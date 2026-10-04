F1 | Vasseur difende la scelta gomme al via: "Se sei convinto, è giusto non diversificare la strategia"

Dalle potenziali stelle al baratro a volte intercorre un istante. Una scelta sbagliata di gomme, in Formula 1, può fare letteralmente la differenza. E risalire dal baratro al podio, possono servire 55 giri, Safety Car e bandiere rosse.

Il Gran Premio del Bahrain in Malesia è stato il più caotico della stagione e la Ferrari ha regalato il peggio e il meglio sportivamente parlando. L'errore nella scelta delle gomme (sia Hamilton che Leclerc sono partiti con un treno di Soft su asfalto bagnato dalla pioggia torrenziale di questa mattina) ha fatto precipitare le Rosse a oltre 1 minuto da chi, invece, aveva optato per le gomme Intermedie.

Un passo del gambero rapidissimo, che sembrava aver posto fine alle speranze di buon risultato da parte del team di Maranello. Invece, davanti agli occhi dell'amministratore delegato Benedetto Vigna, Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno messo insieme una rimonta che ha portato il 7 volte iridato a podio e al quarto posto il monegasco.

Il passo delle due Ferrari è stato molto buono per gran parte della gara. Forse solo lo stint su Medium di Hamilton ha destato qualche perplessità, ma solo per il comportamento della gomma, più che della vettura. Ecco perché è normale pensare che al box di Maranello ci sia qualche rimpianto proprio legato alla scelta gomme iniziale.

Al termine della gara, Frédéric Vasseur si è concesso ai microfoni di Sky per commentare quanto fatto dalla Ferrari e ha spiegato per quale motivo il team abbia deciso di non diversificare la strategia tra le due monoposto (cosa invocata da alcuni proprio dopo i primi giri disastrosi del GP).

"Penso che quando sei convinto che un'opzione sia meglio delle altre devi puntarci con entrambi i piloti. McLaren, Red Bull e Mercedes hanno fatto lo stesso anche loro. Il 50% delle vetture in griglia ha scelto le intermedie, gli altri d'asciutto".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Chiaramente dopo la gara è più facile dire che una scelta è migliore di un'altra. Ma quando sei in corsia box prima dell'inizio della gara hai solo informazioni dalla griglia. E nient'altro. Al primo giro scopri se la scelta è giusta o meno. Ma quel punto rientrare per cambiare le gomme è troppo tardi".

Vasseur, per altro, ha dato una breve spiegazione di quanto accaduto nel giro di formazione dietro la Safety Car, con Verstappen, Hamilton, Bortoleto e una Cadillac rimasti fermi con problemi di potenza alle rispettive monoposto.

"Tutto è iniziato con Max. Ha perso il motore nel giro d'uscita, poi è successo a Lewis e anche a Bortoleto. Non credo sia chiaro, però sembra un problema del software della FIA. Quando c'è stata la bandiera rossa li hanno cambiati e tutto ha funzionato".

Per ciò che riguarda il fine settimana, complessivamente Vasseur si è detto soddisfatto. Le prestazioni delle SF-26 sono state ottime sia sul giro secco che in gara, autrici di un ritmo che è stato a livello di chi si è giocato la vittoria. Probabilmente Verstappen sarebbe stato imprendibile per chiunque oggi, ma il secondo posto, forse, non sarebbe stato una chimera.

"Nel complesso la nostra è stata una prestazione forte e convincente. Sicuramente c'è stato un esame strano da superare con le scelte in griglia, ma nel complesso è andata bene. Le qualifiche di ieri sono state positive e oggi con la rimonta dal 20esimo e 21esimo posto al terzo e al quarto. E un passo ottimo di entrambe le macchine".

"Se pensiamo anche a tutte le volte che abbiamo richiamato Charles per cambiare le gomme e siamo comunque arrivati terzi e quarti, è un gran bel risultato. Ora torniamo in pista tra 7 giorni e proviamo a fare meglio a Singapore".