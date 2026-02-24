Come Jeddah sta attirando tifosi internazionali diventando un hub centrale nel motorsport

Il campionato E1 ha portato le gare di motoscafi elettrici sul lungomare del Mar Rosso, pochi giorni prima del ritorno della Formula E sul circuito della Corniche di Jedda sotto i riflettori. Dal mare all’asfalto, la città sta dimostrando una notevole capacità di ospitare eventi di primo livello in rapida successione.

L’Arabia Saudita può essere arrivata relativamente tardi nel mondo del motorsport, ma l’ambizione del Regno di ospitare eventi di livello mondiale ha rapidamente trasformato il Jeddah Corniche Circuit in uno dei punti di riferimento del calendario internazionale. Veloce, scorrevole e implacabile, si è guadagnato la fama di circuito cittadino più rapido della Formula 1. Caratteristiche che hanno conquistato piloti e pubblico, contribuendo a garantire ottime affluenze anno dopo anno.

“Abbiamo ricevuto molte richieste dai car club, club locali, Porsche, Lamborghini e altri, per venire a correre qui”, ha dichiarato Sua Altezza Reale il Principe Khalid bin Sultan Al‑Abdullah Al‑Faisal, Presidente della Saudi Motorsport Company.

"Molti piloti dicono di voler venire a correre su questa pista emozionante, adrenalinica e pericolosa. Ecco perché, quando scendono dalla macchina per la prima volta, dicono: 'wow, questo è davvero un’altra cosa'".

Girls on Track Foto di: General Sports Authority, Saudi Arabia

Il moderno percorso dell’Arabia Saudita nel motorsport è iniziato nel 2018, quando la Formula E, la serie completamente elettrica, ha fatto tappa nel sito storico di Diriyah, a Riyadh, per una gara cittadina. Da allora il Regno ha aggiunto al proprio portfolio la Formula 1, la Dakar e il GT World Challenge Europe. Ogni nuovo evento ha rafforzato la sua presenza sulla mappa globale del motorsport, con Jeddah che ha assunto un ruolo sempre più centrale.

In questo periodo, oltre mezzo milione di spettatori ha assistito agli eventi motoristici organizzati nel Paese, un dato che riflette la rapida crescita della regione. L’Arabia Saudita è diventata una meta sempre più popolare anche per gli appassionati di calcio, tennis, ciclismo e wrestling, con tre milioni di visitatori internazionali che hanno partecipato a più di 150 eventi sportivi globali ospitati nel Regno.

"In Arabia siamo grandi appassionati di motorsport, e ci piace condividere ciò che abbiamo, la nostra visione e ciò che vogliamo ottenere attraverso questo sport", ha spiegato il Principe Khalid.

"Alle persone di tutto il mondo diciamo: 'venite a correre con noi, venite per divertirvi, venite per una vacanza: in Arabia Saudita vivrete un’esperienza unica e vi divertirete'. È questo che vogliamo: offrire un’esperienza davvero unica."

L’ambientazione costiera di Jeddah ha avuto un ruolo fondamentale nel definire questa identità. Città vibrante affacciata sul Mar Rosso, unisce una forte connessione internazionale a un’offerta sportiva e di intrattenimento in continua espansione e a un numero crescente di eventi globali. Con altre gare in arrivo nel corso dell’anno, inclusa la Formula 1 ad aprile, il ritmo non accenna a rallentare.

Alternando competizioni su terra e su mare a poche settimane di distanza, Jeddah non solo amplia le proprie credenziali nel motorsport, ma rafforza la sua posizione come uno dei centri sportivi più importanti al mondo.