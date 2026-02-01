Vai al contenuto principale

WEC

WEC | ASP mostra la nuova livrea delle Lexus LMGT3 2026

Il team francese ha svelato la colorazione rosso-nera delle RC F #78 e #87 griffate Akkodis, con alcune differenze in bianco a distinguerle.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita
Akkodis ASP Team, Lexus RC F LMGT3

Akkodis ASP Team, Lexus RC F LMGT3

Foto di: Lexus

Dopo gli annunci riguardanti i propri piloti 2026, il team ASP ha presentato anche le due livree scelte per le Lexus che correranno per il terzo anno di fila nel FIA World Endurance Championship.

La squadra francese diretta da Jérôme Policand conferma l'impegno in Classe LMGT3 con le sue RC F marchiate dell'ormai storico sponsor Akkodis, che apparirà sulla fiancata.

Le Lexus vestiranno ancora il rosso e il nero di base, e sono distinguibili per alcuni inserti bianchi su muso, specchietti, ala posteriore e fascia parasole della #78 di Tom Van Rompuy/Hadrien David/Esteban Masson rispetto alla #87 di Petru Razvan Umbrarescu/Clemens Schmid/José María López.

Per ASP potrebbe anche essere l'ultimo anno con la RC F nel Mondiale, dato che nel 2027 dovrebbe essere sostituita dalla nuovissima GR GT3 che la Casa madre Toyota ha presentato qualche mese fa, affrontando le ultime fasi dello sviluppo.

Akkodis ASP Team, Lexus RC F LMGT3
Akkodis ASP Team, Lexus RC F LMGT3
Akkodis ASP Team, Lexus RC F LMGT3
Akkodis ASP Team, Lexus RC F LMGT3
Akkodis ASP Team, Lexus RC F LMGT3
Akkodis ASP Team, Lexus RC F LMGT3
Akkodis ASP Team, Lexus RC F LMGT3
Akkodis ASP Team, Lexus RC F LMGT3

Articolo precedente Il BoP con la... museruola di IMSA e WEC: i panni sporchi si lavano in famiglia
Prossimo Articolo WEC | Genesis inserisce i giovani coreani Shin e Lee nel Trajectory Programme

