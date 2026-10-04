F1 | Leclerc: "Ci sono team che costantemente fanno scelte migliori in certe condizioni"

Charles Leclerc è realista. Il pilota monegasco non recrimina per il risultato malese, ma fa capire che si possono fare scelte più azzeccate: il ferrarista è consapevole che, dopo l’errore strategico nello scegliere di partire con due rosse calzate da gomme soft, mentre la pista di Sepang era ancora molto bagnata, a seguito dell’acquazzone che ha fatto ritardare a lungo la partenza, il podio di Lewis Hamilton e il suo quarto posto erano il massimo da portare a casa.

La Ferrari resta seconda nel mondiale Costruttori con un vantaggio sulla McLaren che è salito a 89 punti grazie al secondo GP di fila deludente della McLaren. Eppure, la squadra di Maranello poteva ambire a qualcosa di più se l’avvio della corsa fosse stato gestito meglio a livello strategico. Magari si poteva differenziare la scelta fra i due piloti...

“Mah, perché è vero che in quelle condizioni sicuramente c’è uno dei due piloti che è destinato ad una gara bruttissima e l'altro beneficia di una scelta buonissima, perché non c'è una via di mezzo in queste situazioni. In realtà pensavo di aver fatto la scelta giusta, perché la maggior parte della griglia, credo 13 macchine, avevamo le slick. Penso che abbiamo giudicato male le condizioni, sicuramente però ci sono dei team che costantemente fanno scelte più azzeccate in quelle condizioni”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Williams Foto di: Joe Portlock / Getty Images

“Penso particolarmente alla Red Bull e su questo aspetto noi dobbiamo fare un passo avanti. Dopo tutto ciò penso che tutto quello che poteva andare male nella prima parte di gara è andato storto, ma tutto quello che poteva andare al meglio nella seconda parte è andato bene. Detto tutto ciò, credo che non si potesse fare più di un terzo o un quarto oggi, e non sarebbe stato possibile neanche in una gara normale”.

La Ferrari è tornata sul podio dopo l’avvio molto complicato...

"Dopo il bagnato la gara è stata un po' più sudata di quello che avrei voluto, però il risultato finale è quello che ci siamo meritati”.

Finora non avevate girato con la piogga: queste monoposto hanno mostrato delle difficoltà: dopo quello che è successo anche a voi nel giro di formazione si può dire che queste vetture possano essere guidate sul bagnato?

“Sicuramente ci sono dei rischi, ma, sì, queste monoposto possono essere guidate. Quello che non ci piace, e penso che sia un parere condiviso da tutti i piloti, è che ci sono delle situazioni in cui noi non abbiamo il controllo della macchina e della potenza che riceviamo dalla Power Unit...”.

L’argomento è delicato e meriterà di essere approfondito con delle analisi a freddo.