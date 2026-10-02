MotoGP | Bezzecchi: "Col salvataggio in FP1 sono stato fortunatissimo, non so come ho fatto"

Marco Bezzecchi non si sbilancia, ma l'avvio del Gran Premio del Giappone sembra essere stato piuttosto positivo per il pilota dell'Aprilia, che ha chiuso il venerdì di Motegi al quarto posto, staccato di poco più di due decimi dal record messo a referto da Alex Marquez, ma probabilmente avrebbe potuto fare anche qualcosina meglio se non avesse avuto la sfortuna di trovare ben due bandiere gialle nel secondo time attack, che gli hanno impedito di ritoccare il crono con cui comandava dopo il primo.

Il riminese ha apprezzato il nuovo asfalto che è stato steso sul circuito di proprietà della Honda, mentre sembrano convincerlo un po' meno le scelte fatte dalla Michelin, che ha scelto delle soluzioni più dure rispetto a quelle che portava storicamente in Giappone, proprio perché non ha avuto modo di toccare con mano il nuovo manto prima del weekend di gara.

"E' stata una buona prima giornata. Bello l'asfalto, fatto veramente benissimo, tirato come un biliardo. Ha un grip un po' strano, ovviamente come tutti gli asfalti nuovi. Alla fine ha un buon grip però è ancora poco gommato, quindi sicuramente migliorerà girando", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti a Motegi, tra cui quelli di Motorsport.com.

"E' vero che c'è un buon grip, perché l'asfalto è nuovo, però ci hanno portato anche una gomma soft che è parecchio più dura dell'anno scorso. Il time attack alla fine quindi non è un vero e proprio time attack, nel senso che non hai quella sensazione di super grip. E' chiaro che la soft va meglio, però l'anno scorso sicuramente si percepiva di più la differenza. I valori però sono più o meno quelli che mi aspettavo", ha aggiunto.

Tra le altre cose, il suo venerdì è cominciato con un bel brivido, perché al primo giro, quando c'era una pioggia molto leggera che cadeva su Motegi, ha perso il posteriore della sua RS-GP alla curva 11, riuscendo miracolosamente a rimanere in piedi, con una reazione che lui stesso ha definito "fortunata".

"Ho iniziato la giornata subito alla grande, con un salvataggio spettacolare. Il problema era che durante tutto il giro ho visto piovere leggermente, ma l'asfalto era completamente asciutto ovunque. Poi sono arrivato alla curva 11 e anche il punto di frenata era asciutto. E una volta entrato in curva, ho iniziato a notare che era un po’ più scuro. Dato che l'asfalto era nuovo, non sapevo se fosse una caratteristica tipica. Ieri ho fatto un giro a piedi, ma camminare è sempre diverso rispetto a quando sei in sella alla moto".

"Così mi sono reso conto che era bagnato quando la moto si è intraversata. Sono stato fortunatissimo e se dovessi spiegare come ho fatto a salvarmi, onestamente non lo so. È stata solo una questione di fortuna. Ero pronto, ma a volte riesci a salvarti e altre volte no. Fai le stesse cose in sella alla moto. Sono andato dritto al box e mi sono detto: 'Aspettiamo un po'', perché in questa stagione ne ho già avute abbastanza".

Takaaki Nakagami invece non è stato altrettanto fortunato. Il collaudatore della Honda, impegnato in una wild card, è caduto poco più tardi nello stesso punto e si è fratturato la clavicola sinistra. "Simply the Bez" quindi gli ha voluto rivolgere un pensiero.

"Purtroppo ho visto Taka. È un vero peccato per lui. Innanzitutto perché è sempre brutto quando ci si infortuna, quindi gli auguro una pronta guarigione. Ma anche in Giappone, come pilota giapponese, era bello averlo qui per i tifosi in generale. Quindi speriamo che possa tornare qui presto".

Con 42 punti da recuperare e le gare a disposizione che inevitabilmente diventano sempre meno, al portacolori della Casa di Noale è stato domandato se nella sua testa abbia una strategia per provare a riavvicinarsi a Jorge Martin e Marc Marquez. Al momento però riuscire ad essere veloce è la cosa più importante per lui.

"L'obiettivo è cercare di fare il massimo ogni volta che si scende in pista ovviamente. La strategia ce l'ho, però alla fine te la puoi fare come vuoi, ma poi dipende anche dove ti trovi, perché se sei quindicesimo hai voglia a fare strategia. Sicuramente ho nella mia testa una strategia, ma intanto lavoriamo per cercare di essere competitivi. Da lì in poi, vediamo se provare a metterla in atto o se invece bisognerà adattarsi".

"Ovviamente bisogna sempre cercare di mantenere una buona dose di grinta, perché ci vuole sempre, però bisogna anche tenersi un po' con i piedi per terra. Ma è un po' come la strategia, dipende tutto come vanno le cose in pista, quindi l'obiettivo primario è sempre cercare di mettersi a posto per andare forte", ha concluso.