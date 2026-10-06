F1 | GP di Singapore: ecco perché le Soft si candidano per essere usate anche in gara

Dalla Malesia a Singapore, due mondi completamente diversi. Marina Bay ospita il terzo appuntamento della tripletta asiatica e lo fa con le sue tipiche caratteristiche. Quelle di un circuito cittadino: barriere vicine, limitate opportunità di sorpasso e una pista che dovrebbe offrire una spiccata evoluzione della pista.

L'asfalto è rimasto il medesimo dello scorso anno e presenta un livello di rugosità medio-alto se consideriamo la natura della pista di Singapore. Pertanto, i valori dovrebbero rimanere pressoché quelli dello scorso anno, con Pirelli che ha confermato le mescole già viste nel 2025: C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft).

Va ricordato, però, che così come in Malesia, anche a Singapore il meteo potrebbe giocare un ruolo importante per ciò che riguarda l'aderenza. Il clima a Marina Bay è equatoriale e le condizioni potrebbero essere modificate da una sessione all'altra.

La gara, al pari delle qualifiche e della Sprint Qualifying, sarà effettuata in notturna con temperature dell'asfalto che dovrebbero essere comprese tra i 30 e i 35 gradi. In queste condizioni le gomme dovrebbero lavorare agilmente all'interno della propria finestra d'utilizzo senza ciricità legate al surriscaldamento. Inoltre il livello di stress meccanico non sarà particolarmente elevato e il degrado sarà riconducibile al normale decadimento dell'asse posteriore nelle fasi di trazione (per la natura della pista, che presenta diverse frenate e successive fasi di trazione).

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La buona notizia è che graining e usura non dovrebbero rappresentare fattori in grado di mettere in guarda i piloti nella gestione degli pneumatici in gara. Tutti questi motivi porteranno quasi certamente i team a cercare la sosta singola, con le mescole Hard e Medium che rappresentano quelle su cui costruire la base delle strategie di gara.

Quest'anno, però, la Soft potrebbe entrare in gioco anche come mescola da gara. Come abbiamo potuto apprezzare in Ungheria, a Monza e in Azerbaijan, la mescola morbida può consentire ai piloti di mantenere un buon ritmo grazie al degrado contenuto (anche per via dell'asfalto di Singapore), ma anche di avere un buon grip. Tutto questo potrebbe rivelarsi un vantaggio non da poco, considerando l'elevato grado di evoluzione della pista che è lecito attendersi a Marina Bay.

Le vetture di ultima generazione sembrano inoltre valorizzare maggiormente le mescole più morbide. Il carico aerodinamico, la gestione più efficace delle temperature e la formulazione delle mescole attuali consentono infatti di utilizzare la parte più morbida della gamma per stint più lunghi e competitivi rispetto al passato. In quest'ottica, non sorprenderebbe vedere la gomma rossa impiegata anche nella Sprint di sabato o, più in generale, assistere a un utilizzo più esteso della C5 nell'arco dell'intero fine settimana, favorito proprio dal formato Sprint.