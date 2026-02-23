Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Mir: "Manca aderenza e serve una rivoluzione: siamo allo stesso punto"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Mir: "Manca aderenza e serve una rivoluzione: siamo allo stesso punto"

GT World | Mapelli-Niederhauser-Engstler per la Lamborghini-Rutronik

GT World Challenge Europe Endurance
GT World Challenge Europe Endurance
GT World | Mapelli-Niederhauser-Engstler per la Lamborghini-Rutronik

La FE prende spunto dal WEC: ci sarà un sistema di "joker" per aggiornare le vetture Gen4

Formula E
Formula E
Jeddah ePrix II
La FE prende spunto dal WEC: ci sarà un sistema di "joker" per aggiornare le vetture Gen4

MotoGP | Razgatlioglu abbattuto: "I tempi non migliorano e questo mi rende triste"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Razgatlioglu abbattuto: "I tempi non migliorano e questo mi rende triste"

MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio della Thailandia

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio della Thailandia

MotoGP | Puig cauto sui progressi Honda: "Ne riparliamo domenica dopo la gara"

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Puig cauto sui progressi Honda: "Ne riparliamo domenica dopo la gara"

Ferrari 849 TESTAROSSA: ecco perché ne venderanno di più

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Ferrari 849 TESTAROSSA: ecco perché ne venderanno di più

F1 | Ceccarelli: "Verstappen ormai si comporta come un giovane vecchio"

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Ceccarelli: "Verstappen ormai si comporta come un giovane vecchio"
Formula E Jeddah ePrix II

La FE prende spunto dal WEC: ci sarà un sistema di "joker" per aggiornare le vetture Gen4

Per dare modo ai costruttori di aggiornare le vetture, con la Gen4 la Formula E introdurrà un sistema di token che consentirà di intervenire sul Powertrain e altri componenti della monoposto con maggior flessibilità, senza dover attendere la metà del ciclo tecnico. Questo consentirà a chi è attardato di recuperare terrenno, mantenendo bassi i costi

Gianluca D'Alessandro Rachit Thukral
Pubblicato:
Porsche Gen 4

La Formula E ha sempre vissuto sulla base di cicli tecnici, rinnovandosi di generazione in generazione. Una scelta che limita lo sviluppo hardware dei powertrain non solo per contenere i costi dei costruttori, ma anche per spostare l’attenzione sul software: l’elemento che, più di ogni altro, permette alle squadre di trovare efficienza e quindi performance.

L’unica finestra per intervenire sull’hardware coincideva con l’avvio di un nuovo ciclo tecnico, oppure con le rare occasioni in cui la Federazione consentiva ai costruttori di omologare un powertrain aggiornato insieme alla versione evoluta della generazione in uso, come accaduto con la Gen1 Evo e, più recentemente, con la Gen3 Evo.

In sostanza, i costruttori erano obbligati a omologare l’intero pacchetto powertrain all’inizio del ciclo, senza alcuna possibilità di aggiornamento hardware fino all’introduzione dell’Evo di metà vita. L’unico margine di sviluppo restava quindi il software. Con la Gen4, però, entrerà in gioco una novità decisamente interessante.

Porsche Formula E, GEN4

Porsche Formula E, GEN4

Photo by: Porsche

La FIA e la Formula E introdurranno per la Gen4 un sistema di aggiornamenti hardware basato su token, che permetterà ai costruttori di intervenire sul powertrain anche a ciclo avviato. Un meccanismo che, di fatto, sostituirà l’attuale format dell’aggiornamento Evo di metà vita.

Il processo, nei principi, richiama quello adottato nella classe Hypercar del WEC, dove ai costruttori vengono concessi cinque “joker” di sviluppo nell’arco di un ciclo di omologazione quinquennale. A differenza del WEC, però, dove è possibile intervenire su più aree della vettura, in Formula E i joker potranno essere spesi solo su componenti specifici.

Il responsabile tecnico FIA per la Formula E, Vincent Gaillardot, ha spiegato che la nuova struttura è stata concepita per offrire maggiore flessibilità e dare ai costruttori in difficoltà una reale possibilità di recuperare terreno. “Finora il ciclo di omologazione era di due anni. Una volta omologata la vettura, i costruttori non avevano alcuna possibilità di aggiornarla per un periodo di due anni”, ha dichiarato Gaillardot a Motorsport.com.

Mahindra's Gen4 Formula E car

Mahindra's Gen4 Formula E car

Photo by: Mahindra Racing

“Questo significa che, se sbagliavi qualcosa, dovevi conviverci per due anni. Ciò che i costruttori hanno chiesto, e che noi alla FIA conosciamo molto bene da altre serie, è avere più flessibilità per decidere quando implementare i propri sviluppi. Ora avranno la loro omologazione iniziale e un token, o joker, con cui potranno aggiornare MGU, inverter e cambio quando vorranno, una sola volta nei quattro anni”.

Questo significa che i costruttori potranno scegliere di aggiornare MGU, inverter e cambio già dopo il primo anno, invece di essere costretti ad attendere due stagioni nel caso in cui la prima omologazione fosse arrivata in ritardo. Nella pratica, però, è probabile che la maggior parte delle squadre punti all’inizio della terza stagione per introdurre un nuovo powertrain: un compromesso che permette di massimizzare il tempo dedicato allo sviluppo senza rischiare di restare in pista con un’unità ormai troppo datata.

Per gli elementi secondari, come le sospensioni, che i team clienti acquistano insieme al powertrain, le possibilità di intervento aumenteranno: nella Gen4 saranno infatti previsti due aggiornamenti nell’arco dei quattro anni del ciclo tecnico. “Per quelli che definiamo perimetri minori. uno meccanico, come le sospensioni. uno relativo al sistema elettrico, e uno al sistema idraulico, i costruttori avranno due joker. Significa che potranno effettuare due aggiornamenti [in quelle aree] durante il ciclo quadriennale”.

Formula E Gen 4

Formula E Gen 4

Foto di: FIA Formula E

“Saranno loro a scegliere quando introdurre questi aggiornamenti, e ogni anno, all’inizio della stagione, faremo un’omologazione intermedia con i joker. Ovviamente conteremo tutti questi joker alla fine, il che dà loro flessibilità, e la stessa flessibilità è associata al cost cap. Avranno la possibilità di spendere il loro budget quando vorranno, in funzione dello sviluppo tramite token”.

La possibilità di aggiornare con maggiore frequenza sospensioni e altri elementi secondari cambia in modo significativo l’approccio allo sviluppo: se dopo una stagione, magari segnata da ritardi nell’omologazione o da un evidente gap rispetto alla concorrenza, emerge la necessità di intervenire, non sarà più necessario attendere la metà del ciclo tecnico per farlo.

Inoltre, questa nuova flessibilità permette ai costruttori di concentrarsi su componenti specifici invece di dover sviluppare, di fatto, un’auto quasi nuova. Un po’ come nel WEC, anche qui l’obiettivo è contenere i costi: un aspetto cruciale per attirare i grandi marchi e, allo stesso tempo, consentire ai team privati di restare competitivi con budget molto più contenuti rispetto ad altre categorie del motorsport. Il cost cap resta fissato a 13 milioni, cifra che cresce per i costruttori, chiamati a sviluppare anche il powertrain.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente FE | Duelli al centesimo e incidenti: cosa è successo nella Evo Session con gli influencer al volante

Top Comments

More from
Gianluca D'Alessandro

F1 | Troppi rischi in partenza: sarà vietato l'uso dell'ala mobile al via

Formula 1
Formula 1
F1 | Troppi rischi in partenza: sarà vietato l'uso dell'ala mobile al via

F1 | Ferrari come Mercedes nel 2011: il comando dell’ala nell’endplate, ma è più sofisticato

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Ferrari come Mercedes nel 2011: il comando dell’ala nell’endplate, ma è più sofisticato

F1 | Tutti i numeri dei test: Antonelli ha perso 850 km da Russell per i problemi sulla W17

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Tutti i numeri dei test: Antonelli ha perso 850 km da Russell per i problemi sulla W17

Ultime notizie

MotoGP | Mir: "Manca aderenza e serve una rivoluzione: siamo allo stesso punto"

MotoGP
MtGP MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Mir: "Manca aderenza e serve una rivoluzione: siamo allo stesso punto"

GT World | Mapelli-Niederhauser-Engstler per la Lamborghini-Rutronik

GT World Challenge Europe Endurance
GTWC GT World Challenge Europe Endurance
GT World | Mapelli-Niederhauser-Engstler per la Lamborghini-Rutronik

La FE prende spunto dal WEC: ci sarà un sistema di "joker" per aggiornare le vetture Gen4

Formula E
FE Formula E
Jeddah ePrix II
La FE prende spunto dal WEC: ci sarà un sistema di "joker" per aggiornare le vetture Gen4

MotoGP | Razgatlioglu abbattuto: "I tempi non migliorano e questo mi rende triste"

MotoGP
MtGP MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Razgatlioglu abbattuto: "I tempi non migliorano e questo mi rende triste"