F1 | Antonelli 2°: "Era il massimo. Dovremmo fare un confronto tra i due pacchetti a Singapore, serve una risposta"

Andrea Kimi Antonelli esce dal fine settimana di Sepang con tante certezze quanto sono grandi i dubbi. Il secondo posto conquistato dall’italiano è la conferma di un pilota e una squadra che, anche in quello che è stato oggettivamente un weekend difficile, sono riusciti a limitare i danni e a massimizzare ciò che si aveva a disposizione, centrando anche le scelte strategiche dove altri hanno sbagliato.

La decisione di restare sull’intermedia a inizio gara, mentre i rivali più accreditati come la Ferrari sono invece partiti sulle coperture da asciutto, ha chiaramente pagato, dando alla Stella un grosso vantaggio con cui gestire il resto della corsa dalla rimonta degli avversari nonostante le varie neutralizzazioni che hanno permesso al gruppo di ricompattarsi.

Antonelli in realtà era anche riuscito a prendere il comando della corsa con uno scatto fulmineo quando si sono spenti i semafori ma, con una mescola media che non ha particolarmente funzionato, e con una differenza di passo comunque evidente rispetto alla Red Bull che è stato un po’ il riferimento per tutto il fine settimana, difendere la prima posizione era di fatto impossibile.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Kym Illman / Getty Images

Ed è anche per questo che ci sono dei sorrisi da un weekend che poteva andare diversamente, al netto del fatto che Antonelli avesse comunque centrato un buon quarto posto in qualifica, segnale che, al di là delle difficoltà, ci fosse effettivamente qualcosa ancora da estrarre rispetto al venerdì. Si tratta anche di un secondo posto che rafforza la sua leadership nel mondiale, dove solo eventuali problemi tecnici, come quelli che oggi hanno colpito George Russell, sembrano ormai da tempo poterla compromettere.

“Credo che ho massimizzato la performance. Non avevamo il passo di Max, quello è sicuro. Sul bagnato andavamo bene, anche se alla fine ho iniziato a far fatica con i bloccaggi. Sul bagnato andavo bene, ma sull’asciutto ci mancava qualcosa rispetto a Max, ma il secondo posto era il massimo che potessimo fare”, ha spiegato Antonelli ai microfoni di Sky al termine della corsa.

Al di là dei discorsi di classifica e di giornata, c’è però un altro tema che va sicuramente affrontato e che, realisticamente, è quello che va letto con più attenzione sono le prestazioni in questo fine settimana. Il nuovo pacchetto è stato messo in discussione da parte del team, per cui Kimi spera che durante le prove libere di Singapore si possa effettuare un confronto.

Tuttavia, questo weekend va anche letto in un’ottica più ampia, come ha sottolineato anche Antonelli. La pista di Sepang ha un asfalto particolarmente abrasivo e vecchio, senza contare che sulle piste dove fa molto caldo, tra cui Barcellona (altra pista abrasiva), Austria o Miami, in realtà già lì aveva faticato a portare a casa la vittoria in un momento della stagione doveva aveva decisamente più vantaggio.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Joe Portlock / Getty Images

La sensazione di Wolff è che il nuovo pacchetto abbia portato sì più carico e lo si vede anche dai dati, ma è come se il team avesse faticato ad estrarlo, con il timore che possa aver anche minato quelle doti a livello di efficienza sui rettilinei. C’è però un vero e proprio punto interrogativo: capire quanto, anche con il vecchio pacchetto, la Mercedes avrebbe faticato qui a Sepang.

Anche a Madrid, in Ungheria o a Zandvoort la W17 non era certo il riferimento del gruppo, e in effetti già in quegli appuntamenti si stava avvertendo una carenza di carico, per quanto fosse riuscita a limitare i danni. Per questo Antonelli vuole giustamente capire più se sia un problema di pacchetto o solo di una W17 che non è riuscita a trovare il modo di far funzionare la vettura e le gomme su questo asfalto.

“È una risposta che mi piacerebbe darmi il prima possibile. Sicuramente si vedrà se si potrà fare un confronto a Singapore con il pacchetto. Il team sta lavorando per lavorare se si può fare in primis e, nel caso si possa fare, lo faremo in FP1 e vedremo quale andrà meglio”, ha aggiunto Kimi, sottolineando giustamente come a Singapore ci sarà anche un tipo di asfalto molto diverso, così come saranno differenti le caratteristiche della pista.

“Però, devo dire che, per me, a Singapore capiremo molto meglio come andrà questo pacchetto nuovo, sarà una pista con un asfalto nuovo, gireremo di notte quindi non farà così tanto caldo e dovrebbe aiutarci a capire meglio come andrà questo pacchetto per davvero”.