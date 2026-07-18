WRC | Rally d'Estonia, PS12-16: Pajari allunga e vede la vittoria. Che lotta per il terzo posto!

Sami Pajari sapeva che avrebbe dovuto attaccare per difendersi dal possibile ritorno di Oliver Solberg e così ha fatto. Nel giro pomeridiano della seconda tappa al Rally d'Estonia, il finlandese ha cambiato passo e ha praticamente raddoppiato il suo vantaggio nei confronti del primo e unico rivale per la vittoria.

Pajari, partito nel pomeriggio con 14"1 di margine su Solberg, lo ha portato a 25 secondi quando mancano appena 2 prove speciali al termine dell'evento. Ciò significa che Sami è sempre più vicino a quella che sarebbe la prima vittoria assoluta nel WRC.

Per Toyota, invece, si profila l'ennesimo grande risultato, con la vittoria di un suo giovane e la probabile doppietta con Oliver Solberg al secondo posto, che tornerebbe a fare punti pesanti dopo una serie di errori che hanno oscurato l'avvio favoloso di stagione grazie alla grande vittoria a Monte-Carlo.

Se la lotta per il successo sembra essere chiusa, si è definitivamente aperta quella per il terzo posto e sarà una lotta fratricida tra due piloti di Hyundai Motorsport.

Thierry Neuville ha proseguito nella sua ottima giornata, tanto da portarsi a ridosso di Adrien Fourmaux. Tra i due ballano ormai pochi decimi (appena 1 secondo e 9) e la giornata di domani sarà decisiva per capire se a salire sul podio sarà il francese o il campione del mondo 2024 belga.

Resta però un fatto come Toyota continui a essere la macchina migliore anche su terra. Tant'è che al quinto posto c'è un'altra Yaris, quella dei campioni del mondo in carica Sébastien Ogier e Vincent Landais. I due transalpini sono però ormai troppo distanti dalla lotta per il podio - quasi 40 secondi - ma con un margine assai rassicurante su Elfyn Evans e Scott Martin (quasi 30 secondi).

Martins Sesks continua a essere il miglior pilota Ford in classifica, settimo davanti al terzo equipaggio Hyundai formato da Esapekka Lappi ed Enni Malkonen. Jon Armstrong con la seconda Puma Rally1 è nono, mentre Joshua McErlean si è ritirato a causa di un problema allo scarico.

Robert Virves, al volante di una Skoda Fabia RS Rally2, continua a comandare la classe WRC2, ma siamo davanti a una gara a dir poco aperta. Roope Korhonen e Teemu Suninen si sono dati battaglia per tutto il pomeriggio, chiudendo il giro staccati di pochi decimi. Entrambi, per altro, sono ancora in gioco per il successo finale, con l'estone Virves che non potrà certo dormire sonni tranquilli.