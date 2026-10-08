WEC | Peugeot promuove Alex Quinn a titolare nel 2027

La Peugeot Sport ha annunciato Alex Quinn come nuovo pilota ufficiale del team per la stagione 2027 del FIA World Endurance Championship.

Il britannico faceva già parte della rosa del Leone, essendo colui dedicato a test e sviluppo, dunque si è andati sul sicuro scegliendo in casa per sostituire il partente Stoffel Vandoorne.

La prima uscita di Quinn con la 9X8 era avvenuta in occasione dei Rookie Test in Bahrain nel novembre del 2025 e da allora ha continuato a lavorare dietro le quinte con il team francese e mantenendosi in attività al volante delle LMP2, con cui ha vinto il titolo IMSA lo scorso sabato alla Petit Le Mans sulla Oreca #04 di Crowdstrike by APR.

Nel frattempo, la sua esperienza maturata tra test in pista e lavori in azienda per migliorare la 9X8 - che dal prossimo anno si presenterà profondamente rivisitata - gli ha garantito un posto da titolare e un contratto pluriennale.

"Diventare pilota ufficiale della Peugeot nel FIA WEC è un sogno che si avvera. È stato fantastico lavorare con il team durante tutto quest’anno, sia in azienda che durante i programmi di test", ha commentato Quinn, vincitore anche della 24h di Le Mans in Classe LMP2 PRO/AM e a Daytona.

"Passare a un posto da pilota titolare è qualcosa che mi entusiasma moltissimo e per cui mi sento pronto, dopo i miei recenti successi in altri campionati. Ma soprattutto, sono estremamente grato a tutta Peugeot per questa opportunità e spero che questo sia l’inizio di un entusiasmante percorso insieme".

Il Team Principal, Emmanuel Esnault, aggiunge: "Siamo lieti di promuovere Alex dal ruolo di pilota collaudatore e di sviluppo a quello di titolare a tempo pieno nel 2027; ha dimostrato grandi capacità al volante durante i test con noi e ottenuto ottimi risultati sportivi nella LMP2 anche in questa stagione".

"Il curriculum di Alex è davvero impressionante: vincitore a Le Mans nella categoria LMP2 PRO/AM, vincitore della 24h di Daytona nella Classe LMP2, oltre che di gare nell’IMSA e nell’ELMS. È la seconda volta che in Peugeot promuoviamo un giovane talento proveniente dal panorama LMP2 al ruolo di titolare LMH, e non vediamo l’ora di correre con lui il prossimo anno al volante della 9X8 evoluta".

Quinn è il secondo nuovo ingresso in Peugeot dopo l'annuncio di Robert Shwartzman, andando così a completare una rosa che vedrà ancora la presenta di Paul Di Resta, Loic Duval e Nick Cassidy, oltre al rientro in azione di Jean-Eric Vergne dopo i saluti a Théo Pourchaire, mentre si attende l'addio a Malthe Jakobsen, con le valigie in mano in direzione McLaren.