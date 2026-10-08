F1 | Il curioso viaggio di Bottas tra i serpenti: ha percorso in bici 420 km da Sepang a Singapore

Un viaggio da Sepang fino a Singapore. Non ci sarebbe nulla di curioso, molti lo hanno fatto in aero, altri hanno usato la macchina, ma c’è chi lo ha scelto un mezzo ancora più particolare, ossia Valtteri Bottas, che per spostarsi dalla Malesia fino alla sede del prossimo Gran Premio ha deciso di percorrere 420 km in bici.

Dopo un Gran Premio complesso come quello di Sepang, per il finlandese questa pedalata verso Singapore è stata quasi un toccasana dal punto di vista mentale, un modo per lasciarsi alle spalle lo stress, pur essendo una sfida organizzata e pianificata da tempo. Un viaggio molto particolare, non solo per la distanza, percorsa comunque nell'arco di più giorni, ma anche per le alte temperature e l'umidità.

In Malesia l'umidità è particolarmente elevata, così come le temperature nelle ore in cui il sole è più forte. Per questo Bottas iniziava a pedalare soltanto nel pomeriggio, proseguendo poi anche dopo il tramonto grazie all'utilizzo di luci artificiali. Sia lunedì che martedì ha percorso circa 160 chilometri, prima di completare l'ultima parte del tragitto nella giornata di mercoledì.

ll ritiro di Bottas in Malesia dove è uscito dopo qualche giro Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

“Pedalare al buio con le luci accese è stata probabilmente la parte più epica di tutta l'esperienza. Avevo l'aiuto di persone del posto. Ci sono un paio di ciclisti malesi specializzati nel gravel che conoscono praticamente tutte le strade della Malesia”, ha raccontato Bottas, che comunque poteva contare su un auto di supporto a poca distanza qualora fosse stato necessario.

“Mi hanno aiutato a pianificare il percorso, trovare i posti dove fermarmi e organizzare tutta la logistica. Inoltre, avevo sempre un veicolo di supporto poco distante, nel caso fosse successo qualcosa. Mi ha sorpreso vedere quanto grande sia diventata questa storia a livello mediatico. Per chi mi segue, sa che non è qualcosa di super estremo per me. Ho sempre amato le sfide di resistenza e l'endurance”.

Bottas è infatti un appassionato di questo genere di sfide e in passato ha preso parte a gare ciclistiche e a competizioni ancora più impegnative per mettere alla prova il proprio fisico. Tuttavia, questo viaggio così inusuale ha il suo fascino, nato quasi come una battuta, ma poi trasformatosi in realtà.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Franco Colapinto, Alpine Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Penso che Tiffany lo abbia detto inizialmente come una battuta: "Ehi, potresti semplicemente andare in bici da lì, non è poi così lontano". E io ho pensato: "Mmm, forse potrei davvero farlo". Ovviamente ho dovuto controllare la distanza, com'erano le strade, i tempi di percorrenza, e poi ho preparato un piano dettagliato per ogni giorno”.

“Tutti i percorsi erano già programmati. Ho anche organizzato le due giornate più impegnative per lunedì e martedì, in modo che non fossero troppo vicine al weekend di gara, perché se avessi fatto una tappa molto dura, per esempio il mercoledì, avrebbe potuto compromettere in parte il mio recupero e quindi la mia prestazione del venerdì”.

Bottas non ha nascosto come una delle sfide più complesse sia stata quella di mantenere ben ventilate e asciutte le zone del corpo a contatto con il sellino, considerando il caldo e l'umidità della Malesia, curiosamente per un motivo molto semplice: il rischio era quello che poi in macchina potessero creare dei fastidi e irritazioni sul sedile, una situazione che ovviamente un pilota vuole evitare.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Durante il suo viaggio non sono mancati nemmeno incontri particolari, soprattutto con la fauna locale, ricca di serpenti: “Ho visto alcuni serpenti, cosa che mi preoccupava un po', ma in realtà erano piuttosto tranquilli. Se ne stavano semplicemente per conto loro. Ho visto un cobra. Ho visto un pitone attraversare il sentiero proprio davanti a me”.

“Ho visto anche alcune di quelle grandi lucertole che si vedono da queste parti. Una era proprio sul percorso e ho dovuto saltarla con la bici. L'ho notata all'ultimo secondo. Sono stato inseguito da un cane. Mi sono ritrovato bloccato dietro un gruppo di mucche su una stradina stretta. Alla fine, si sono spostate”.

“Ma la parte più incredibile è stata pedalare di notte nella giungla. I rumori lì dentro sono qualcosa di assurdo... E a quel punto la mente inizia a giocarti scherzi, facendoti immaginare cosa possa esserci là fuori. Chissà cosa c'era davvero, ma non ti resta che continuare e andare avanti”.

Un viaggio unico ed è forse per questo che non accadrà di nuovo a breve, anche se nella sua mente non è un progetto già finito nel cassetto: “Quando sono arrivato in hotel ieri pomeriggio, mi sono detto: "No, non lo farò di nuovo!". Però oggi invece penso: "Sì, perché no?". Magari il prossimo viaggio. Sì, vedremo. È stata una bella avventura da fare una volta nella vita. Ho visto molte cose e vissuto tante esperienze”.