Cupra punta ancora sulla Formula E: sarà in pista anche per l'era della Gen4

A inizio settimana, Citroen ha annunciato il proprio impegno anche nell’era Gen4, dando così continuità a un progetto in realtà partito solo quest’anno, quando il marchio francese ha sostituito Maserati come uno dei due team Stellantis. Proprio per questo, la conferma della partecipazione per il prossimo anno non è una sorpresa, ma guardando però più avanti, verso la Gen4, emerge un altro brand intenzionato a restare: Cupra.

Il marchio spagnolo è presente in Formula E dall’inizio dell’era Gen3: inizialmente insieme alla scuderia Abt, oggi legata a Lola Yamaha, e successivamente affiancando Kiro a metà ciclo tecnico, nel passaggio alla Gen3 Evo. Un cambio di rotta significativo sotto diversi aspetti: da un lato perché ha scelto una squadra in evidente crescita, dall’altro per la questione del powertrain.

Nel momento in cui si è legata a Kiro, la scuderia di Silverstone stava attraversando un cambio di proprietà che ha portato anche a un deciso salto di ambizione, culminato nell’accordo con Porsche per la fornitura del powertrain. Un passaggio che può sembrare marginale, ma che in realtà rientra in una strategia più ampia per consolidare la crescita del team. Una crescita che proseguirà anche in era Gen4, quando la squadra potrà contare ancora sul supporto di Cupra.

Dan Ticktum, Cupra Kiro, Josep Maria Marti, Cupra Kiro Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Parlando con Motorsport.com durante il fine settimana di Jarama, dove il marchio spagnolo ha vissuto il suo primo ePrix di casa anche nel ruolo di main sponsor dell'evento per lanciare l'ultima nata, la Raval, i vertici di Cupra hanno confermato la loro presenza in Formula E anche per l’era Gen4. Una fase che la serie attende con grande interesse, complice l’importante salto prestazionale previsto dal nuovo regolamento tecnico.

“Saremo presenti nell’era Gen 4. Il nostro futuro è elettrico, come sapete, e lanceremo la Raval come auto elettrica. Crediamo nelle competizioni elettriche, e la migliore piattaforma al mondo per le gare elettriche è la Formula E. Quindi è un abbinamento perfetto per Cupra, e mi piacerebbe restare lì per sempre. Non posso impegnarmi su questo, ma l’anno prossimo saremo presenti nella Gen 4”, ha detto Markus Haupt, CEO di Cupra.

L’abbinamento sarebbe ancora con Kiro, il team a cui Cupra è legato dal 2024, anche perché la partnership funziona molto bene, inclusa la parte comunicativa. Nell’ultimo anno, ad esempio, Cupra ha sviluppato diverse collaborazioni, anche con l’industria cinematografica per la promozione di alcuni film, e Kiro si è sempre mostrata disponibile ad adattarsi, arrivando a modificare la livrea in occasione di questi eventi.

Dan Ticktum, Cupra Kiro nella livrea speciale per Madrid in occasione del lancio della Raval Foto di: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Lo stesso vale per le livree sviluppate direttamente con Cupra, come quella presentata nel weekend spagnolo, caratterizzata da una colorazione camouflage dedicata al lancio della Raval. A questi elementi si aggiunge un team in crescita, sia nelle strutture sia nel personale: non a caso, negli ultimi due ePrix Kiro è stata la squadra che ha raccolto più punti dopo Jaguar.

“Ci piacerebbe molto continuare con Kiro. È una partnership fantastica. A noi piace fare cose diverse rispetto a ciò che facciamo nel nostro business con le nostre auto, e anche a loro piace sperimentare nel motorsport. Anche il tipo di comunicazione che adottano, adattando le nostre livree, è qualcosa che amano. Quindi penso davvero che sia una partnership eccellente, e ci piacerebbe mantenerla”.

La scelta sarebbe quindi quella di proseguire la collaborazione con Kiro anche il prossimo anno, senza assumere lo status di costruttore. Una decisione coerente, considerando che Cupra fa parte del gruppo Volkswagen, che vede già Porsche impegnata ufficialmente in Formula E e destinata a raddoppiare la propria presenza nel 2025 con un secondo team.

Josep Maria Marti, CUPRA KIRO Porsche 99X Electric WCG3 Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Un’opportunità interessante, ma da quanto riferito dai vertici Cupra dovrebbe proseguire con Kiro anche il prossimo anno. Il rapporto con Porsche resterà quindi confinato al piano tecnico. Esiste infatti un accordo per la fornitura del powertrain, accompagnato da una collaborazione molto stretta che prevede anche lo scambio di dati per ottimizzare le prestazioni della vettura, rendendo il team sempre più competitivo.

“Al momento no, non c’è l’intenzione di diventare un costruttore. Credo che la partnership che abbiamo con Porsche sia eccezionale, perché ci sosteniamo a vicenda: ci scambiamo anche i dati, e questo ci dà molta più performance in pista. Quindi è qualcosa che aiuta entrambe le parti. E perché dovremmo interromperla? Il Powertrain va molto bene”, ha poi aggiunto Werner Tietz, vicepresidente R&S di Cupra.

C’è infatti una collaborazione profonda, con anche tecnici Cupra coinvolti direttamente nel team. Ma l’aspetto più rilevante resta la crescita mostrata nell’ultimo anno. Sebbene i risultati di questo avvio di stagione non lo riflettano appieno, complice anche qualche episodio sfortunato che ha impedito di trasformare in punti la velocità della vettura, la squadra di Silverstone sta costruendo, tassello dopo tassello, una struttura sempre più competitiva.

Durante la sosta estiva è arrivato nuovo personale e sono state potenziate le strutture, così da migliorare gli algoritmi predittivi e il reparto strategico, una delle aree decisive in cui si gioca la partita in Formula E. La velocità c’è, ora si tratta di trasformarla in risultati concreti, guarndando nel frattempo anche al futuro.