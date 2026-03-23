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RALLY News and Analysis

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WRC | Lappi torna sulla Hyundai per il Rally del Cile

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Rally Cile
WRC | Lappi torna sulla Hyundai per il Rally del Cile

WRC | Il mondo dei rally è in lutto: è morto Alex Fiorio

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WRC | Il mondo dei rally è in lutto: è morto Alex Fiorio

WRC | Ecco ciò che sappiamo dei piani di Case e team in vista della stagione 2027

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WRC | Ecco ciò che sappiamo dei piani di Case e team in vista della stagione 2027

WRC | La FIA fissa a metà settembre la deadline per il Rally d'Arabia Saudita

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Rally d'Arabia Saudita
WRC | La FIA fissa a metà settembre la deadline per il Rally d'Arabia Saudita

WRC | Ingrassia racconta i drammatici momenti dopo il brutto incidente con Ogier in Finlandia

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Rally di Finlandia
WRC | Ingrassia racconta i drammatici momenti dopo il brutto incidente con Ogier in Finlandia

WRC | Sami Pajari concede il bis e vince anche il Rally di Finlandia! Tripletta Toyota

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Rally di Finlandia
WRC | Sami Pajari concede il bis e vince anche il Rally di Finlandia! Tripletta Toyota

WRC | Rally Finlandia, PS15-18: tremendo incidente di Ogier. Pajari nuovo leader

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Rally di Finlandia
WRC | Rally Finlandia, PS15-18: tremendo incidente di Ogier. Pajari nuovo leader

WRC | Rally Finlandia, PS11-14: Evans capotta e scivola quinto. Brutto incidente per Sesks

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Rally di Finlandia
WRC | Rally Finlandia, PS11-14: Evans capotta e scivola quinto. Brutto incidente per Sesks

La FIA annuncia uno storico accordo con il nuovo detentore dei diritti commerciali di WRC ed ERC

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Rally di Finlandia
La FIA annuncia uno storico accordo con il nuovo detentore dei diritti commerciali di WRC ed ERC

WRC | Rally Finlandia, PS6-10: Ogier più forte anche del diluvio. Evans rimonta ed è secondo

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Rally di Finlandia
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WRC | Rally Finlandia, PS1-5: Ogier subito davanti, poi Fourmaux. Lappi KO

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Rally di Finlandia
WRC | Rally Finlandia, PS1-5: Ogier subito davanti, poi Fourmaux. Lappi KO

WRC | Rally d'Estonia: Pajari conquista il suo primo successo davanti a Solberg e Fourmaux

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Rally di Estonia
WRC | Rally d'Estonia: Pajari conquista il suo primo successo davanti a Solberg e Fourmaux

WRC | Rally d'Estonia, PS12-16: Pajari allunga e vede la vittoria. Che lotta per il terzo posto!

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Rally di Estonia
WRC | Rally d'Estonia, PS12-16: Pajari allunga e vede la vittoria. Che lotta per il terzo posto!

WRC | Rally Estonia, PS8-11: Solberg ci prova. Si accende la lotta per il podio tra Fourmaux e Neuville

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Rally di Estonia
WRC | Rally Estonia, PS8-11: Solberg ci prova. Si accende la lotta per il podio tra Fourmaux e Neuville

WRC | Rally d'Estonia, PS4-7: Pajari fa settebello e controlla, Katsuta nei guai

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Rally di Estonia
WRC | Rally d'Estonia, PS4-7: Pajari fa settebello e controlla, Katsuta nei guai

WRC | Rally d'Estonia, PS1-3: Pajari domina il giro mattutino, ma Solberg lo tiene nel mirino

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Rally di Estonia
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WRC | Lancia ha chiamato Sesks e Suninen per un test di sviluppo su terra della Ypsilon

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Dakar | Toyota al lavoro per schierare un Hilux ad idrogeno nel 2027

Dakar
DAKR Dakar
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WRC | Lancia, per ora il kit 2027 non è un'opzione possibile: "Oggi non ci sono le condizioni di budget e regole"

WRC
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WRC | Lancia, per ora il kit 2027 non è un'opzione possibile: "Oggi non ci sono le condizioni di budget e regole"

WRC | Project Rally One svela la forma della sua WRC27

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Rally di Grecia
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WRC | Ogier vince il Rally dell'Acropoli e si rilancia nel Mondiale. Neuville beffato da una doppia foratura

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Rally di Grecia
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WRC | Rally Acropoli, PS12-13: Neuville ed Ogier pronti alla resa dei conti

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Rally di Grecia
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WRC | Rally Acropoli, PS8-11: Neuville incalzato da Ogier

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Rally di Grecia
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WRC | Rally Acropoli, PS5-7: Neuville chiude al comando la giornata di sopravvivenza

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Rally di Grecia
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WRC | Acropoli, PS2-4: Neuville approfitta della foratura di Fourmaux e si prende la vetta

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Rally di Grecia
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WRC | Rally Acropoli: Ogier detta subito il ritmo e nella super speciale d'apertura

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Rally di Grecia
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WRC | Definito il kit per le Rally2 che affiancheranno le WRC27

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Buone notizie per Kalle Rovanpera: è pronto a tornare a correre dopo i problemi di salute

Super Formula
SF Super Formula
Buone notizie per Kalle Rovanpera: è pronto a tornare a correre dopo i problemi di salute

WRC | Rally del Giappone: Evans trionfa nel monopolio Toyota e allunga nel Mondiale

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Rally del Giappone
WRC | Rally del Giappone: Evans trionfa nel monopolio Toyota e allunga nel Mondiale

WRC | Rally Giappone, PS7-14: Evans comanda. Solberg sbatte e si ritira ancora

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Rally del Giappone
WRC | Rally Giappone, PS7-14: Evans comanda. Solberg sbatte e si ritira ancora

WRC | Rally Giappone, PS1-6: Evans comanda nel poker Toyota. Solberg rallentato da un cervo

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Rally del Giappone
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WRC | Hankook svela gli aggiornamenti per le gomme 2026 e i piani per il 2027

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Rally di Grecia
WRC | Hankook svela gli aggiornamenti per le gomme 2026 e i piani per il 2027

WRC | Ogier stavolta non ci sta: stoccata social ad Hankook dopo la foratura in Portogallo

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Rally del Portogallo
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WRC | Thierry Neuville interrompe il digiuno di Hyundai e trionfa al Rally del Portogallo

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Rally del Portogallo
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WRC | Rally Portogallo, PS20-22: fora anche Ogier, Neuville balza in testa

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Rally del Portogallo
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WRC | Rally Portogallo, PS15-19: Solberg fora, Ogier fa una magia e torna in testa

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Rally del Portogallo
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WRC | Rally Portogallo, PS11-14: Solberg vola sotto la pioggia ed è leader. I primi 3 in 2"6

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Rally del Portogallo
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WRC | Rally Portogallo: Ogier chiude in testa il venerdì sfruttando gli errori di Fourmaux, ma la lotta è aperta

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Rally del Portogallo
WRC | Rally Portogallo: Ogier chiude in testa il venerdì sfruttando gli errori di Fourmaux, ma la lotta è aperta

WRC | Rally Portogallo, PS6-9: Fourmaux fora, Ogier in testa. Evans trova un furgone in stage!

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Rally del Portogallo
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WRC | Rally Portogallo, PS1-5: Fourmaux in testa. I primi 5 vicinissimi

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Rally del Portogallo
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Dakar | Ecco il percorso 2027: sarà la più lunga disputata in Arabia Saudita e con più sabbia che mai

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WRC | Ogier vince il Rally delle Isole Canarie nel dominio Toyota. Solberg, che errore!

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Rally delle Isole Canarie
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WRC | Rally Isole Canarie, PS12-14: Solberg mette sotto pressione Ogier

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Rally delle Isole Canarie
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WRC | Rally Isole Canarie, PS9-11: Ogier continua a comandare. Solberg vicino

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Rally delle Isole Canarie
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WRC | Rally Isole Canarie, PS5-8: Ogier chiude in vetta. Toyota tutte in Top 5

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Rally delle Isole Canarie
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WRC | Rally Isole Canarie, PS1-4: Ogier vola e comanda nel dominio totale Toyota

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Rally delle Isole Canarie
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WRC | Arriva un altro "costruttore": RMC Motorsport entrerà nel 2027 con una Rally1

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Rally delle Isole Canarie
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WRC | Toyota piazza il colpo e prende Ott Tanak come tester per la vettura 2027

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WRC | La parte umana del motorsport: Fourmaux e Coria a pranzo da una famiglia dopo l'incidente al Rally di Croazia

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Rally di Croazia
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WRC | Neuville spiega l'errore che gli ha fatto perdere una vittoria ormai fatta in Croazia

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Rally di Croazia
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WRC | Neuville butta via tutto: sbatte e Katsuta concede il bis, vincendo il Rally di Croazia

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WRC | Rally di Croazia, PS13-16: Neuville va in fuga grazie alle forature di Pajari e Katsuta

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WRC | Rally di Croazia, PS9-12: percorso netto di Solberg, Pajari amministra la leadership

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WRC | Evans e Solberg fuori nella prima tappa in Croazia: ecco cosa è successo

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WRC | Rally di Croazia, PS5-8: Pajari chiude in testa. Neuville sale secondo

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WRC | Hyundai fa esordire novità per le i20 al Rally di Croazia, ma saranno sufficienti?

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WRC | Hyundai al Rally di Croazia con il volto di Breen sulla i20 nella livrea tributo a Craig

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Defender trionfa nel Rally-Raid del Portogallo: tripletta e vittoria con Peterhansel nella Stock

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