WEC | Confermato il cambio di format per Libere 3 e Qualifiche di Barcellona
In Spagna, nel giorno di sabato 17 ottobre, si è deciso di dividere le attività in pista tra LMGT3 e HYPERCAR in modo da consentire più flessibilità a chi dovrà poi andare a Portimao per la gara del GT World. Intanto ufficiale il ritorno di Lynn in Cadillac, Alpine mantiene gli stessi piloti del Fuji.
Il FIA World Endurance Championship ha confermato un cambio di format nel programma della 6h di Barcellona che si svolgerà come penultimo evento della stagione 2026 il 16-18 ottobre.
Per venire incontro alle esigenze di team e piloti che saranno impegnati anche a Portimao, dove sabato sera avrà luogo la 3h del GT World Challenge Europe-Endurance Cup, proprio quella giornata sarà divisa tra le due categorie - LMGT3 e HYPERCAR - e spalmata su più ore di attività in pista.
Mentre venerdì si parte alle ore 11;30 con i 90' di Prove Libere 1, seguiti alle 16;30 con le Libere 2, sabato 17 ottobre i motori si accenderanno già alle ore 8;50 per i 60' di Prove Libere 3 in esclusiva delle vetture LMGT3, che poi dalle 11;50 si giocheranno Qualifiche e Hyperpole.
A seguire, alle 12;40, toccherà alle HYPERCAR svolgere le Libere 3, prima di affrontare Qualifiche e Hyperpole dalle ore 15;40.
La 6h lungo i 4,657km del Circuit de Catalunya partirà invece domenica alle 12;00.
Poster 6h di Barcellona
Foto di: FIA WEC
Per quanto riguarda l'elenco iscritti, Alex Lynn torna finalmente al volante della Cadillac-Jota #12 dopo aver saltato tutte le altre gare dell'anno in seguito ad infortunio ed operazione che lo hanno tenuto fermo già dall'aprile scorso.
Rimane invece un punto interrogativo per quel che riguarda la Peugeot #93: già confermato l'addio di Stoffel Vandoorne, la Casa del Leone deve ancora scegliere chi sarà il terzo concorrente che andrà ad affiancare i titolari Paul Di Resta e Nick Cassidy.
In Alpine, invece, compaiono in lista gli stessi equipaggi del Fuji, ossia Milesi/Habsburg per la A424 #35 e Martins/Gounon sulla #36. Ulteriore conferma, dunque, della rinuncia a Frédéric Makowiecki e Antonio Félix Da Costa, nonostante il team principal, Philippe Sinault, avesse dichiarato che per il francese e il portoghese le porte non erano chiuse definitivamente da qui alla fine dell'anno.
IL PROGRAMMA
VENERDÌ 16 OTTOBRE
Prove Libere 1: 11;30-13;00
Prove Libere 2: 16;30-18;00
SABATO 17 OTTOBRE
Prove Libere 3 LMGT3: 8;50-9;50
Qualifiche LMGT3: 11;50-12;02
Hyperpole LMGT3: 12;10-12;20
Prove Libere 3 HYPERCAR: 12;40-13;40
Qualifiche HYPERCAR: 15;40-15;52
Hyperpole HYPERCAR: 16;00-16;10
DOMENICA 18 OTTOBRE
Gara: 12;00 (6 Ore)
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