FE | Mortara fa il bis: è in pole anche per la seconda gara a Jeddah per 37 millesimi

Trentasette millesimi: è questo il margine che ha separato Edoardo Mortara da Jake Dennis nella finale per la seconda pole position del weekend a Jeddah. Un distacco minimo, sul filo dei centesimi, ma sufficiente per permettere allo svizzero della Mahindra di fare il bis e replicare la pole di ieri, nonostante un leggero sovrasterzo nell’ultimo settore.

Una pole position che conferma il grandissimo stato di forma della scuderia indiana, che soprattutto da quest’anno ha mostrato un evidente cambio di passo, tornando ad affacciarsi con continuità nelle posizioni più alte della griglia. Ora l’obiettivo è compiere lo step successivo, puntando a quella vittoria sfuggita ieri complice una partenza tutt’altro che brillante.

Ad affiancarlo in griglia sarà Jake Dennis, bravo a districarsi nei gruppi e nei duelli fino a mancare la pole per meno di quattro centesimi. Una pole che continua a sfuggirgli ormai da quasi una stagione intera, ma rivederlo nelle prime posizioni già al via rappresenta comunque una grande opportunità per lottare non solo per il podio, soprattutto in una gara che si giocherà molto sulla gestione energetica.

Jake Dennis, Andretti Formula E Foto di: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Sarà un’ottima seconda fila per Oliver Rowland, superato nella prima semifinale da Mortara. Dopo la delusione di ieri, con il campione del mondo in carica lontano dalle posizioni che contano, riuscire a scattare dalle prime file rappresenta comunque un passo avanti significativo per provare a giocarsi un risultato di peso nella gara di oggi e guadagnare punti utili per la classifica. Al suo fianco ci sarà Antonio Felix da Costa, capace di portare la sua Jaguar in terza posizione.

Ad aprire la terza fila sarà Jean-Eric Vergne con la Citroen, battuto dal poleman di giornata. Scatterà sesto Max Gunther, battuto da Oliver Rowland nel primo quarto di finale. Ieri il tedesco della DS era finito fuori dai punti dopo una strategia poco brillante da parte del team, probabilmente costata anche la possibilità di giocarsi il podio: oggi la squadra francese avrà l’occasione di riscattarsi, proprio sul circuito dove un anno fa Gunther aveva conquistato una splendida vittoria sotto le luci artificiali di Jeddah.

Partiranno dalla quarta fila Sebastien Buemi e Nick Cassidy, con quest’ultimo battuto di circa mezzo secondo da da Costa dopo un errore nella penultima chicane, tanto da scusarsi immediatamente via radio per l’eliminazione. Per Citroen si tratta comunque di un risultato positivo: il team è riuscito a portare entrambe le vetture in top 8.

Jean-Eric Vergne, Citroen Racing Foto di: Oscar Lumley / LAT Images via Getty Images

La Formula E continua a regalare sorprese, e il primo gruppo di qualifica non ha fatto eccezione: il vincitore della gara di ieri, Pascal Wehrlein, è stato eliminato subito, mancando l’accesso ai duelli per appena sei centesimi.

Un’uscita prematura che, tuttavia, non compromette del tutto le sue possibilità di rimonta: la corsa odierna sarà infatti molto più tattica nella gestione dell’energia, con un gruppo destinato a rimanere compatto. Certo, partire così indietro non è l’ideale, ma non esclude la possibilità di vederlo lottare per una posizione di rilievo.

Eliminato nel primo gruppo anche Dan Ticktum, che con la sua Cupra Kiro ha mancato il passaggio del turno per appena 20 millesimi. A sorprendere è stata anche l’esclusione di Mitch Evans, ieri a podio: già nella prima parte del weekend aveva faticato sul giro secco, salvo poi riscattarsi in gara. Fuori anche Norman Nato con la Nissan, Taylor Barnard con la DS e Joel Eriksson con la Envision.

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Se nel primo gruppo non sono mancate le sorprese, nel gruppo B i favoriti hanno invece superato senza difficoltà il turno, fatta eccezione per Nico Muller. Lo svizzero ha firmato una qualifica al di sotto degli standard mostrati in questa prima parte di campionato, nella quale aveva brillato: una prestazione che lo costringerà a una rimonta più ragionata e tattica nella gara di questa sera.

Oltre allo svizzero di casa Porsche, a trovare l’eliminazione sono stati anche Zane Maloney, comunque autore di una buona qualifica con la LOLA e rimasto fuori dai duelli per una ottantina di millesimi, insieme a Pepe Martí con la Cupra Kiro, Lucas di Grassi e Nyck de Vries. L’olandese della Mahindra sarebbe comunque partito dal fondo per via di una penalità di 60 posizioni legata alla sostituzione di alcuni componenti sulla vettura: dovrà ora scontare uno stop&go di 10 secondi in gara, per una corsa che si preannuncia tutta in salita.