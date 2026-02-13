FE | Mortara domina le Qualifiche di Jeddah: Pole Mahindra per il primo E-Prix

Edoardo Mortara ha letteralmente dominato le Qualifiche per definire la griglia del primo dei due E-Prix che i protagonisti della FIA Formula E affrontano in questo fine settimana a Jeddah.

Il portacolori di Mahindra Racing ha sempre piazzato la sua M12Electro al comando fin dai due gironi eliminatori segnando il miglior crono assoluto e l'1'15"336 ottenuto nella finalissima (con rischiosissima pizzicata al muretto in uscita di curva nell'ultimo settore) è risultato più alto solamente del crono firmato in Semifinale.

Questo è stato comunque sufficiente ad avere la meglio di Maximilian Günther, che nel duello decisivo non ha commesso alcun errore con la sua DS-Penske, ma arresosi per 0"111 a favore dello svizzero.

La seconda fila dello schieramento vedrà invece Pascal Wherlein su Porsche e Norman Nato con la Nissan, che nelle Semifinali hanno dovuto arrendersi proprio all'incontenibile Mortara e Günther per un soffio.

Si sono invece fermati ai Quarti di Finale Taylor Barnard ed António Félix Da Costa (sconfitti rispettivamente da Wehrlein e Günther), che con le loro DS-Penske e Jaguar scatteranno quindi dalla quinta e sesta posizione, seguiti da Nico Müller (Porsche) e Jean-Éric Vergne (Citroën), a subire la medesima sorte per mano di Mortara e Nato.

A completare la Top10 ci sono invece i primi eliminati dei due grupponi iniziali, vale a dire la Andretti-Porsche di Jake Dennis e la Jaguar condotta da Mitch Evans, quest'ultimo beffato per appena 1 millesimo da Barnard nel passaggio alle successive fasi.

Vista la Pole di Mortara, c'è ovviamente grande delusione dall'altra parte del box Mahindra per Nyck De Vries, che non è andato oltre l'11° posto, mentre Dan Ticktum scatterà al suo fianco come migliore dei ragazzi Cupra.

Non può essere felice nemmeno Nick Cassidy, la cui Citroën è 13a, mentre il più veloce delle Envision è Joel Eriksson 14°.

Ottava fila per la Cupra di Pepe Martí e un altro muso lunghissimo, ovvero il Campione del Mondo in carica Oliver Rowland (Nissan), completano lo schieramento Felipe Drugovich (Andretti-Porsche), Sébastien Buemi (Envision) e le impalpabili Lola-Yamaha di Zane Maloney e Lucas Di Grassi.

Il primo E-Prix di questo doppio appuntamento in quel di Jeddah si terrà alle ore 18;00 italiane.