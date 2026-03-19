DS Automobiles lascia la Formula E a fine stagione per entrare nel mondo della vela

Era una notizia nell’aria da diversi mesi, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale: DS Automobiles lascerà la Formula E al termine dell’attuale stagione. La decisione rientra in una più ampia riorganizzazione dei marchi Stellantis, che continuerà a essere presente nella serie totalmente elettrica con due team, ma con una line-up completamente rinnovata rispetto a quella con cui aveva inaugurato l’era Gen3.

DS, uno dei primi grandi marchi a credere nella Formula E, non sarà al via della nuova era Gen4, quella da cui ci si attende un deciso salto in avanti in termini di performance, con monoposto potenzialmente superiori a quelle di Formula 2. Si chiude così un impegno durato quasi dieci anni, destinato ora a lasciare spazio ad altri brand del gruppo.

Il marchio premium dell’allora gruppo PSA era approdato in Formula E nella stagione 2015-16, prima ancora della nascita dell’attuale gruppo Stellantis, affiancando il team Virgin. I risultati più prestigiosi arrivarono però con Techeetah, con cui DS conquistò subito il titolo grazie a Jean-Éric Vergne, per poi ripetersi l’anno successivo con l’altro pilota della squadra, Antonio Félix da Costa.

Taylor Barnard, DS Penske Foto di: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Tuttavia, a causa dei problemi finanziari che colpirono Techeetah, DS decise di interrompere la collaborazione dopo quattro stagioni, siglando un nuovo accordo con la squadra di Jay Penske per l’avvio del ciclo regolamentare Gen3 nel 2023. Un cambio di rotta che, però, non ha portato ai successi ottenuti nella precedente era, con il marchio francese a tratti competitivo, ma senza riuscire mai concretamente a puntare al titolo.

“Ringraziamo DS per il contributo al campionato e attendiamo con fiducia una seconda metà di stagione di successo. Nei prossimi giorni ci sarà un annuncio emozionante riguardo al campionato”, si legge in una nota diffusa dalla serie.

DS cambierà strategia, concentrando i propri sforzi su nuovi ambiti come il golf e la vela, dove collaborerà con un team francese. Per la Formula E, invece, l’uscita di DS significa perdere uno dei team storici della categoria. Allo stesso tempo, però, Stellantis continuerà a essere presente nel campionato grazie a un altro marchio del gruppo: l’annuncio dell’ingresso di Opel è infatti atteso a breve.

Fino a pochi mesi fa si era ipotizzato un possibile trio di squadre marchiate Stellantis, proprio per riuscire a mantenere anche DS, magari appoggiandosi a una struttura già esistente come avviene ora con Penske. È noto, infatti, che Stellantis abbia ottenuto dalla Formula E una licenza aggiuntiva per ampliare il proprio impegno nella serie.

Alla fine, però, la line-up resterà composta da due team: Citroen, entrata già quest’anno, affiancherà Opel, il cui annuncio è atteso a breve. Un cambio di strategia radicale rispetto all'inizio della Gen3, quando la formazione del gruppo era composta da DS e Maserati.