WEC | Mike Conway annuncia il ritiro alla fine della stagione 2026

Mike Conway ha annunciato il proprio ritiro dal mondo delle corse al termine della stagione 2026, con la 6h di Monza del FIA World Endurance Championship che sarà la sua ultima gara.

L'attuale pilota di Toyota Racing aveva già lasciato intendere che il prossimo anno non avrebbe più vestito i colori del team giapponese, quando alla 24h di Le Mans vinta lo scorso giugno si era sbottonato con un abbastanza eloquente "non so se ci vedremo il prossimo anno", pronunciato appena prima di salire sul podio della Sarthe.

A 43 anni il britannico ha quindi scelto di appendere il casco al chiodo dopo aver cominciato con le monoposto (con alcuni bei successi in IndyCar), per poi passare al mondo delle corse di durata, prima coi prototipi LMP2 e LMP1, e ora in Classe HYPERCAR.

Con avventure anche in ELMS ed IMSA, tra LMP2, prototipi e GT, in particolar modo la sua famiglia è stata la Toyota, dove ha trascorso gli ultimi 12 anni affrontando 92 gare, nelle quali ha collezionato 2 successi a Le Mans, 20 vittorie assolute, 51 podi e 2 titoli Mondiali.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries Foto di: JEP

"Ehi ragazzi, volevo solo dirvi che alla fine di questa stagione mi ritirerò dalla carriera di pilota professionista. È stato un percorso davvero lungo arrivare a questo punto, e ne sono davvero orgoglioso", ha detto Conway in un video pubblicato sui social, con le immagini più belle della sua carriera.

"Un percorso piuttosto emozionante. Onestamente, ci sono stati tantissimi alti e bassi, diverse categorie di gara, fino ad arrivare a dove mi trovo ora, dopo le ultime 13 stagioni con la Toyota, che è stata davvero un posto che potevo chiamare casa".

"Questo percorso è iniziato quando avevo otto anni, semplicemente come qualcosa che io e mio padre abbiamo deciso di provare a fare un giorno. Da lì in avanti, gli anni si sono susseguiti uno dopo l’altro e si sale di categoria in categoria".

"Formula Renault, F3, GP2, qualche test in F1, il che è stato davvero fantastico. Alla fine sono andato in America. Abbiamo firmato un contratto per correre in IndyCar per un anno; non avevo proprio idea di cosa fossero gli ovali o cose del genere, ed è stato un po’ un battesimo del fuoco, onestamente".

"Ho avuto alcuni incidenti e alla fine ho ottenuto un po’ di successo su circuiti che mi piacevano davvero, ovvero i cittadini. Alla fine ho iniziato a considerare anche le sportscar come alternativa. Diciamo che questo mi ha portato in Toyota, che ormai è la mia casa da 13 stagioni e con cui mi sono davvero divertito".

"È stato un percorso incredibile, che onestamente non avrei mai potuto immaginare. Ho avuto tanti compagni di squadra fantastici, abbiamo riso tantissimo insieme e lo facciamo ancora".

"Ho ottenuto tante vittorie, non solo come Costruttori, ma anche nei titoli Mondiali Piloti e a Le Mans, ovviamente. Un successo che ci è sfuggito davvero tante volte come squadra e come equipaggio #7, seppur provandoci tantissime volte. Pensavamo di avercela fatta dopo quattro o cinque secondi posti, prima di riuscire finalmente a vincere nel 2021 con José Maria Lopez e Kamui Kobayashi".

"Quella è stata davvero speciale e la custodirò nel cuore per molto tempo. E poi, ovviamente, quella più recente del 2026, che è stata altrettanto speciale".

"Ci sono tantissimi ringraziamenti da fare. Prima di tutto alla mia famiglia; mio padre, mia madre, mia sorella, mio fratello. Fanno parte di questo percorso da molto tempo e mio padre ha avuto un ruolo fondamentale e, purtroppo, ci manca tantissimo".

"E anche la mia piccola famiglia, che ora sta crescendo. Mia figlia ha ormai tre anni e mezzo e voglio esserci per lei, per vederla crescere. Poi mia moglie, con tutto il suo sostegno. Un saluto anche a Mark Blundell, che è stato al mio fianco nel corso degli anni e sono ormai circa 20 stagioni che lavoriamo insieme. Ne ho passate davvero tante, dunque un grande grazie a Mark, per tutto il sostegno, davvero molto apprezzato".

"Credo di aver avuto dei compagni di squadra fantastici lungo il percorso, specialmente con la Toyota. Ho imparato tantissimo da voi, ragazzi, è stato davvero divertente condividere le auto con voi. Onestamente, penso che probabilmente siano stati proprio i momenti fuori dalle piste ad essere stati i più memorabili, almeno alcuni di questi".

"Ci sono davvero tanti ringraziamenti da fare, onestamente, a tutti quelli con cui ho lavorato in azienda, non solo nel team di gara, ma chi è qui a lavorare a tempo pieno. Grazie a tutti in Giappone per il vostro duro lavoro, che ha reso questa squadra un tale successo".

"Ad Akio Toyota, grazie per il tuo sostegno. Dal primo momento in cui ho corso a Rye House, dalla prima volta che sono salito su un’auto fino al gradino più alto del podio a Le Mans, a tutte le persone che mi hanno accompagnato lungo il percorso: grazie di cuore per questo viaggio. Insomma, siete stati tutti parte integrante di questo percorso e grazie di cuore per tutto ciò".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries Foto di: JEP

Un commento di ringraziamento è arrivato anche dalla Toyota, per bocca del compagno di squadra di Conway, Kamui Kobayashi, nonché Team Principal della compagine del WEC.

“È stato un piacere correre con la vettura #7 insieme a Mike per così tanti anni. Abbiamo condiviso tanti momenti emozionanti, in particolare a Le Mans. Alcuni dei miei ricordi più incredibili nel mondo delle corse sono legati proprio a Mike", dice il giapponese.

"È stato un compagno di squadra straordinario, non solo in termini di velocità e costanza, ma anche sul piano umano. È diventato un amico per molti di noi e ci mancherà nel team. Ma nulla dura per sempre nel mondo dell’automobilismo, e tutti noi desideriamo augurare a Mike un meritato e sereno pensionamento insieme alla sua famiglia".

Riguardo la sostituzione di Conway, la Toyota non ha ancora rilasciato comunicazioni, ma da tempo si sa che arriverà Kévin Estre, in attesa di capire anche quale sarà il futuro di Ryo Hirakawa.