si tratta di determinare le giuste strategie. Nella gara, tutto si sarebbe deciso tra i giri 11 e 16, con Gunther e Barnard che avrebbero adottato strategie diversificate: infatti, il pilota tedesco è stato il primo a fermarsi ai box.

Questa scelta lo ha messo virtualmente in seconda posizione, fino a quando l'Attack Mode non ha cambiato il volto della gara. In questo contesto, Gunther è stato il primo dei piloti che si erano già fermati ai box ad attivare il suo boost energetico, usando quei sei minuti mettendo sotto pressione la Jaguar di Antonio Felix da Costa. Gunther ha registrato un nuovo record del giro più veloce della gara e ha preso la testa della corsa. Ma dietro di lui, 11 piloti non avevano ancora attivato il loro Attack Mode.

Gunther, quindi, ha dovuto resistere per gli ultimi sei giri senza la potenza extra, il che ha reso impossibile difendersi. La 154ª gara di Formula E, la 143ª per DS Automobiles, è terminata così fuori dalla top 10 per entrambi i piloti DS Penske. Il prossimo round del Campionato Mondiale di FE si terrà il 2 e 3 maggio a Berlino (Germania).