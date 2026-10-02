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F1 | Sepang, Libere 2: Leclerc in vetta, poi Hadjar. Kimi 8°, ma il focus di tutti è già sul passo-gara

Il monegasco del Cavallino chiude al comando davanti ad Hadjar e Norris in una seconda sessione dove i primi tre sono racchiusi in poco più di un decimo. Max ha lavorato più in ottica gara siglando il suo miglior tempo con le medie, mentre i due piloti della Mercedes sono stati autori di diversi errori durante la giornata, chiudendo solo 7° e 8°.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

C’era un elemento che già alla vigilia appariva evidente a tutti, e che oggi ha ricevuto una conferma netta: più che il giro secco, le squadre stanno già guardando alla gara di domenica, che si prospetta su più soste a causa dell’elevato degrado emerso nelle libere. L’asfalto è infatti tra i più abrasivi dell’anno, paragonabile a quello di Sakhir, e incide in modo significativo sul surriscaldamento e sulla durata delle gomme.

Non sorprende quindi che tutte le squadre abbiano conservato entrambi i set di gomme dure in vista della gara, per cautelarsi in ottica domenica. Realisticamente, contenere il degrado sarà più determinante che partire davanti, ed è per questo che i team hanno concentrato gran parte del lavoro sui long run, arrivando a effettuare una sola simulazione di qualifica in FP2 per lasciare spazio agli stint su due mescole diverse.

Ciò non significa però sacrificare del tutto il giro secco, perché nessuno vuole presentarsi con un ottimo passo gara ma partire troppo indietro. Il fatto che sia stata svolta una sola simulazione di qualifica è proprio il segnale che i piloti hanno ancora margine per migliorarsi, soprattutto in un contesto così compatto come quello visto oggi, con tre piloti racchiusi in poco più di un decimo.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A firmare il miglior tempo è stato Charles Leclerc con la Ferrari, una Rossa che continua a interpretare il giro in modo diverso rispetto agli altri team. Come prevedibile, la SF‑26 perde qualcosa sugli allunghi del primo settore per risparmiare energia da utilizzare nella seconda metà del giro, soprattutto per non andare in sofferenza sui due rettilinei del terzo intertempo.

C’è però un altro elemento: sebbene sia vero che la Ferrari perda qualcosa in termini assoluti, la velocità con cui riesce ad affrontare curva 15 le permette di compensare parte del tempo perso, al punto che Leclerc ha fatto segnare proprio il miglior parziale in assoluto nel terzo settore. Inoltre, il monegasco è stato autore di un buon stint sulla soft. 

In seconda posizione c’è la Red Bull di Isack Hadjar, staccato di soli 99 millesimi dal Ferrarista, mentre al terzo posto si trova la McLaren di Lando Norris, a poco meno di un decimo e mezzo dalla vetta, con il britannico ancora più convincente sul long run sulla soft come si era già visto in FP1, soprattutto considerando che la progressione mostrata durante lo stint.

Altrettanto interessante è il caso di Max Verstappen: l’olandese ha infatti disputato l’intera sessione con un unico set di gomme medie, con cui peraltro ha segnato il suo miglior tempo a inizio turno, chiudendo in quarta posizione a due decimi e mezzo da Leclerc.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Perché è interessante? Perché, pur avendo raccolto dati con Hadjar, la sensazione è che la Red Bull si consideri già in ordine, al punto da scegliere di concentrare l’intero lavoro di Verstappen sulla simulazione gara (anche per il rischio pioggia), che è stata non solo la più lunga in assoluto, ma anche convincente in relazione alla durata. 

Probabilmente Verstappen avrebbe comunque dovuto effettuare un tentativo con la soft negli ultimi minuti dopo essersi fermato ai box, ma l’uscita della Virtual Safety Car per un problema sulla vettura di Gabriel Bortoleto ha cambiato i piani.

Quinta l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, che accusa circa tre decimi dal compagno di squadra. Più staccate invece le due Mercedes, soltanto settima e ottava, dietro anche alla McLaren di Piastri: come nel caso di Verstappen, sia George Russell sia Andrea Kimi Antonelli hanno siglato il loro miglior tempo con la mescola media. C’è però una differenza significativa.

Entrambi i piloti della Stella avevano provato a chiudere un giro con la soft, ma alcuni errori li hanno costretti ad abortire il tentativo, senza rilanciarsi, per dare priorità alle simulazioni gara. Durante tutta la giornata, infatti, sia Russell sia Antonelli sono incappati in diversi errori in staccata, con molteplici bloccaggi, dando la sensazione che la W17 non sia completamente a posto dal punto di vista del setup.

Dopo le difficoltà evidenziate in FP1 sul fronte della gestione gomma, Russell ha dato molta enfasi a questo aspetto nel secondo turno, effettuando un sostanzioso long run sulla soft, non distante da quello di Hamilton considerando la lunghezza maggiore, ma più staccato da Leclerc sulla stessa mescola. Chiudono la top 10 Liam Lawson con la Racing Bulls e Pierre Gasly con la prima delle due Alpine.

FP2

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'37.528

   S 204.605
2 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 23

+0.099

1'37.627

 0.099 S 204.398
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 25

+0.137

1'37.665

 0.038 S 204.318
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 20

+0.257

1'37.785

 0.120 M 204.068
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+0.305

1'37.833

 0.048 S 203.967
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+0.371

1'37.899

 0.066 S 203.830
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

+0.492

1'38.020

 0.121 M 203.578
8 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 28

+0.532

1'38.060

 0.040 M 203.495
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 30

+0.968

1'38.496

 0.436 S 202.595
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 29

+1.060

1'38.588

 0.092 M 202.405
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 33

+1.352

1'38.880

 0.292 S 201.808
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 25

+1.523

1'39.051

 0.171 S 201.459
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 30

+1.581

1'39.109

 0.058 S 201.341
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 29

+1.833

1'39.361

 0.252 M 200.831
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 28

+1.950

1'39.478

 0.117 S 200.595
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 30

+2.178

1'39.706

 0.228 S 200.136
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.402

1'39.930

 0.224 S 199.687
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 26

+2.622

1'40.150

 0.220 S 199.249
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 27

+2.658

1'40.186

 0.036 S 199.177
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.693

1'40.221

 0.035 S 199.107
21 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 28

+3.410

1'40.938

 0.717 S 197.693
22 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 31

+5.863

1'43.391

 2.453 M 193.003
Guarda i risultati completi

 

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