F1 | McLaren è l'altro "giallo" di Sepang: perché la MCL40 non ha brillato su una pista ritenuta favorevole?

Non era un mistero che Baku sarebbe stato uno degli appuntamenti più difficili dell’intera stagione per la McLaren, ma c’era anche la convinzione che, al contrario, la tappa di Sepang potesse essere una delle piste amiche per la MCL40. Da qui nasce il rammarico, e in parte anche la sorpresa, nel non aver visto la vettura di Woking lottare stabilmente nelle prime posizioni, finendo per ricoprire soltanto il ruolo di quarta forza.

Se si osservano le caratteristiche del tracciato malese, in realtà non mancavano gli elementi che avrebbero potuto adattarsi alla MCL40. Come hanno mostrato anche Audi e Aston Martin, Sepang non si è rivelata così power sensitive e alcune limitazioni della Power Unit potevano essere mascherate dalle qualità del telaio nelle curve più rapide.

La monoposto di Woking non è mai stata particolarmente efficace sugli allunghi, complice qualche limite nell’utilizzo della Power Unit, nei rapporti del cambio e in una certa mancanza di efficienza aerodinamica, a cui si è aggiunto anche il problema al motore di Lando Norris. Nonostante ciò, la speranza era che le doti di carico mostrate in Olanda, Ungheria e Madrid potessero emergere anche a Sepang.

Lando Norris, McLaren, Fernando Alonso, Aston Martin, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Srinivasa Krishnan

Sepang doveva essere una pista amica, ma...

“Non posso dire se Singapore sarà un tracciato che di adatterà meglio a noi perché ci aspettavamo che, guardando il layout, Sepang fosse una buona pista per noi”, ha spiegato Stella. Allora perché la MCL40 non è stata in grado di rispettare le attese? Qui nascono più considerazioni, la prima delle quali è legata alla tipologia di asfalto, quasi unica nel calendario dell’intera stagione.

L’asfalto di Sepang è infatti estremamente abrasivo, ancor più di quello di Barcellona, il che ha un effetto non solo su come si usano le gomme, ma anche sul comportamento aerodinamico delle vetture e sul modo in cui il fondo lavora così vicino al suolo, anche con monoposto che non sfruttano l’effetto suolo. E questo fa sì, come avevamo spiegato venerdì per Mercedes, che le macchine lavorino in una finestra insolita.

“In Malesia ci sono alcune condizioni, anche legate all’asfalto, che fanno sì che la vettura si comporti in modo strano. Non solo dal punto di vista degli pneumatici. Credo che dovremo osservare la macchina, le novità e la competitività relativa a Singapore. E poi affronteremo le gare finali. In realtà arriverà ancora qualcosa per gli ultimi Gran Premi. Quindi, si spera, potremo compiere un altro passo avanti e tornare in condizione di lottare per i podi”, ha poi aggiunto Stella.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Arvid Lindblad, Racing Bulls, Lando Norris, McLaren Foto di: Clive Mason / Getty Images

È un tema di sviluppo? McLaren non ha visto anomalie

Un elemento che ha sottolineato Max Verstappen già al sabato è proprio legato a come l’efficacia della Red Bull in Malesia in parte possa essere circoscritta a determinate qualità del pacchetto, dove si sono rivisti certi punti di forza già osservati a Baku, ma dall’altra parte possa essere ricollegata al fatto che gli ingegneri abbiano capito rapidamente come far funzionare le gomme.

Al netto di ciò, la RB22 ha funzionato bene in ogni condizione, anche con 20° gradi in meno di pista, per cui il tema va affrontato da un punto di vista più ampio. Secondo Stella, sia a Baku che a Sepang l’auto ha lavorato nella finestra corretta, sia sul fronte aerodinamico che quello meccanico, per cui le ragioni di questo strano salto indietro in Malesia andrebbero ricercate anche altrove.

“Per le condizioni che abbiamo avuto in Malesia e a Baku, non è che col senno di poi vediamo che avremmo dovuto usare un assetto diverso. Abbiamo rivisto i dati e pensiamo che la vettura abbia funzionato dove doveva funzionare per estrarre il carico e il grip meccanico. Semmai è più una questione di potenziale della macchina”.

Lando Norris, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“E in realtà abbiamo aumentato il potenziale della vettura con gli aggiornamenti. Le informazioni che abbiamo ci dicono che è così. È più la competitività in pista a suggerire che sembriamo aver perso un po’ di terreno rispetto agli altri”.

Stella perplesso: la MCL40 non è stata riferimento nel veloce

La sensazione del Team Principal è che i rivali possano aver fatto un salto in avanti più sostanzioso sulle novità introdotte rispetto alla McLaren, quello che è sempre stato un punto di forza del team di Woking nelle ultime stagioni, con un pattern che sembrava essersi ripetuto anche quest’anno soprattutto con il pacchetto portato a Budapest che aveva rimesso la MCL40 in lotta per la vittoria.

Quelle stesse novità avevano reso la vettura ancora più forte nelle curve ad alta velocità, al punto che a cavallo della pausa estiva fosse diventata anche il punto di riferimento. È per questo che già al termine delle qualifiche, Stella non aveva nascosto di essere un po’ perplesso sul fatto che in Malesia la MCL40 non fosse più il riferimento nelle curve veloci, con lo scettro invece ripreso dalla Ferrari.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Ashwith S Pai

È vero che Red Bull ha compiuto un passo avanti con l’ultimo pacchetto ma, ad esempio, la Ferrari non ha portato novità di peso recentemente in attesa di Austin a parte il motore, e sarebbe un caso curioso quanto lodevole se a Maranello fossero riusciti a estrarre ancora più decimi solo comprendendo meglio la vettura, senza contare che il gap sui rettilinei della SF-26 resta ancora evidente.

“In Ungheria abbiamo portato degli aggiornamenti ed eravamo in condizione di fare la pole, sia lì sia a Zandvoort. E poi a Madrid eravamo praticamente in condizione di ottenere pole e vittoria senza la Virtual Safety Car. E, in modo molto rapido, man mano che abbiamo introdotto altri aggiornamenti, il quadro è cambiato”, ha aggiunto Stella.

Anzi, la McLaren ha portato un altro grosso pacchetto a Baku, ma dai dati non vede alcuna anomalia: “Credo che dobbiamo analizzare il nostro sviluppo. Nei dati non vediamo anomalie. Ma dobbiamo riconoscere che, potenzialmente, alcuni concorrenti hanno sviluppato la loro vettura meglio. Poi qui in Malesia le condizioni sono molto particolari. Quindi penso che dovremmo darci un po’ più di tempo”.

Così come a Baku, anche a Singapore ci saranno quella tipologia di curve a bassa velocità che, durante la stagione, si è dimostrata particolarmente indigesta per la MCL40, se non a Madrid, ma quantomeno si girerà con vetture a massimo carico. Mettere in temperatura l’anteriore non sarà semplice, ma il fatto che abbia curve simili tra loro, aiuterà a trovare più facilmente un compromesso. Forse non sarà proprio Singapore a dare tutte le risposte ma, come per la Mercedes, aggiungerà un tassello per capire di più.