WEC | La vittoria Toyota al Fuji propiziata dall'aiuto di un... fotografo

La Toyota ha conquistato una vittoria a sorpresa nella gara casalinga del WEC al Fuji, grazie a una combinazione di un finale incredibile e una mossa tattica da maestro.

Sebbene la TR010 Hybrid fosse ben lontana dall’essere la vettura più veloce in termini di ritmo di gara puro, la #8 guidata da Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa è riuscita a conquistare il successo, aiutata da un contributo insolito da parte di un fotografo del team.

Un brutto incidente nell'ultima ora ha reso necessarie lunghe riparazioni al guard-rail in fondo al rettilineo. Mentre i rivali stavano ancora valutando la durata dell’interruzione, in Toyota si stava già analizzando la scena dell’incidente.

Il consulente del team giapponese, Alexander Wurz, ha spiegato che l’intera squadra ha collaborato per stimare quanto sarebbe durata la neutralizzazione.

"Tutta la squadra ha lavorato insieme, compreso il fotografo, la dirigenza del team e io stesso in qualità di consulente", ha dichiarato l'austriaco parlando con Motorsport.com.

Il fotografo ha immediatamente trasmesso immagini ad alta risoluzione delle barriere danneggiate al muretto dei box. Wurz, che ha anche esperienza nella progettazione di circuiti, si è recato di persona sul luogo dell’incidente con una radio.

"Sono corso lì, ho dato un’occhiata a tutto e ho detto che ci sarebbero voluti almeno 25 minuti prima che la gara potesse riprendere".

Foto di: WEC

Quella valutazione ha permesso al reparto strategico di prendere una decisione chiave durante l’ultimo pit-stop effettuato in Safety Car, optando per un rifornimento ridotto.

“La cosa fondamentale è stata che siamo stati noi a rifornire la vettura con la quantità minima di carburante perché avevamo ipotizzato che non avremmo avuto a disposizione un intero stint. Abbiamo rifornito il minimo indispensabile e avevamo ragione. Tutti gli altri hanno rifornito troppo, ed è per questo che siamo ripartiti per primi con la vettura #8".

Inoltre, il team ha deciso di non cambiare le gomme per risparmiare altro tempo prezioso; una scelta che ha portato a un ultimo stint carico di tensione quando ha cominciato a piovere leggermente in pista.

"Una pioggerellina sulle vecchie gomme slick contro l’Alpine che arrivava da dietro con gomme più nuove: quella sì che è stata una vera e propria prova di nervi - ha analizzato l’ex pilota di F1 e WEC - Ma Ryo Hirakawa ha portato a casa la vittoria in modo sensazionale".

L’idolo locale ha difeso il comando con le gomme usate fino alla bandiera a scacchi, assicurando il finale più serrato nella storia del WEC e portando la Toyota in testa alla classifica del campionato in vista delle fasi finali della stagione.

"Non abbiamo vinto al Fuji perché eravamo i più veloci, ma perché quando alla fine si è trattato di dare il massimo, abbiamo messo a segno una mossa migliore rispetto a tutte le altre squadre".