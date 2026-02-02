WEC | Genesis inserisce i giovani coreani Shin e Lee nel Trajectory Programme

Il Trajectory Programme di Genesis Magma Racing prosegue con la sua espansione inserendo due giovani coreani, Michael Shin e Kyuho Lee.

Il programma del marchio di lusso di casa Hyundai, come già sperimentato lo scorso anno in ELMS, ha l'intenzione di creare una filiera che possa poi incrementare la rosa dei piloti a disposizione della prima squadra, impegnata nel mondo delle corse GT ed Endurance, ma anche pronta ad ampliare i propri orizzonti.

E proprio seguendo quest'ultimo punto, i due nuovi volti della squadra arancio-nera sono stati selezionati seguendo le competizioni cui hanno preso parte di recente. Il 21enne Shin nel 2022 ha vinto una gara in F4 britannica riuscendoci anche negli anni seguenti in Euroformula Open e Formula Regional Oceania; grazie all'accordo con HitechGP, ora è pronto a sbarcare in FIA Formula 3 vestendo i colori di Genesis sulla propria tuta.

"Sono lieto di entrare a far parte della famiglia Genesis Magma Racing con il programma Trajectory: essere in un team coreano come uno dei pochi piloti coreani che corrono all'estero è motivo di grande orgoglio per me, la mia famiglia e la mia squadra", ha commentato Shin.

"Avere il sostegno di un marchio così importante mi aiuterà a tracciare il percorso della mia carriera, e iniziare insieme nella FIA F3 è il banco di prova perfetto. Non vedo l'ora di imparare e progredire insieme e di portare grande orgoglio al marchio e alla Corea. Un enorme grazie a tutta la famiglia Genesis Magma Racing per questa opportunità".

Più giovani con i suoi 17 anni Lee, che dopo essere cresciuto sui kart ha affrontato nel 2025 la sfida in F4 Middle East, Spagna e South East Asia. Ora porterà la bandiera Genesis in GB3 Championship con Elite Motorsport.

"Correre in Europa è un passo molto importante per qualsiasi pilota che voglia costruirsi una seria carriera nel motorsport; è il continente in cui si incontrano il massimo livello di competizione, le conoscenze ingegneristiche e la cultura delle corse, e ogni gara è un'opportunità per imparare e migliorare sia dal punto di vista tecnico che mentale", ha dichiarato Lee.

"Come pilota coreano, entrare a far parte del Genesis Magma Racing Trajectory Programme è un grande passo avanti per me. Credo che quest'anno sarà una base importante per le prossime fasi della mia carriera e so di poterlo fare".

Genesis Magma Racing GMR-001 Foto di: Genesis

Sia Shin che Lee avranno anche impegni in ambito endurance affiancando Jamie Chadwick come riserva ufficiale per il sedile della GMR-001 che esordirà nel FIA World Endurance Championship.

"Il programma Trajectory ha avuto un successo incredibile nel prepararci come team del FIA WEC. È stata una piattaforma fondamentale che ha permesso a Mathys Jaubert e Dani Juncadella di acquisire esperienza e dimostrare le loro capacità, che li hanno portati a entrare a far parte della nostra squadra 2026", sottolinea il Direttore Sportivo, Gabriele Tarquini.

"Quest'anno, il programma Trajectory si concentrerà esclusivamente sullo sviluppo dei piloti. Seguiremo da vicino i progressi di tutti i nostri ragazzi sostenendoli nella loro carriera nel mondo dell'automobilismo”.

Il Team Principal, Cyril Abiteboul, aggiunge: “Uno dei nostri obiettivi è sempre stato quello di aumentare la visibilità dell'automobilismo in Corea del Sud. Vogliamo essere gli ambasciatori di tutti gli sport motoristici per il Paese e sostenere due dei migliori talenti coreani è un passo fondamentale, anche se corrono al di fuori delle auto sportive, che sono il nostro obiettivo principale come squadra".

"Sia Michael che Kyuho hanno chiaramente l'ambizione e il talento per costruire una carriera internazionale nelle corse e sono orgoglioso che possiamo sostenerli nei loro prossimi passi”.