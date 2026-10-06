F1 | Honda: il turbo ADUO2 è pensato per la guidabilità, ma aiuta anche la gestione dell’energia

La top 10 centrata da Fernando Alonso in Malesia ha un doppio significato molto importante. Il primo è legato alla competitività della AMR26 su una pista dove la Power Unit ha avuto senza dubbio un peso minore, come dimostrato anche da Audi, mettendo in luce le qualità del telaio. E così la vettura di Silverstone è riuscita ad accedere alla Q2 con entrambe le vetture e portare a casa punti che fanno morale.

C'è però anche un altro punto, ossia la competitività mostrata sul bagnato. Con l'MGU-K limitato a 250 kW per tutti fino a un certo punto della gara, le difficoltà della AMR26 nel recupero dell’energia si sono attenuate, perché in quelle condizioni il consumo è minore. Questo ha ridotto l’impatto dei limiti della monoposto, permettendole di esprimersi in un contesto più favorevole

Sul bagnato la guidabilità ha un valore importante. Prima del weekend era emerso come Honda avesse introdotto a Madrid un secondo aggiornamento della proprio Power Unit a sorpresa, dato che il piano originale era quello di omologare una sola nuova specifica a Zandvoort, per poi rinviare tutti gli interventi più importanti al 2027, come Audi.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Honda aveva già provato la PU aggiornata con l'ADUO1 durante una giornata dedicata alle riprese a Budapest prima della sosta, raccogliendo dati utili da analizzare prima di utilizzare la nuova specifica a partire da Zandvoort. Ma già nel primo weekend con questa versione aggiornata, i piloti si erano lamentati di una certa difficoltà a livello di guidabilità, con una vettura decisamente più impegnativa da controllare.

Una situazione che, in realtà, Honda aveva già messo in conto. Sia al banco sia durante il primo test in pista nel filming day di Budapest erano emerse caratteristiche di guidabilità piuttosto diverse rispetto alla specifica con cui la squadra aveva iniziato la stagione. Un passaggio normale, perché nel momento in cui si cambia la combustione come fatto con la specifica ADUO, cambia anche la guidabilità.

A Zandvoort i piloti avevano notato come, in fase di scalata, la Power Unit restituisse troppa potenza, portando talvolta ad arrivare lunghi e a mancare la corda della curva, oppure a ritrovarsi con un posteriore fin troppo ballerino. Analizzati i dati, Honda ha individuato la possibilità di recuperare ancora qualcosa intervenendo sul turbo della Power Unit, un accorgimento che avrebbe aiutato a migliorare la guidabilità.

Fernando Alonso, Aston Martin Foto di: Srinivasa Krishnan

“Dopo Zandvoort abbiamo ritenuto che ci fosse margine per migliorare le performance intervenendo sulla calibrazione. Abbiamo quindi lavorato in quell’area per cercare di ottenere un miglioramento attraverso la calibrazione. Non si tratta di un grande passo, ma continuiamo a lavorare per trovare piccoli guadagni” ha spiegato a Sepang Shintaro Orihara, General Manager di Pista Honda.

“Poi, a Madrid, abbiamo introdotto un turbo aggiornato utilizzando l’ADUO2. Abbiamo individuato margine di miglioramento nel boost following, che ha un impatto principale sulla guidabilità. Per questo abbiamo introdotto un turbocompressore aggiornato. L’efficacia dell’aggiornamento l’abbiamo vista a Baku, dove il boost following è particolarmente importante”.

In sostanza, Honda ha lavorato sulla capacità del turbocompressore di mantenere e modulare la pressione di sovralimentazione in modo rapido e coerente rispetto alle richieste del pilota. Questo è un intervento che porta benefici su due fronti: l primo è quello della guidabilità, perché offre una risposta più coerente e prevedibile a ciò che richiede il pilota, mentre il secondo è sulla gestione energetica.

Sono temi però strettamente connessi. Se c’è un ritardo da parte del turbo, non solo il pilota fa più fatica a interpretare la risposta della vettura, ma significa anche che, per compensare, la Power Unit deve “consumare” più energia per far lavorare più rapidamente il turbocompressore, un comportamento simile a quanto avveniva con le vecchie Power Unit.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Joe Portlock / Getty Images

“Se abbiamo del boost lag in uscita di curva, possiamo avere anche un ritardo nella coppia del motore. In quel caso dobbiamo usare l’MGU-K per compensare quel ritardo di coppia, sacrificando parte dell’energia”, ha aggiunto Orihara.

Tuttavia, se fino all’anno scorso si trattava di un problema limitato, perché l’MGU‑H forniva supporto e l’MGU‑K si fermava a 120 kW, con un consumo energetico piuttosto ridotto, ora il motore elettrico è salito a circa 350 kW, quasi il triplo della potenza. Inoltre non c’è più il motogeneratore H a recuperare energia, mentre la batteria è rimasta invariata nella sua capacità.

Oggi, quindi, è cambiato il modo di ragionare e usare l’energia, perché la si vuole sfruttare sugli allughi dove vale molto più tempo. Rimanere a un livello di kW superiore più a lungo con questo regolamento tecnico ha un valore in termini di tempo decisamente superiore rispetto al passato o rispetto a deviare tanta energia al turbo per ridurre il lag.

Il lavoro sul turbo è quindi doppio: è stato pensato per migliorare la guidabilità per i piloti, ma a cascata ha effetti anche su altri elementi, garantendo un vantaggio sulla gestione dell’energia. Come confermato da Honda, non si tratta di numeri importanti, in linea con la filosofia secondo cui gli interventi più sostanziosi sarebbero arrivati solo nel 2027, ma è comunque un piccolo guadagno per continuare a migliorare, come si è visto in Malesia.