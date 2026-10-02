F1 | Sepang, Libere 2: Leclerc in vetta, poi Hadjar. Kimi 8°, ma il focus di tutti è già sul passo-gara

C’era un elemento che già alla vigilia appariva evidente a tutti, e che oggi ha ricevuto una conferma netta: più che il giro secco, le squadre stanno già guardando alla gara di domenica, che si prospetta su più soste a causa dell’elevato degrado emerso nelle libere. L’asfalto è infatti tra i più abrasivi dell’anno, paragonabile a quello di Sakhir, e incide in modo significativo sul surriscaldamento e sulla durata delle gomme.

Non sorprende quindi che tutte le squadre abbiano conservato entrambi i set di gomme dure in vista della gara, per cautelarsi in ottica domenica. Realisticamente, contenere il degrado sarà più determinante che partire davanti, ed è per questo che i team hanno concentrato gran parte del lavoro sui long run, arrivando a effettuare una sola simulazione di qualifica in FP2 per lasciare spazio agli stint su due mescole diverse.

Ciò non significa però sacrificare del tutto il giro secco, perché nessuno vuole presentarsi con un ottimo passo gara ma partire troppo indietro. Il fatto che sia stata svolta una sola simulazione di qualifica è proprio il segnale che i piloti hanno ancora margine per migliorarsi, soprattutto in un contesto così compatto come quello visto oggi, con tre piloti racchiusi in poco più di un decimo.

Lando Norris, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A firmare il miglior tempo è stato Charles Leclerc con la Ferrari, una Rossa che continua a interpretare il giro in modo diverso rispetto agli altri team. Come prevedibile, la SF‑26 perde qualcosa sugli allunghi del primo settore per risparmiare energia da utilizzare nella seconda metà del giro, soprattutto per non andare in sofferenza sui due rettilinei del terzo intertempo.

C’è però un altro elemento: sebbene sia vero che la Ferrari perda qualcosa in termini assoluti, la velocità con cui riesce ad affrontare curva 15 le permette di compensare parte del tempo perso, al punto che Leclerc ha fatto segnare proprio il miglior parziale in assoluto nel terzo settore. Inoltre, il monegasco è stato autore di un buon stint sulla soft.

In seconda posizione c’è la Red Bull di Isack Hadjar, staccato di soli 99 millesimi dal Ferrarista, mentre al terzo posto si trova la McLaren di Lando Norris, a poco meno di un decimo e mezzo dalla vetta, con il britannico ancora più convincente sul long run sulla soft come si era già visto in FP1, soprattutto considerando che la progressione mostrata durante lo stint.

Altrettanto interessante è il caso di Max Verstappen: l’olandese ha infatti disputato l’intera sessione con un unico set di gomme medie, con cui peraltro ha segnato il suo miglior tempo a inizio turno, chiudendo in quarta posizione a due decimi e mezzo da Leclerc.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Perché è interessante? Perché, pur avendo raccolto dati con Hadjar, la sensazione è che la Red Bull si consideri già in ordine, al punto da scegliere di concentrare l’intero lavoro di Verstappen sulla simulazione gara (anche per il rischio pioggia), che è stata non solo la più lunga in assoluto, ma anche convincente in relazione alla durata.

Probabilmente Verstappen avrebbe comunque dovuto effettuare un tentativo con la soft negli ultimi minuti dopo essersi fermato ai box, ma l’uscita della Virtual Safety Car per un problema sulla vettura di Gabriel Bortoleto ha cambiato i piani.

Quinta l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, che accusa circa tre decimi dal compagno di squadra. Più staccate invece le due Mercedes, soltanto settima e ottava, dietro anche alla McLaren di Piastri: come nel caso di Verstappen, sia George Russell sia Andrea Kimi Antonelli hanno siglato il loro miglior tempo con la mescola media. C’è però una differenza significativa.

Entrambi i piloti della Stella avevano provato a chiudere un giro con la soft, ma alcuni errori li hanno costretti ad abortire il tentativo, senza rilanciarsi, per dare priorità alle simulazioni gara. Durante tutta la giornata, infatti, sia Russell sia Antonelli sono incappati in diversi errori in staccata, con molteplici bloccaggi, dando la sensazione che la W17 non sia completamente a posto dal punto di vista del setup.

Dopo le difficoltà evidenziate in FP1 sul fronte della gestione gomma, Russell ha dato molta enfasi a questo aspetto nel secondo turno, effettuando un sostanzioso long run sulla soft, non distante da quello di Hamilton considerando la lunghezza maggiore, ma più staccato da Leclerc sulla stessa mescola. Chiudono la top 10 Liam Lawson con la Racing Bulls e Pierre Gasly con la prima delle due Alpine.