WRC | Sami Pajari concede il bis e vince anche il Rally di Finlandia! Tripletta Toyota

Vincere è difficile, ma ripetersi lo è ancora di più. Sami Pajari e Marko Salminen ci sono riusciti proprio in questo fine settimana, trionfando al Rally di Finlandia e bissando così la vittoria ottenuta poche settimane fa al Rally d'Estonia, la loro prima vittoria nel WRC.

L'equipaggio di Toyota Gazoo Racing ha ereditato la prima posizione al termine della PS17 svolta ieri, quando Sébastien Ogier e Julien Ingrassia sono usciti di strada a 900 metri dal termine della speciale, risultando per altro protagonisti di un incidente terribile.

Fortunatamente per i due campioni francesi, sono usciti entrambi autonomamente dalla loro GR Yaris Rally 1 numero 1, ma sono stati entrambi oggetto di visite mediche. Ingrassia è stato trasportato al Centro Medico, mentre Ogier all'ospedale dove è rimasto per una notte in osservazione.

Un incidente strano, quello dei due. Ogier e Ingrassia stavano dominando l'evento e l'uscita di strada, nel modo in cui è arrivata, non chiarisce cosa sia successo. Né Toyota, né Ogier hanno dato qualche dettaglio dell'accaduto.

Pajari, però, pur non essendo stato il pilota più veloce del fine settimana ha meritato la vittoria. E' stato quello più costante, quello maggiormente esente da errori di rilievo. Tanto da portare a casa la vittoria che ora lo fa diventare a tutti gli effetti un serio candidato al titolo iridato Piloti.

La sua vittoria, unita al terzo posto di Elfyn Evans e al sesto di Takamoto Katsuta lo hanno portato ad avvicinarsi alla vetta e con un abbrivio del genere può anche pensare di mettere sotto pressione i non certo irreprensibili compagni di squadra.

Grazie ai risultati maturati oggi, Elfyn Evans è in testa al Mondiale con 201 punti, 30 in più di Sami Pajari, salito al secondo posto con 171 punti e 41 in più rispetto a Takamoto Katsuta, ora terzo a 160. La dimostrazione di forza di Toyota è evidente: i primi 5 contendenti all'iride Piloti corrono tutti con una GR Yaris Rally1 ufficiale, perché al quarto posto troviamo Oliver Solberg a 156 punti, mentre Sébastien Ogier è quinto a 139 dopo l'incidente che lo ha visto uscire di scena ieri.

Ancora una volta nel corso delle ultime due stagioni Toyota Gazoo Racing ha portato a casa una tripletta, occupando per intero il podio assoluto. Seconda posizione per Oliver Solberg, uno dei piloti più penalizzati dalla pioggia torrenziale scesa venerdì pomeriggio, mentre Elfyn Evans ha chiuso al terzo posto proprio in virtù di una fortunata posizione di partenza quando il diluvio si è abbattuto sul giro pomeridiano della prima tappa del Rally di Finlandia.

Le Hyundai i20 N Rally1 di Adrien Fourmaux e Thierry Neuville hanno chiuso l'evento fuori dal podio, rispettivamente al quarto e al quinto posto. Il francese ha lottato con Elfyn Evans per il terzo posto, ma è stato beffato dalla pioggia. Neuville, invece, ha prima rovinato la sua gara rompendo la sospensione nell'ultima prova del giro mattutino del venerdì, poi è stato il pilota più penalizzato dalle condizioni meteo con la pioggia che è scesa in modo copioso proprio quando lui era in stage.

Il belga, però, è riuscito a recuperare fino al quinto posto anche grazie all'errore fatto da Takamoto Katsuta nella Power Stage. Il giapponese ha perso il controllo della sua Yaris finendo contro un albero. La sua vettura è risultata danneggiata, ma ha completato il rally pur perdendo quasi 1 minuto e mezzo e, ovviamente, anche la posizione su Neuville che lo seguiva.

Joshua McErlean è stato l'unico pilota di M-Sport a completare il rally senza incidenti. L'irlandese ha artigliato il settimo posto, ultimo tra le Rally1, mentre Jon Armstrong si è ritirato nella prima tappa mentre Martins Sesks nella seconda dopo un brutto incidente (ma l'equipaggio ne è uscito fortunatamente illeso).

Latvala super tra le Rally2. Virves vince nel WRC2

Jari-Matti Latvala si toglie la soddisfazione di risultare il pilota più veloce al volante di una Rally2. Il team principal di Toyota Gazoo Racing (sostituito da Juha Kankkunen in questo fine settimana nel ruolo), ha portato la GR Yaris Rally2 all'ottavo posto assoluto, mostrando ancora grande velocità nonostante si sia ufficialmente ritirato da qualche anno.

Dietro la stella finlandese, Robert Virves si è tolto la soddisfazione di vincere in WRC2. L'estone, al volante di una Skoda Fabia RS Rally2, ha usufruito di 30" di penalità inflitti a Teemu Suninen nella PS11 per vincere davanti a lui e a un altro finlandese, Lauri Joona, anche lui al volante di una Skoda Fabia RS Rally2. Molto interessante la gara di Jaspar Vaher, giovane pilota estone che ha sfiorato il podio WRC2 per pochi decimi. Potrebbe essere uno dei piloti da tenere d'occhio per il futuro.

WRC - Rally Finlandia - Classifica finale

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 2h27'58”0 2 Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +27"6 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'19"5 4 Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +1'35"9 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +3'52"5 +0'20" 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +4'18"2 7 McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +4'32"7 8 Latvala/Hanninen Toyota GR Yaris Rally2 +8'25"5 9 Virves/Viilo Skoda Fabia RS Rally2 +8'46"9 10 Suninen/Hussi Toyota GR Yaris Rally2 +9'03"0 +0'30"