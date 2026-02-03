Cosa c'è dietro la nuova ala posteriore della Cadillac di WEC e IMSA?

La nuova ala posteriore della Cadillac V-Series.R per il 2026 cattura immediatamente l'attenzione. Ma il cambiamento non riguarda solo l'estetica, poiché questa parte segna una svolta fondamentale nella filosofia aerodinamica del marchio.

L'alettone posteriore ribassato del prototipo telaiato Dallara ha immediatamente catturato l'attenzione di tutti a Daytona. E non sono stati solo i fan a commentarlo, anche i piloti lo hanno notato.

"È davvero bello e aggressivo. L'anno scorso era un'ala standard, ma ora ha questo profilo elegante", ha detto Jordan Taylor a Motorsport.com a Daytona. A quel punto, i piloti si erano già abituati al suo aspetto dopo innumerevoli chilometri di test durante i pre-test di novembre e il "Roar".

Il motivo di questo look unico va ben oltre l'effetto visivo, poiché si tratta di una decisione ingegneristica profondamente radicata. Secondo le norme LMDh, i costruttori possono utilizzare un solo dispositivo aerodinamico regolabile sull'auto. In precedenza, Cadillac aveva lo splitter anteriore per mettere a punto l'auto. Il bilanciamento aerodinamico sui diversi circuiti era gestito principalmente attraverso questa componente e l'inclinazione del veicolo. Con il pacchetto Evo 2026, Cadillac ha ribaltato la situazione: l'ala posteriore è ora l'unico elemento regolabile.

"L'anno scorso potevamo mettere a punto solo la parte anteriore. Quest'anno regoliamo la parte posteriore", ha spiegato Taylor. L'obiettivo principale era la stabilità e una maneggevolezza semplificata.

Suo fratello, Ricky Taylor, ha aggiunto: "Questo cambiamento è diventato un ottimo strumento di messa a punto per il team per regolare più efficacemente il bilanciamento dell'auto".

Domare l' "aria sporca"

La sensibilità del modello precedente alle turbolenze dell'aria è stata la motivazione principale alla base dell'aggiornamento. Dieter Gass, team principal di Jota, che segue le Cadillac nel FIA WEC, aveva sottolineato questa difficoltà a Motorsport.com dopo il gran finale in Bahrain lo scorso anno: "L'auto era ottima in aria pulita, ma non appena incontravamo traffico, diventava incredibilmente difficile per noi. Rendereva il sorpasso un incubo, anche se sulla carta avevamo il ritmo giusto".

Abbassando l'elemento alare, il flusso d'aria è ora meglio gestito dalla carrozzeria anteriore, che "pulisce" efficacemente l'aria prima che finisca sull'ala. La vecchia ala montata in alto era completamente esposta alle turbolenze aerodinamiche delle auto davanti, mentre la posizione più bassa garantisce un flusso più costante.

"È molto più facile nel traffico e quando si seguono altre auto. Ora è semplicemente una macchina da corsa migliore", ha confermato Louis Deletraz a Motorsport.com.

Nonostante il suo aspetto elegante, l'auto non manca di aderenza. Tutte le LMH/LMDh operano entro una finestra aerodinamica rigorosamente definita sia per la deportanza che per la resistenza, e la V-Series.R rimane saldamente entro questi parametri.

"Non sembra di aver perso deportanza. L'auto sembra ancora molto stabile nelle sezioni ad alta velocità", ha osservato Colton Herta.

Deletraz ritiene infatti che la nuova configurazione risolva una debolezza di lunga data della Cadillac: "Ci sembrava sempre di perdere un po' di velocità massima, pur essendo molto veloci in curva. Penso che con questo design abbiamo trovato un compromesso migliore, che ci permette di essere veloci in curva ma anche competitivi sui rettilinei".

Herta ha anche sottolineato un effetto collaterale bizzarro: la vista dall'abitacolo, o meglio la sua mancanza. Poiché l'elemento è posizionato molto in basso, è scomparso dalla tradizionale linea visiva dei piloti.

"La prospettiva posteriore è completamente diversa. Non si vede affatto l'ala negli specchietti, forse solo la parte inferiore. È diverso da qualsiasi cosa abbia mai guidato", ha detto il pilota di riserva della Cadillac F1 2026.

#10 Cadillac Wayne Taylor Racing Cadillac V-Series.R: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Will Stevens Foto di: James Gilbert / Getty Images

Bamber: Daytona ha dimostrato che la missione è stata compiuta

Le gare endurance richiedono costanza e i primi segnali sono promettenti. "Ci amplia le possibilità. Nelle gare endurance, è necessaria un'auto facile da guidare e in grado di affrontare condizioni mutevoli. Ora ce l'abbiamo", ha sintetizzato Jordan Taylor.

A Daytona, l'aggiornamento ha affrontato la sua prima vera prova. La Cadillac #31 di Action Express ha lottato per la vittoria fino alle fasi finali, perdendo di poco contro la Porsche-Penske #7. Earl Bamber, che era nel mezzo della lotta durante la sua rimonta, ha confermato che l'aggiornamento aerodinamico ha funzionato esattamente come previsto.

"Abbiamo sicuramente raggiunto il nostro obiettivo. L'auto era molto più maneggevole nel traffico, soprattutto quando si trattava di superare le GT. Non è ancora facile seguire le altre auto perché il gruppo è molto compatto e qualsiasi perdita di deportanza è penalizzante, ma per noi è stato un aggiornamento di successo", ha dichiarato dopo la gara.