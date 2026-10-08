MotoGP | Di Giannantonio: "Il nuovo format? Il tema vero è l'ambiguità di come ci arriveremo ad affrontarlo"

Il nuovo format dei fine settimana di gara che la MotoGP adotterà a partire dal 2027 ha inevitabilmente tenuto banco nel giovedì di Mandalika, sede del Gran Premio d'Indonesia.

Fabio Di Giannantonio si troverà ad affrontarlo in una condizione particolare, ovvero con un nuovo team, una nuova moto (in tutti i sensi, visto che non sarà più una 1000cc ma una 850cc) e nuove gomme. Il cambio sarà assai rilevante, ma lui - al pari di altri colleghi con diverse stagioni di MotoGP alle spalle - potranno provare per pochi giorni e arrivare alla nuova stagione con diversi potenziali punti di domanda.

Il format nuovo è stato proprio il primo tema toccato dal romano del team Pertamina Enduro VR46. Fabio non si è sbilanciato troppo, mentre lo ha fatto e in maniera molto aperta su come alcuni piloti arriveranno alla nuova stagione, ossia con poco tempo per prendere confidenza con le moto nuove.

"Del nuovo format non sono né soddisfatto, né insoddisfatto. In questo momento cambia poco. Speravo, ma era impossibile, che si trovasse il modo di farci guidare meno al limite. Ma va benissimo anche così. E' una situazione a metà. C'è però un focus che nessuno sta mettendo in risalto: stiamo arrivando ai test in maniera molto più sregolata, con concessioni veramente strane per un sacco di piloti".

"Sembra che molti dei piloti più esperti, in un cambio di categoria a tutti gli effetti, saranno quelli che gireranno meno sulle nuove moto. E' tutto abbastanza strano. Paradossalmente, io e altri piloti arriveremo ai test da 'rookie', senza avere mai provato la moto, ma non potremo fare il test dei rookie, lo shakedown test. Sarà tutto molto ambiguo. E questo è un grande tema che dovrebbe essere preso in considerazione. Perché se tu hai tempo nei test invernali per prepararti alle gare, il cambio di format cambia poco. Ma arriveremo al nuovo format con tanti piloti che avranno girato veramente poco sulle nuove moto".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Media VR46

"Si girerà anche meno nei turni, infatti. Poi, come dicevo, il problema è prima dei fine settimana con il nuovo format. Alla fine quando sei nel weekend di gara cambia qualcosa, ma relativamente. Io farò 4 giorni di test, ma cambierò team, moto, gomme. Tutto. Ci saranno rookie, invece, che hanno fatto 10 giorni di test, fanno lo shakedown test. Poi ci sono invece altri piloti che rimarranno nello stesso team e che hanno modo di sviluppare la moto, però non possono fare i shakedown test. E' tutto molto ambiguo".

L'aspetto che meno piace a Di Giannantonio è l'alta presenza di momenti in cui è richiesto un ritmo al limite sulla moto. Questo, inevitabilmente, porta a innalzare il rischio di incidenti e, di conseguenza, anche gli infortuni.

"C'è stato un periodo in cui il format del fine settimana ti permetteva di spingere il giusto, le condizioni che avevamo erano migliori rispetto al passato e avevamo una media di infortuni 'media'. Nonostante le protezioni al top che abbiamo ora, ogni volta che entriamo in pista siamo portati a spingere tanto e ci porta ad avere tanti infortuni. Tutti quanti. Io ad esempio ho una spalla che non funziona tanto bene nonostante sia stata operata. A me non frega niente di dire 'guarda com'è messa la mia spalla' oppure le vertebre che mi sono rotto quest'anno. E nessuno lo sapeva. Ora lo sapete. Non mi interessa niente. Ogni pilota gestisce la comunicazione come può. Io rispetto tutti i piloti, perché secondo me a prescindere dagli infortuni, facciamo cose incredibili. Io ho avuto avversari, a prescindere da Marc che fa cose incredibili, che mi hanno battuto pur essendo in condizioni difficilissime. Quindi secondo me ognuno di noi fa cose in modo un po' eroico. Ma siamo piloti. E ora il format di porta a spingere spesso, e quindi abbiamo tante cose a livello fisico".

"Adesso è davvero difficile fare l'atleta ad alto livello. Prima, quando eri ragazzo, andavi in moto e avevi talento, quindi facevi le gare. Ora è un'insieme di tante cose. Il nostro sport, ora, è molto diverso dagli altri. Ci sono gli infortuni da impatto. Cadiamo e ci facciamo male. E' diventato un lavoro molto tosto. Perché anche a livello di immagine devi sempre sorridere per forza, mangiare il meglio possibile, dormire il più possibile, mangiare il meglio possibile... Pensate che ieri a pranzo ho dovuto mangiare una pizza e non il riso in bianco. Ringrazio che me l'abbiano portata, certo, ma il riso in bianco sarebbe stato più idoneo. Fare una programmazione atletica è difficilissimo, perché il preparatore non ti ha a casa. Ti alleni dove trovi qualcosa e può non esserci ciò di cui hai bisogno. La difficoltà adesso è veramente altissima perché ci sono tanti temi mischiati e si sta andando incontro a carriere dei piloti molto più corte. Anche perché si rischia il burnout mentale. Ci saranno alcuni piloti che si fermeranno prima per questioni mentali che fisiche, com'è stato per Casey (Stoner, ndr) qualche tempo fa".

Il vincitore della gara Casey Stoner festeggia Foto di: Ducati Corse

Un altro tema sorto negli ultimi giorni, anche se certamente meno impattante dal punto di vista sportivo, è la presenza dei piloti agli eventi collaterali organizzati dalla MotoGP. Per esempio l'ormai tanto chiacchierata gara di kart svolta la settimana scorsa, dove, per altro, né Marc Marquez, né Diggia, hanno partecipato.

"Le gare di kart tra noi piloti è una cosa che serve alla MotoGP, a noi e anche alla stampa per innalzare lo show, quindi sei in un certo senso obbligato a farli. Però non ho mai visto grosse opposizioni se tu spieghi la tua condizione e magari hai bisogno di fare trattamenti fisici e non puoi andare. A me non ha obbligato nessuno a fare. Ovvio che non puoi dire 'non mi va e non vado'. Serve a tutti la presenza di un pilota. Ma non ci sono obblighi".

Un'ultima battuta, Di Giannantonio l'ha regalata sulla nuova livrea che le Ducati Desmosedici del suo team sfoggeranno proprio questo fine settimana a Mandalika.

"Non era facile mischiare i due mondi, quello indonesiano e VR. Aldo (Drudi, ndr) ha avuto un compito difficile, perché poteva davvero essere un attimo farne una non buona. Invece secondo me è davvero molto bella. Ha stilizzato l'animale mitologico che indica combattimento ed è molto rispettato. La moto per me spacca, è bellissima. Quasi Fast&Furious. Complimenti davvero. Nelle prime foto ero un po' spaventato. Poi quando l'ho vista dal vivo è davvero bellissima".

La livrea in Indonesia del Pertamina Enduro VR46 Racing Team Foto di: Media VR46