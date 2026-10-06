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MotoGP | Vinales vede la fine del tunnel: "La mia sensazione è che la spalla sia guarita"

Sebbene continui a soffrire di carenza di forza, l'infortunio alla spalla sinistra che ha tenuto Maverick Vinales lontano dalla MotoGP è ormai cosa del passato. Ad assicurarlo è stato il pilota della KTM Tech3 dopo aver chiuso a punti nel ritorno in pista avvenuto a Motegi.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Modificato:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Vinales considera guarita la sua spalla dopo aver completato il suo ultimo rientro nel Mondiale MotoGP, nel Gran Premio del Giappone dello scorso fine settimana.

Il veterano spagnolo ha portato via da Motegi due punti con il suo 14° posto nella gara principale, mettendo così il sigillo al suo primo weekend di gara completo dal GP di Germania dello scorso luglio.

Il pilota della KTM Tech3 soffre per un infortunio alla spalla sinistra da quando ha avuto un incidente al Sachsenring a metà 2025, ma ora si mostra convinto di poter completare la stagione 2026, che segnerà il suo addio alla classe regina.

Sebbene Vinales abbia affermato che l'infortunio alla spalla non rappresentava più un problema per lui, ha però indicato che gli manca ancora forza, un problema che si può risolvere solo guidando.

"La mia sensazione è che la spalla sia guarita", ha affermato. "Ha solo bisogno di sempre più carico, e di continuare a guadagnare forza. In molti aspetti ho forza, ma in altri ho bisogno di salire sulla moto, perché questo non posso ottenerlo davvero in palestra, è molto difficile".

Il pilota di Roses ha commentato che è rimasto piacevolmente sorpreso di aver conquistato punti in Giappone, tenendo conto che gli mancavano condizione fisica e feeling con la RC16 dopo essere stato così a lungo lontano dalle competizioni.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"La verità è che no, mi aspettavo di avere molte più difficoltà", ha risposto quando gli è stato chiesto se si aspettasse di conquistare dei punti. "Non mi preoccupava la spalla perché so di poterla gestire, ma mi preoccupavano di più le braccia, dato che ho sofferto molto durante la gara, soprattutto con l'avambraccio. Qui ci si stanca molto con le frenate brusche".

"Quindi sì, credo sia stato un buon allenamento. Inoltre, ho trovato un buon ritmo a metà gara. E alla fine, anche se non ho potuto dare il massimo. Siamo sulla strada giusta. Comunque, devo capire meglio la moto. Non sto guidando alla perfezione, quindi devo continuare a migliorare".

Il pilota di 31 anni ha aggiunto che sperava che il Gran Premio d'Indonesia di questo fine settimana risultasse meno impegnativo fisicamente, nonostante il caldo intenso che fa sull'isola di Lombok.

"Mandalika dovrebbe essere un po' più facile, perché non ci sono frenate brusche. È vero che ci sono cambi di direzione, ma con quelli non ho più problemi, come mi succedeva prima", ha concluso.

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