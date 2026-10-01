WEC | Pioggia e sole nei due giorni di test a Silverstone per la Ford LMDh
Il prototipo ibrido dell'Ovale Blu, per la prima volta con i fari in mostra, è tornato in azione con Sargeant, Yelloly e Priaulx sul tracciato inglese, che ha presentato un meteo mutevole e utile per incamerare informazioni preziose.
Foto di: Ford
La Ford LMDh ha riacceso il suo fantastico motore aspirato Coyote V8 da 5.4 litri in quel di Silverstone, dove ad inizio settimana ha ripreso i lavori di preparazione in vista del debutto nel FIA World Endurance Championship 2027.
Come promesso, la Casa dell'Ovale Blu si è recata sul tracciato inglese, che ha accolto la squadra con il tipico meteo mutevole d'oltre Manica.
In due giorni, pioggia e sole si sono alternati nel cielo britannico, dando modo a Nick Yelloly, Sebastian Priaulx e Logan Sargeant di provare il prototipo telaiato Oreca, per la prima volta con i fanali anteriori a mostrare il vero volto del mezzo americano.
Su un asfalto in tutte le condizioni, dal bagnato estremo all'umido e all'asciutto, il trio si è alternato al volante nella prima giornata, poi i lavori sono proseguiti con il solo Sargeant e alla fine i riscontri sono stati ottimi per la quantità di informazioni raccolte.
Ford LMDh, test a Silverstone
Foto di: Ford
“I due giorni di test a Silverstone sono stati positivi: abbiamo avuto sole, pioggia e una pista che si asciugava, il che ci ha permesso di affrontare una vasta gamma di condizioni", ha spiegato il responsabile del programma LMDh di Ford Racing, Dan Sayers.
"Abbiamo anche effettuato per la prima volta stint più lunghi e tutto è andato per il meglio. Nick, Sebastian e Logan si sono alternati al volante il primo giorno, mentre Logan ha proseguito anche nel secondo".
"Questo è stato il nostro terzo test e stiamo continuando a compiere buoni progressi in vista di quello che andremo a svolgere a Monza, in programma alla fine di questo mese".
La Ford ne ha anche approfittato per girare alcune immagini promozionali con tre mitiche GT40, modello che resta un riferimento per il Costruttore con sede nel Michigan, utilizzando il passato per il rilancio della sfida futura già fatto pervenire ai rivali. In primis la Ferrari...
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