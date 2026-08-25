WRC | Wilson: "Attirare Costruttori cinesi è un obiettivo chiaro per la FIA"

Attirare un Costruttore cinese affinché entri a far parte del WRC è un “obiettivo chiaro” per la FIA, che punta ad ampliare la presenza di marchi automobilistici nella serie per il futuro.

Aumentare il numero di Case che competono nel Mondiale è al centro del piano della Federazione, in vista dell'introduzione dei nuovi regolamenti tecnici a partire dal prossimo anno.

Dal 2020 il WRC vede tre Costruttori rappresentati nella massima serie del campionato, Toyota, Hyundai e Ford, quest’ultima con un rapporto semi-ufficiale con la scuderia britannica M-Sport.

Toyota si è impegnata a rispettare le nuove norme del 2027, mentre anche preparatori privati come RMC Motorsport e Project Rally One hanno accettato di sviluppare vetture completamente nuove. Si prevede che M-Sport continui a rappresentare Ford con una versione aggiornata della Fiesta Rally2.

Guardando alla nuova era del WRC, il vice responsabile sportivo della FIA, Malcolm Wilson, spera che entro il 2029 il panorama sia molto più solido.

Malcolm Wilson afferma che attirare team dalla Cina è un «obiettivo chiaro» Foto di: M-Sport

"Per me personalmente, se riuscissimo ad avere sei Costruttori entro il 2029, sarebbe un grande progresso", ha dichiarato Wilson ai giornalisti, tra cui Motorsport.com, rivelando poi che attirare attori provenienti dal settore automobilistico cinese in rapida crescita, dove operano oltre 100 marchi, è un obiettivo.

“È un obiettivo chiaro. L’organizzatore ne è pienamente consapevole, così come noi. Vogliamo un Costruttore cinese”.

Si ritiene che l’interesse per gli sport motoristici stia crescendo all’interno del fiorente settore automobilistico cinese. Ciò avviene dopo che Lynk & Co è diventato il primo marchio cinese a competere in un Mondiale FIA, dopo aver sviluppato un’auto turismo TCR con Cyan Racing, che ha fatto il suo debutto nel WTCR nel 2019.

A partire da quest’anno, anche Geely, Casa madre di Lynk & Co, è entrata a far parte del TCR World Tour con la sua nuovissima auto turismo Preface.

Questa crescente tendenza verso gli sport motoristici è stata confermata dall’ingresso di tre marchi cinesi nel comitato dei costruttori della FIA.

"All’interno della nostra organizzazione esiste quello che chiamiamo comitato dei Costruttori, composto più o meno da tutti quelli coinvolti nei nostri campionati. E in questo comitato abbiamo già tre cinesi, cosa che in realtà è molto recente", ha dichiarato il direttore tecnico della FIA, Xavier Mestelan Pinon.

"Inoltre, altri due sono in trattativa con noi per essere inseriti in questo comitato. È anche un segnale del fatto che i Costruttori cinesi sono ormai sempre più vicini ai nostri campionati".

Emilia Abel, direttrice degli sport su strada FIA, ha aggiunto: "Abbiamo avuto un incontro molto positivo alla Dakar con i Costruttori cinesi, dove l’interesse dimostrato è stato davvero impressionante".

L’ultima volta che la Cina ha ospitato una prova del WRC è stato nel 1999 Foto di: Ralph Hardwick

La Cina interessata a ospitare una futura tappa del WRC

Il potenziale coinvolgimento della Cina nel WRC potrebbe estendersi all’organizzazione di una tappa del campionato, con due soggetti che, a quanto pare, sarebbero interessati a portare la massima serie nel Paese.

La Cina ha già ospitato una prova del WRC nel 1999, vinta dall’allora pilota della Toyota Didier Auriol, e avrebbe dovuto ospitarne un’altra nel 2016 prima che le tempeste costringessero gli organizzatori a cancellare l’evento.

"Una futura gara WRC in Cina? Assolutamente sì, è possibile - ha affermato Wilson - È un altro aspetto positivo. Ci sono tantissimi paesi che continuano a mostrare interesse nell’ospitare un rally Mondiale, e questa è un’altra cosa fantastica per noi. Ci dà la fiducia necessaria per continuare a fare ciò che stiamo facendo.

"In Cina ci sono due realtà che vogliono organizzare un evento, ma anche altri paesi, quindi ci sono molti aspetti positivi. C’è ancora molto lavoro da fare e ci troviamo in questo periodo di transizione. Come ho detto, siamo in questo periodo di transizione e l’interesse per ospitare un evento è piuttosto incoraggiante".