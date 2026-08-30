WRC | Sami Pajari e Marko Salminen fanno tripletta vincendo anche il Rally del Paraguay

Sono senza freni Sami Pajari e Marko Salminen, che al Rally del Paraguay trionfano per la terza volta consecutiva rilanciando automaticamente e con fermezza le ambizioni di titolo iridato in questa stagione 2026 del WRC.

Nella tappa sudamericana del Mondiale, la coppia di Toyota Gazoo Racing non ha commesso alcun errore correndo in maniera molto intelligente ed evitando tutti i rischi possibili, dato che già nelle prime Prove Speciali nomi illustri hanno pagato un conto salatissimo tra forature ed incidenti.

Ne sanno qualcosa i loro compagni Katsuta/Johnston, la cui Toyota si è capottata immediatamente nella PS1 per poi rientrare e ripetersi nel medesimo incidente anche nella PS21, di conseguenza cancellata dagli organizzatori mentre la coppia veniva portata precauzionalmente in ospedale per i controlli di rito.

Doppia foratura, una delle quali per errore, ha frenato la Yaris di Ogier/Landais già al venerdì, giornata da dimenticare pure per la Hyundai di Neuville/Wydaeghe, che con una gomma a terra ci hanno lasciato pure la sospensione posteriore sinistra.

Le speranze Toyota si erano riversate su Solberg/Edmondson, autori di un inizio ottimo prima di incappare nell'errore e scendere nell'ordine per l'ennesima gomma bucata sugli ostici percorsi sterrati che sono stati quindi presi con molta prudenza da Pajari/Salminen, che anche nella Super Sunday non hanno voluto forzare oltre il dovuto lasciando la vittoria cronometrica a Ogier/Landais nella PS18 'Encarnacion 1' (10.21km) e a Solberg/Edmondson nelle PS19 'Artigas 1' (19.63km), PS20 'Artigas Oeste' (8.44km) e PS22 'Encarnacion 2-Power Stage' (10.21km).

Hayden Paddon, John Kennard, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Hyundai

Sul podio salgono anche due Hyundai e grandissimi applausi se li meritano Paddon/Kennard, vincitori di una PS e pure al comando venerdì mattina, prima di cedere il passo ai rivali finlandesi per 25"8, ma capaci di rimanere davanti ai compagni di squadra Fourmaux/Coria, terzi a +40" alla vetta e autori di un grande recupero che gli ha consentito di prendersi un meritato terzo posto.

Masticano un po' amaro Evans/Martin al quarto posto con la seconda Toyota, beffati per 5"1 dai francesi della i20 N; il gallese è sempre leader del Mondiale con 216 punti, ma a 196 si è issato secondo proprio Pajari, pronto ad approfittare dello slancio per tentare l'assalto all'iride, dopo essersi messo dietro in classifica il collega di marchio Solberg, quinto oggi al traguardo a quasi 3' dalla vetta.

Ancora una gara piuttosto anonima per le Ford di M-Sport: McErlean/Treacy concludono sesti ad oltre 4' dalla vetta, Armstrong/Byrne si erano ritrovati attardati da una penalità, poi lo sbaglio nella PS20 ha rotto la sospensione posteriore sinistra della Puma facendo sfumare il settimo posto, andato ai vincitori della Classe WRC2.

Anche qui ne sono successe di tutti i colori fin dall'inizio, dove a perdere terreno sono state subito le Lancia di Rossel/Dunand e Gryazin/Aleksandrov (ma comunque a punti garantendo il titolo team alla Casa tricolore), oltre a Virves/Viilo su Škoda, dunque hanno colto la palla al balzo Diego Domínguez e Rogelio Peñate, al trionfo sulla loro Toyota Yaris Rally2 con una ventina di secondi di margine su quella di Greensmith/Andersson, i quali hanno provato inutilmente la rimontissima.

Il podio viene completato da una terza Toyota, quella di Galanti/Toyotoshi, più distanti dalla vetta ma felici davanti ai propri tifosi, anche grazie al capottamento della Škoda di Zaldivar/Der Ohannesian nella PS19, rimasta piantata a mezzo su un fosso e con il pubblico molto distante per sperare in un aiuto veloce a ripartire. La Top10 generale annovera infine i quarti WRC2, Gill/Brkic su Škoda.

RALLY DEL PARAGUAY - TOP10 FINALE