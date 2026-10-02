WRC | Rally Italia Sardegna, PS2-4: le Hyundai di Fourmaux e Neuville balzano al comando

La Hyundai sono passate al comando del Rally Italia Sardegna, in un venerdì mattina per nulla semplice per i protagonisti del WRC impegnati nell'ultima tappa della stagione 2026.

Il sole ha illuminato subito i percorsi sterrati isolani, presentatisi però molto secchi e polverosi, e a tratti anche malmessi con buche e sassi che hanno già dato filo da torcere a diversi equipaggi, incappati in forature.

Adrien Fourmaux ed Alexandre Coria sono balzati in testa già con il successo cronometrico lungo i 18,77km della PS2 'Tula-Erula 1' e terminando con due terzi tempi nelle seguenti fatiche, il che ha messo la i20 N #16 al comando con 4"6 di vantaggio nei confronti della gemella affidata da Neuville/Wydaeghe, vincitori della PS3 'Su Filigosu-Lerno 1' (17,83km).

Scendono invece terzi Solberg/Edmondson a +8"1 dalla vetta, alle prese con una foratura lenta all'anteriore sinistra negli ultimi km della PS2 e visibilità scarsa per via della polvere, ma rifattisi con ottimi tempi nelle seguenti tratte, fra cui il successo nella PS4 'Monti di Alà-Sa Conchedda-Lerno 1' (23,23km).

A seguire la Toyota dello svedese a 2"6 troviamo quella di Pajari/Salminen, risaliti quarti a metà mattina e precedendo la Yaris di Ogier/Landais, con Sébastien che ha accumulato 23" di ritardo dai leader per una foratura all'anteriore destra nella PS3, mostrandosi molto contrariato all'arrivo di tutte le prove e rispondendo prima con un "no comment" e poi con un amaro sorriso e un pollice alzato.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Toyota Racing

Gara di gestione, al momento, per Evans/Martin con la Toyota attualmente leader di campionato: il gallese è sesto a +24"9 dal primato e ha ammesso di non voler rischiare nulla, provando a sfruttare la partenza per primo nell'ordine che, se non altro, gli toglie il problema del polverone alzato senza diradarsi rapidamente nelle zone di fitta vegetazione.

Foratura nella PS4 anche per Katsuta/Johnston che fa scivolare la Toyota del giapponese fuori dalla Top10 ad oltre 2' dalla vetta. In casa Ford/M-Sport abbiamo invece settima la Puma di McErlean/Treacy (+33"9), più arretrate quelle di Armstrong/Byrne e Sesks/Francis, entrambe rallentate da forature nella PS4.

Stesso guaio in cui è incappatata la Hyundai di Sordo/Saiz nella PS3, con la coppia spagnola beffata anche dal sorpasso subito dalla Škoda di Virves/Viilo proprio mentre ripartivano dal cambio pneumatico, ritrovandosi a procedere lentamente per la nuvola di polvere alzata dalla Fabia.

Anche i due estoni hanno avuto una foratura e al momento i leader della Classe WRC2 sono Suninen/Hussi al volante della loro Toyota, seguiti da Lindholm/Morales (Škoda) e Greensmith/Andersson (Toyota), mentre la Lancia di Sarrazin/Roche è scivolata momentaneamente giù dal podio.

WRC - Rally Italia Sardegna: Classifica dopo la PS4