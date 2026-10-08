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F1 | La FIA chiarisce le cause del caos di Sepang: arriverà un nuovo software per Austin

Completata l'indagine sui problemi di software che hanno costretto a sospendere la procedura di partenza in Malesia. Individuata la causa nella combinazione tra bassi regimi del motore e limitazioni della potenza elettrica sul bagnato. La FIA respinge le accuse sulla mancanza di test e ricostruisce la rapidità dell'intervento.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Pubblicato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, partenza della gara

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, partenza della gara

Foto di: Srinivasa Krishnan

La FIA ha completato l'indagine su quanto accaduto domenica scorsa a Sepang, quando i problemi accusati da diverse monoposto durante i giri di formazione avevano costretto la direzione gara a sospendere la procedura di partenza del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Una situazione senza precedenti, che aveva sollevato interrogativi sull'affidabilità dei software di gestione delle nuove power unit e sulle procedure di verifica adottate prima della loro introduzione.

La Federazione Internazionale ha diffuso un comunicato nel quale chiarisce le cause dell'anomalia, illustra gli interventi previsti per evitare il ripetersi del problema e, soprattutto, respinge le critiche secondo cui il software utilizzato a Sepang non sarebbe stato adeguatamente testato.

L'indagine ha confermato che il problema è nato da una particolare combinazione tra il basso regime di rotazione del motore termico e le limitazioni della potenza elettrica previste in determinate sezioni del circuito. In quelle condizioni, alcune monoposto hanno subito una perdita di potenza superiore a quella prevista, senza avere la possibilità di recuperarla nei settori interessati.

Il sistema prevedeva una riduzione di 250 kW della potenza disponibile in specifiche zone della pista, ma il funzionamento delle power unit a regimi particolarmente bassi ha prodotto conseguenze che non erano state anticipate. Una situazione emersa durante i giri di formazione, quando le monoposto procedevano a velocità molto ridotte su una pista bagnata.

FIA

FIA

Foto di: Gabriele Lanzo / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

La FIA ha quindi individuato una criticità nella gestione software dell'energia, più che un problema di affidabilità meccanica delle power unit. È un aspetto significativo, perché conferma quanto la complessità dei sistemi di gestione delle nuove motorizzazioni possa generare anomalie anche in condizioni apparentemente poco impegnative, come quelle di un giro di formazione.

Per il prossimo Gran Premio di Singapore, qualora dovessero presentarsi condizioni meteorologiche analoghe, sarà ripristinata la configurazione software stabilita per l'evento di Sepang. Un ulteriore aggiornamento, specificamente dedicato alla gestione delle power unit sul bagnato, sarà invece distribuito in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti, in programma il 25 ottobre.

La Federazione ha inoltre annunciato un rafforzamento delle procedure di verifica, riconoscendo che le opportunità di effettuare test in pista sono limitate. L'obiettivo è migliorare la capacità di individuare situazioni critiche attraverso simulazioni, valutazioni indipendenti e una collaborazione più stretta tra FIA, squadre, costruttori delle power unit e fornitore della centralina elettronica standard.

Uno dei passaggi più significativi del comunicato riguarda proprio le verifiche effettuate prima del Gran Premio di Sepang. La FIA ha voluto rispondere direttamente alle osservazioni secondo cui il software sarebbe stato introdotto senza essere stato precedentemente collaudato.

La Federazione precisa che, prima della sua implementazione, squadre e motoristi avevano condotto esercitazioni al simulatore per validare il pacchetto. Non solo: il software era stato anche provato in pista, durante le sessioni FP1 dei Gran Premi del Belgio e d'Olanda.

Nikolas Tombazis, responsabile tecnico settore monoposto della FIA

Nikolas Tombazis, responsabile tecnico settore monoposto della FIA

Foto di: Kym Illman / Getty Images

Una precisazione importante, perché chiarisce che il problema non è riconducibile alla totale assenza di verifiche, ma all'impossibilità di riprodurre in fase di collaudo tutte le combinazioni operative che possono verificarsi durante un weekend di gara. Un limite che assume un peso crescente con l'aumento della complessità dei sistemi elettronici chiamati a gestire il funzionamento delle power unit.

La FIA ha voluto anche ricostruire nel dettaglio la sequenza degli interventi effettuati domenica, evidenziando la rapidità con cui è stata individuata e risolta l'anomalia.

Alle 15:45, dopo due giri di formazione, la procedura di partenza è stata sospesa a causa dei problemi di perdita di potenza riscontrati da diverse vetture. Appena cinque minuti più tardi, alle 15:50, il gruppo tecnico della Federazione aveva già identificato la causa e distribuito una configurazione software aggiornata per risolvere il problema.

Alle 16:03 sono arrivate ulteriori indicazioni tecniche alle squadre, necessarie per chiarire le modalità di installazione e funzionamento della nuova configurazione. Il processo di integrazione è stato completato alle 16:20, mentre alle 16:22 è stato dato il segnale dei dieci minuti che precede la procedura di partenza. Alle 16:33 le monoposto hanno lasciato la pit lane.

In meno di cinquanta minuti, quindi, la FIA e i costruttori delle power unit sono riusciti a identificare un'anomalia software, predisporre una soluzione, distribuirla e completarne l'integrazione sulle monoposto. Un intervento particolarmente complesso, considerando la necessità di garantire che la nuova configurazione fosse compatibile con i sistemi utilizzati dai diversi motoristi.

A conclusione del comunicato, la Federazione ha ringraziato esplicitamente i team, i costruttori delle power unit e il proprio personale tecnico per la collaborazione dimostrata durante l'interruzione, sottolineando come il lavoro congiunto abbia consentito di risolvere il problema e disputare la gara in condizioni di sicurezza.

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