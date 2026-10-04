F1 | Max padrone del caos di Sepang e torna alla vittoria davanti a Kimi. Super rimonta di Hamilton 3°

Primo in griglia e primo al traguardo, con tanto di primo trionfo stagionale per Max Verstappen e per la Red Bull davanti ad Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton. A scorrere la classifica si potrebbe pensare a una gara lineare, quasi priva di emozioni, ma Sepang ha offerto uno dei pomeriggi più movimentati dell’anno ancor prima del via. La pioggia caduta nei minuti precedenti ha infatti costretto la direzione gara a posticipare la partenza, ritardandola di quaranta minuti.

Quando tutto sembrava finalmente pronto per partire, alcuni problemi tecnici durante il giro di formazione, con diverse vetture rimaste quasi ferme non riuscendo ad accelerare, hanno spinto la direzione gara a sospendere nuovamente la procedura di partenza. Le prime indicazioni parlano di un conflitto di calibrazione con i sistemi FIA, tanto che riavviando la vettura diversi piloti sono riusciti a risolvere l’anomalia.

Dopo la sospensione e una lunga attesa, la gara è finalmente ripartita, anche se in condizioni ancora umide. Diversi piloti hanno scelto di restare sull’intermedia, considerando la pista ancora bagnata, tra cui Max Verstappen e le due Mercedes. Al contrario altri, come le Ferrari e le McLaren, hanno deciso di azzardare subito le slick, confidando in un rapido asciugamento dell’asfalto per risparmiare una sosta.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Alla fine, nonostante la Safety Car sia rimasta in pista un giro in più prima di lasciare spazio alla partenza dalla griglia, la scelta migliore si è rivelata proprio quella di restare sull’intermedia. Le due Mercedes sono scattate al comando dopo un’ottima partenza allo spegnimento dei semafori, mentre Max Verstappen è riuscito a prendere subito il largo e a guadagnare quei secondi utili a coprire un’eventuale sosta.

Al contrario, chi era partito con le slick ha dovuto fare i conti con una pista che ha impiegato una decina di giri per asciugarsi, più di quanto preventivato, costringendo le Ferrari e la McLaren di Lando Norris a rincorrere dal fondo. La Safety Car per l’incidente di Bottas, arrivata dopo una decina di giri mentre l’asfalto si stava avvicinando alle condizioni da slick, ha dato modo a tutti di cambiare gli pneumatici e di passare alle gomme da asciutto, ricompattando il gruppo.

Sfruttando anche un taglio di potenza alla ripartenza sulla vettura di Antonelli, Verstappen è riuscito a recuperare rapidamente la prima posizione che, da quel momento in poi, non ha più lasciato fino alla fine del GP. Ha continuato ad ampliare il proprio margine sulle Mercedes grazie a un passo semplicemente inarrivabile per la W17.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Joe Portlock / Getty Images

È vero che l’olandese fosse sulla soft e le Mercedes sulla media, la mescola che ha funzionato peggio, ma quella differenza di ritmo è sembrata subito evidente, aumentando il vantaggio fino a circa 12 secondi prima di un’altra neutralizzazione per lo stop a bordo pista di Alex Albon che ha spinto la direzione gara a compattare nuovamente il gruppo. Max è comunque riuscito a controllare la corsa fino alla bandiera a scacchi, regalando alla Red Bull la prima vittoria stagionale in un weekend dove è stato perfetto.

Una vittoria su una pista particolare, con il team di Milton Keynes che ha saputo interpretare al meglio le gomme e della vettura su questo tipo di asfalto. È però evidente il trend di crescita già da prima della sosta estiva, con Verstappen sempre a podio dal GP del Belgio, eccezion fatta per il ritiro nella gara di casa a Zandvoort a causa dell’incidente nel primo giro. È anche il primo trionfo per Red Bull Powertrains.

Alle sue spalle ha chiuso Antonelli, centrando un ottimo secondo posto in quello che è stato il fine settimana più difficile per la Mercedes. La scelta di restare sulla gomma intermedia al via ha sicuramente pagato, permettendo al pilota italiano di rimanere nelle prime posizioni e di allungare mentre i rivali più temibili erano costretti a rimontare dal fondo, soprattutto nel caso delle due Ferrari.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Ci sono però diversi elementi da considerare per la Stella, non solo perché sembra non aver trovato il modo di sfruttare al meglio la W17 in questo contesto, ma anche perché a pochi giri dalla fine è arrivato il ritiro di Russell, in quel momento terzo, per un altro guasto di affidabilità alla Power Unit. Il britannico, tra l’altro, aveva scelto di rimandare la sostituzione del motore, preferendo attendere l’introduzione dell’unità con l’ADUO prevista ad Austin tra qualche gara.

Chiude la top 3 Lewis Hamilton, autore di una rimonta dal fondo in una gara completamente folle. Il britannico era infatti tra i piloti che avevano accusato problemi nel giro di formazione, riuscendo poi a ripartire effettuando un reset della vettura. Come il compagno di squadra, anche Hamilton era partito con le slick nella speranza che la pista si asciugasse rapidamente, ma anche quando il tracciato era ancora in condizioni da bagnato ha preferito restare in pista con gli pneumatici da asciutto invece di tornare sulle intermedie, perché all’atto pratico sarebbe cambiato poco.

Da quella Safety Car per l’incidente di Bottas, il sette volte iridato ha dato il via alla sua rimonta, superando uno dopo l’altro diversi avversari fino a riportarsi in lotta per il podio contro Hadjar. Montata la media per quello che si pensava potesse essere l’ultimo stint, Hamilton ha faticato a sorpassare il francese della Red Bull, penalizzato anche da una certa carenza di velocità sul dritto. Con l’ultima neutralizzazione, però, una volta passate alle soft è tornato all’attacco, riuscendo a superare Hadjar a poche tornate dalla fine.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ciò gli è valso un podio che sembrava insperato dopo pochi giri, ancor di più considerando che durante la gara è incorso anche in alcuni problemi di bilanciamento della frenata, rendendo ancor più complicata la rimonta. Chiude in quarta posizione l’altra Ferrari, che ha faticato maggiormente nel recupero, ma è riuscito comunque ad agguantare un buon risultato utile soprattutto in ottica secondo posto per il mondiale costruttori.

Non è un caso che anche dopo la corsa Leclerc non abbia nascosto un certo disappunto via radio per il ritmo mostrato, lamentando una vettura scostante e non facile da interpretare. Quinta posizione per Hadjar, che ha visto sfumare il podio negli ultimi giri dopo essere stato superato dalle due Ferrari, mentre Oscar Piastri è riuscito a limitare i danni.

L’australiano aveva scelto di partire sulle slick ma, dato il livello di acqua nel giro di formazione, aveva deciso di rientrare ai box e montare le intermedie prima che la gara riprendesse. Settimo Liam Lawson, autore di un GP estremamente solido con la Racing Bulls, dove nella prima parte della corsa è riuscito a tenere anche alle spalle per qualche tornata proprio Hadjar, mentre c’è da segnalare la splendida ottava posizione di Fernando Alonso con l’Aston Martin su una pista che, in parte, ha nascosto i problemi di motore della AMR26 esaltando le qualità di telaio.

Lo spagnolo poi ci ha messo il suo talento, nonostante anche lui al via avesse scelto di partire con le slick per tentare l’azzardo, portando a casa un’altra top 10 che fa davvero bene ad Aston Martin. Chiudono la zona punti Lando Norris, autore di un lungo durante l’ultima Safety Car che lo aveva spinto fuori dai primi dieci, e Arvid Lindblad con l’altra Racing Bulls.