La FIA annuncia uno storico accordo con il nuovo detentore dei diritti commerciali di WRC ed ERC

La FIA ha annunciato che è stato concluso un accordo per accogliere un nuovo detentore dei diritti commerciali per il World Rally Championship e l'European Rally Championship.

L'accordo, che vede la società automobilistica francese Cosmobilis e l'investitore nel credito privato Park Square Capital acquisire WRC Promoter GmbH, è stato descritto dalla FIA come il “più grande accordo nella storia di questi campionati”.

Cosmobilis, guidata dall'ex team principal di Formula 1 di Lotus e McLaren Eric Boullier, diventerà il nuovo CEO di WRC Promoter.

L'annuncio della FIA ha poi affermato che l'accordo "porterà nuovi investimenti significativi nello sport, contribuendo a rafforzare e far crescere il suo portafoglio di motorsport di livello mondiale per gli anni a venire”.

Un cambio di promotore per il WRC era atteso da tempo, con le prime notizie emerse secondo cui il precedente detentore dei diritti commerciali, WRC Promoter, di proprietà del gigante delle bevande energetiche Red Bull e della società d'investimento tedesca KW25, si stava preparando a una vendita nel 2024.

WRC Promoter GmbH ha acquisito i diritti commerciali del WRC nel 2013.

La FIA ha poi avviato una procedura di gara nell'agosto dello scorso anno, che ha attirato potenziali pretendenti da Europa, America e Medio Oriente. Si sperava che un accordo venisse concluso nel dicembre dello scorso anno, ma dopo diversi mesi di discussioni, l'accordo è stato finalmente completato.

FIA flag Photo by: Eric Gilbert

I nuovi detentori dei diritti commerciali del WRC hanno messo nero su bianco un accordo “a lungo termine”, anche se la sua durata non è chiara.

Il completamento di questo accordo è visto come un passo chiave per il WRC per andare avanti nella sua nuova era, caratterizzata da nuove regolamentazioni tecniche radicali che saranno introdotte il prossimo anno.

Si prevede che la finalizzazione di un calendario 2027 e dei regolamenti sportivi seguirà a tempo debito, ora che è stato insediato un nuovo detentore dei diritti commerciali.

“Questo è davvero l'accordo del secolo per il rally, e sono orgoglioso di annunciare questo passo avanti trasformativo e livelli di investimento mai visti prima,” ha dichiarato il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem".

“Non solo porterà benefici reali ai tifosi, ai concorrenti e ai nostri club membri in tutto il mondo, ma questo investimento testimonia la fiducia nel futuro del nostro sport mentre la sua popolarità globale continua a crescere".

“Il futuro dei nostri campionati è al centro di ogni decisione che prendiamo, e ci siamo assicurati non solo di garantirci il partner giusto per oggi, ma uno che condivida la nostra visione a lungo termine".

“Il mio ringraziamento va al vicepresidente FIA per lo Sport, Malcolm Wilson OBE, e al suo team dedicato per aver portato a termine tutto questo, e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con il nostro nuovo promotore".

“Il rally è una parte enorme della mia storia personale, ha plasmato chi sono e il modo in cui lavoro, e sono profondamente impegnato per il suo futuro. Questo è un momento importante per il nostro sport e, mentre entriamo in una nuova era, sono orgoglioso che abbiamo un nuovo partner al nostro fianco per aiutarci a portare avanti il brillante futuro di questi campionati".

Mohammed Ben Sulayem Photo by: Red Bull Content Pool

Cosmobilis e Park Square Capital hanno delineato piani ambiziosi per portare il WRC e l'ERC al livello successivo, mettendo i tifosi al centro dello sport e rendendo il rally più emozionante, accessibile e coinvolgente.

Puntano a far crescere il pubblico globale dello sport e ad approfondire il coinvolgimento dei tifosi. Per realizzare questa visione, il nuovo promotore ha costruito un team di esperti. L'annuncio includeva anche la notizia dell'istituzione di un nuovo FIA Growth Fund che sosterrà progetti capaci di guidare il successo e lo sviluppo del rally in tutto il mondo.

Attraverso questo fondo, la crescita si farà sentire in tutto il motorsport, dai livelli più alti dei campionati alla partecipazione di base a livello di ingresso. Il presidente della FIA ha rivelato lo scorso anno che la vendita avrebbe generato investimenti extra da parte della FIA.

Jean-Louis Mosca, presidente e CEO di Cosmobilis, ha dichiarato: “Questa acquisizione segna una tappa importante nella trasformazione di Cosmobilis. Fin dalla nostra creazione, la nostra ambizione è stata costruire un gruppo capace di connettere l'intero ecosistema automobilistico attraverso tecnologia, dati e piattaforme che creano valore".

“Il WRC e l'ERC rappresentano un'enorme accelerazione di questa strategia. Non stiamo semplicemente acquisendo i diritti commerciali di un campionato mondiale: stiamo costruendo una piattaforma internazionale in cui costruttori, partner, media, tecnologia e tifosi si incontrano".

“Il nostro obiettivo è chiaro: rendere il WRC il punto di riferimento globale per il motorsport, creando al tempo stesso un motore di crescita sostenibile per l'intero ecosistema Cosmobilis".

Boullier ha aggiunto: “Accetto questa sfida con entusiasmo e determinazione, ma anche con umiltà e un forte senso di responsabilità – per rendere questi campionati eccezionali ancora più avvincenti".

“Insieme alla FIA e ai nostri partner, vogliamo rendere ogni round un evento spettacolare, pensato per entusiasmare i tifosi di tutto il mondo".

“L'obiettivo è chiaro: affermare il WRC e l'ERC come marchi globali di livello mondiale e come motore di crescita sostenibile, strettamente allineato con le sfide tecnologiche e ambientali di oggi".