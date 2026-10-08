MotoGP | Bagnaia: "Sul nuovo format eravamo d'accordo in Safety Commission, ma eravamo solo in 4..."

Lo scorso anno, il weekend del Gran Premio d'Indonesia è stato probabilmente uno dei più complicati per Pecco Bagnaia. E' normale quindi che per il pilota della Ducati le aspettative non siano alle stelle per il fine settimana di Mandalika, anche se, da un certo punto di vista, c'è la convinzione di essere riuscito a fare un passetto in avanti lo scorso weekend in Giappone che gli permette di approcciarsi almeno con un filino di ottimismo.

"Questa è una pista sulla quale storicamente, per qualche motivo, non sono mai riuscito ad essere troppo veloce, anche se è una pista come layout mi piace. Ho vinto una gara, ho fatto un podio, ho vinto una sprint. Quindi in generale siamo andati sempre abbastanza bene, però l'anno scorso è stato un disastro per me", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Mandalika, tra cui quelli di Motorsport.com.

"C'è da dire che il DNA della moto nuova, che è un po' simile a quella dell'anno scorso, si adattava meno a questo tipo di circuito qua. Tant'è che chi aveva la moto dell'anno prima andava molto più forte, come Aldeguer. Quindi, in generale, per noi questa pista è peggiorata un po' a livello di velocità con la moto dello scorso anno. Però comunque si può lavorare. Secondo me in Giappone abbiamo visto delle cose che possono essere d'aiuto e magari si può pensare di fare un buon weekend", ha aggiunto.

La grande novità ufficializzata ieri è il nuovo format che verrà introdotto nella prossima stagione, che vedrà due qualifiche differenti per la Sprint e per la gara lunga. La prima andrà in scena venerdì pomeriggio, con una sessione da 15 minuti con tutti i piloti in pista, e la seconda il sabato mattina, proprio come ora, ma con tutti in pista nella Q1 e poi i primi 12 che accedono alla Q2.

"Per me è sempre stato un limite il fatto di avere una qualifica per due partenze. Alla fine può capitare che cadi, può capitare che sbagli, può capitare che prendi una bandiera gialla. Possono capitare tante cose e nella MotoGP di oggi o vai troppo più forte, oppure se parti ottavo o dodicesimo è tosta, è molto difficile, soprattutto sul alcune piste. Quindi per me è la cosa giusta".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quando a Pecco è stato chiesto se non sia troppo complicato fare la qualifica della Sprint e la Q1 con 22 piloti in pista, ha replicato: "Alla fine nell'ultimo quarto d'ora del venerdì è già così, quindi cambia poco".

Tra le altre cose, il piemontese ha rivelato che gli organizzatori ne avevano parlato con i piloti in Safety Commission, ma che anche in quel caso sono stati di più gli assenti che i presenti: "Ne abbiamo parlato in Giappone ed eravamo in quattro. Gli altri non vengono mai, neanche quando ci sono delle cose importanti da chiedere. Se invece di quattro fossimo stati 20 piloti, avremmo potuto influire sulla decisione. Ma essendo così pochi è molto difficile. Comunque eravamo in quattro ed abbiamo chiesto. La risposta è stata esaustiva e quindi eravamo d'accordo".

Bisognerà modificare però anche l'approccio al weekend per quanto riguarda la gestione delle prove libere, che saranno più brevi: "Sicuramente cambia abbastanza. Avremo più gomme a disposizione, quindi la FP1 non devi usarla per buttar via gomme. Alla fine adesso capita spesso che la FP1 dobbiamo farla con gomme che poi non useremo tutto il resto del weekend. Invece il prossimo anno non sarà così, già la FP1 sarà un turno importante. Quindi secondo me è stato fatto nel modo giusto, sono gomme nuove per tutti. Siamo piloti MotoGP, siamo qua per adattarci e va bene così".

L'unica cosa che lascia perplesso Bagnaia è la decisione di abolire il Warm-Up: "Credo che non si possa disputare una gara senza aver fatto prima qualche giro. Inoltre, nel caso in cui si cada durante la gara Sprint, dobbiamo essere sicuri, dobbiamo essere pronti. Il Warm-Up per me è utilissimo e, a parte questo, penso che sia un miglioramento".

Infine, gli è stato domandato della decisione di portare avanti il GP del Qatar nonostante il conflitto in Medio Oriente, visto che oggi, per esempio, è stata colpita una petroliera proprio sulla costa qatariota: "Non voglio esprimere pensieri che possono mettermi in difficoltà. Però se è vero che si tiene alla nostra sicurezza, bisogna pensare bene a tutto quanto. Secondo me il Qatar è un weekend fantastico. Forse il più caratteristico della MotoGP a livello di show. Si corre di notte, la pista è molto bella, il contorno è molto bello. Però, se non ci sono le condizioni, secondo me si può anche aspettare", ha concluso.