WRC | Definito il kit per le Rally2 che affiancheranno le WRC27

Il Consiglio Mondiale FIA ha approvato i nuovi regolamenti tecnici che verranno adottati dal WRC a partire dalla stagione 2027, in sostituzione della attuale categoria Rally1.

Come già noto da tempo, oltre alla presenza delle neonate WRC27, le vetture Rally2 verranno riomologate per diventare i modelli di riferimento per quanto riguarda la Classe Regina, cercando di abbattere i costi e dare nuova linfa vitale al campionato affiancando le nuove.

Il kit Rally2 WRC potrà essere installato su tutte le auto omologate prima del 31 dicembre 2026 e queste avranno modo di competere nel Mondiale per il biennio 2027-2028, comprendente nuovi passaruota e paraurti anteriori, più una nuova ala posteriore, con un tetto massimo di spesa fissato a €7.500.

WRC 2027

Da sottolineare che l’omologazione del nuovo kit potrà essere effettuata esclusivamente dai Costruttori iscritti al Mondiale e nel primo anno di utilizzo c'è l'obbligo di partecipazione a tutti gli eventi del calendario iscrivendo minimo due auto.

Il regolamento prevede inoltre che il peso totale delle vetture dovrà essere di 1220 kg e verrà consentito un “joker” per le sezioni di carrozzeria omologate come parte del kit, con una sola estensione del kit per ogni parte omologata nel biennio sopracitato, consentendo così il periodo di transizione che terminerà il 31 dicembre 2028, quando si punterà ad avere un nuovo ciclo di norme.

"Una maggiore competitività ai massimi livelli è la forza trainante di tutto ciò che stiamo facendo con il WRC27, e queste modifiche approvate oggi dal Consiglio Mondiale FIA ci aiuteranno a offrire uno spettacolo ancora più avvincente ai tifosi nei prossimi due anni", commenta Malcolm Wilson, vicepresidente FIA per lo sport.

"Creando un percorso che consenta alle vetture Rally2 idonee di accedere alla Classe Regina, il regolamento favorirà la partecipazione di un numero maggiore di concorrenti, aumenterà la competitività e contribuirà a garantire una competizione fantastica ai massimi livelli del rally".