Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Ultime notizie
WEC 6h di Barcellona

WEC | Confermato il cambio di format per Libere 3 e Qualifiche di Barcellona

In Spagna, nel giorno di sabato 17 ottobre, si è deciso di dividere le attività in pista tra LMGT3 e HYPERCAR in modo da consentire più flessibilità a chi dovrà poi andare a Portimao per la gara del GT World. Intanto ufficiale il ritorno di Lynn in Cadillac, Alpine mantiene gli stessi piloti del Fuji.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Logo 6h Barcellona

Il FIA World Endurance Championship ha confermato un cambio di format nel programma della 6h di Barcellona che si svolgerà come penultimo evento della stagione 2026 il 16-18 ottobre.

Per venire incontro alle esigenze di team e piloti che saranno impegnati anche a Portimao, dove sabato sera avrà luogo la 3h del GT World Challenge Europe-Endurance Cup, proprio quella giornata sarà divisa tra le due categorie - LMGT3 e HYPERCAR - e spalmata su più ore di attività in pista.

Mentre venerdì si parte alle ore 11;30 con i 90' di Prove Libere 1, seguiti alle 16;30 con le Libere 2, sabato 17 ottobre i motori si accenderanno già alle ore 8;50 per i 60' di Prove Libere 3 in esclusiva delle vetture LMGT3, che poi dalle 11;50 si giocheranno Qualifiche e Hyperpole.

A seguire, alle 12;40, toccherà alle HYPERCAR svolgere le Libere 3, prima di affrontare Qualifiche e Hyperpole dalle ore 15;40. 

La 6h lungo i 4,657km del Circuit de Catalunya partirà invece domenica alle 12;00.

Poster 6h di Barcellona

Poster 6h di Barcellona

Foto di: FIA WEC

Per quanto riguarda l'elenco iscritti, Alex Lynn torna finalmente al volante della Cadillac-Jota #12 dopo aver saltato tutte le altre gare dell'anno in seguito ad infortunio ed operazione che lo hanno tenuto fermo già dall'aprile scorso.

Rimane invece un punto interrogativo per quel che riguarda la Peugeot #93: già confermato l'addio di Stoffel Vandoorne, la Casa del Leone deve ancora scegliere chi sarà il terzo concorrente che andrà ad affiancare i titolari Paul Di Resta e Nick Cassidy.

In Alpine, invece, compaiono in lista gli stessi equipaggi del Fuji, ossia Milesi/Habsburg per la A424 #35 e Martins/Gounon sulla #36. Ulteriore conferma, dunque, della rinuncia a Frédéric Makowiecki e Antonio Félix Da Costa, nonostante il team principal, Philippe Sinault, avesse dichiarato che per il francese e il portoghese le porte non erano chiuse definitivamente da qui alla fine dell'anno.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 16 OTTOBRE
Prove Libere 1: 11;30-13;00
Prove Libere 2: 16;30-18;00

SABATO 17 OTTOBRE
Prove Libere 3 LMGT3: 8;50-9;50
Qualifiche LMGT3: 11;50-12;02
Hyperpole LMGT3: 12;10-12;20
Prove Libere 3 HYPERCAR: 12;40-13;40
Qualifiche HYPERCAR: 15;40-15;52
Hyperpole HYPERCAR: 16;00-16;10

DOMENICA 18 OTTOBRE
Gara: 12;00 (6 Ore)

 

 

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente WEC | Mike Conway annuncia il ritiro alla fine della stagione 2026

Top Comments
More from
Francesco Corghi

WEC | Mike Conway annuncia il ritiro alla fine della stagione 2026

WEC
WEC
WEC | Mike Conway annuncia il ritiro alla fine della stagione 2026

Revisione Licenze FIA 2027: Valentino Rossi e Pera diventano Gold, i ferraristi Hanson e Ye Platinum

WEC
WEC
Revisione Licenze FIA 2027: Valentino Rossi e Pera diventano Gold, i ferraristi Hanson e Ye Platinum

IMSA | La Lamborghini Temerario sfiora il titolo IMSA: "Risultato incredibile al debutto"

IMSA
IMSA
Petit Le Mans
IMSA | La Lamborghini Temerario sfiora il titolo IMSA: "Risultato incredibile al debutto"

Ultime notizie

MotoGP | Michelin porta la carcassa posteriore rinforzata anche in Indonesia, ma è quella della Thailandia

MotoGP
MtGP MotoGP
Indonesia
MotoGP | Michelin porta la carcassa posteriore rinforzata anche in Indonesia, ma è quella della Thailandia

F1 | Red Bull, Hodgkinson celebra l’impresa RBPT: “Cinque anni fa era solo un’idea”

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Red Bull, Hodgkinson celebra l’impresa RBPT: “Cinque anni fa era solo un’idea”

Porsche punta su baby Macan, maxi Cayenne e supercar a motore centrale

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Porsche punta su baby Macan, maxi Cayenne e supercar a motore centrale

La MotoGP annuncia il nuovo format: dal 2027 ci saranno due qualifiche ogni weekend, in stile F1

MotoGP
MtGP MotoGP
Giappone
La MotoGP annuncia il nuovo format: dal 2027 ci saranno due qualifiche ogni weekend, in stile F1