Nuova chance per Alex Dunne: entra nell'accademia Alpine dopo l'arrivo sfumato in Red Bull

Alex Dunne era considerato uno dei prospetti più interessanti delle categorie propedeutiche, al punto da essere tra i nomi più ambiti dalle accademie dei team di Formula 1. Tuttavia, nell'ultimo anno è finito al centro dell'attenzione anche per la vicenda del suo addio alla McLaren e le incognite che si erano aperte sul suo futuro sportivo.

Dopo le due FP1 da rookie completate con McLaren, la separazione dal team di Woking arrivata lo scorso ottobre aveva improvvisamente interrotto il suo percorso verso la Formula 1. Da lì era nata la trattativa con Helmut Marko, che sembrava poter riaprire una strada in Red Bull ma che si era poi dissolta senza un accordo.

In quel frangente, l’irlandese si era ritrovato con un futuro in F1 molto più incerto e con la necessità di assicurarsi anche un sostegno economico per proseguire la carriera in Formula 2.

Alexander Dunne, Rodin Motorsport Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Dopo l’approdo sfumato in McLaren, Alpine ha ora ufficializzato l’ingresso di Dunne nel proprio programma junior, mentre il pilota si prepara ad affrontare il suo secondo anno in Formula 2. L’irlandese entra così in un gruppo che comprende il pilota di riserva del team, Paul Aron (già in possesso dei punti necessari per la superlicenza, a differenza di Dunne), oltre a Kush Maini e al collega junior Gabriele Minì.

In realtà, da tempo si intuiva che Dunne sarebbe approdato nell’accademia Alpine: non solo perché rappresentava l’opzione più concreta per mantenere vivo l’obiettivo della Formula 1, ma anche perché aveva preso parte ai test di Formula 2 a Barcellona con una livrea Alpine‑BWT, un indizio piuttosto eloquente. Mancava soltanto l’annuncio ufficiale, che ora è arrivato a confermare il suo ingresso nel programma junior.

Dunne tornerà in Formula 2 con Rodin Motorsport dopo aver chiuso al quinto posto il suo anno da debuttante nel 2025, e affiancherà agli impegni in pista un programma di sviluppo come membro ufficiale dell’Alpine Academy, che includerà anche dei test TPC con vetture vecchie di almeno due anni per accumulare esperienza.

Alex Dunne, Rodin Motorsport Foto di: Formula Motorsport Ltd

“Sono davvero felice di entrare a far parte dell’Alpine Academy e di compiere questo nuovo passo nella mia carriera agonistica” - ha dichiarato Dunne -. “Sono molto grato per la fiducia che la squadra ripone in me nel rappresentare il team e il marchio sul palcoscenico globale della FIA Formula 2, che si è dimostrata il luogo ideale per far crescere giovani piloti verso ruoli professionali nel motorsport. Naturalmente, dopo una stagione competitiva nel 2025, l’obiettivo quest’anno è lottare per il titolo”.

L’advisor esecutivo di Alpine, Flavio Briatore, ha aggiunto: “Siamo lieti di accogliere Alex in Alpine come membro della nostra Academy. Le sue prestazioni in FIA Formula 2 e anche nelle sessioni di prove libere in Formula 1 dell’anno scorso sono state impressionanti, ed è chiaramente un giovane pilota molto talentuoso, dotato di velocità pura e naturale".

“Abbiamo un gruppo di piloti molto forte in Formula 2 con Gabriele Minì e Kush Maini. Non vediamo l’ora di vedere i tre competere in Formula 2 nel 2026, dove l’obiettivo è molto chiaro: vincere il titolo piloti”.