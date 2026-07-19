WRC | Rally d'Estonia: Pajari conquista il suo primo successo davanti a Solberg e Fourmaux

Come Oliver Solberg un anno fa, Sami Pajari ha vinto la sua prima gara nel WRC al Rally d'Estonia, dopo aver dominato dall'inizio alla fine. Il finlandese aveva un solido vantaggio questa domenica e non è stato impensierito da Oliver Solberg, anche se quest'ultimo è rimasto molto offensivo.

La PS18 (Kääriku, 24,39 km) che concludeva il rally consisteva in un secondo passaggio nella speciale già disputata in mattinata, che era stata vinta dal figlio d'arte. La pioggia è cessata e il terreno è quindi rimasto praticabile, prima di una parte asfaltata nel finale del percorso.

Solberg ha firmato ancora il miglior tempo, cosa che gli ha assicurato i cinque punti della Power Stage oltre a quelli del Super Sunday. Lo svedese ha preceduto Thierry Neuville, Elfyn Evans, Sebastien Ogier e Takamoto Katsuta in questa speciale. Nella classifica di giornata, ha preceduto Evans, Pajari, Ogier ed Adrien Fourmaux.

La classifica generale non è stata stravolta questa domenica. Già da venerdì, Pajari ha imposto il suo ritmo e ha vinto la grande maggioranza delle speciali del weekend, con distacchi che restavano comunque contenuti poiché i piloti hanno attraversato soprattutto tratti boschivi a velocità molto elevate, senza molte curve per fare la differenza. Poco a poco, il vantaggio di Pajari è comunque diventato solido, tanto che non è più stato minacciato dai suoi rivali.

A 24 anni, Pajari ottiene il suo primo successo nel WRC mentre disputa la sua prima stagione con Toyota. Era l'unico dei cinque piloti del marchio a non aver ancora vinto quest'anno. Questa vittoria premia una prima parte di campionato solida poiché, dopo il suo ritiro a Monaco, ha concluso sette degli otto rally tra i primi quattro, e sei volte sul podio.

Oliver Solberg non ha potuto fare nulla e si è dovuto accontentare del secondo posto, ma con i dieci punti conquistati questa domenica ha totalizzato 27 punti, appena uno in meno di Pajari, che ha preso solo tre punti nel Super Sunday e nessuno nella Power Stage.

Adrien Fourmaux ha completato il podio. Il francese era in lotta con Solberg all'inizio della gara, prima di perdere il contatto sabato e ritrovarsi sotto la minaccia di Thierry Neuville, risalito a meno di due secondi, ma si è dato margine fin dalla prima speciale di questa domenica. Neuville quindi ha visto il traguardo ai piedi del podio.

Dopo la sua vittoria al Rally dell'Acropoli, Sébastien Ogier non ha mai trovato il ritmo giusto questo weekend, anche se sabato ha migliorato il suo feeling. Il nove volte campione del mondo si è dovuto accontentare di un modesto quinto posto.

Sebastien Ogier et Vincent Landais n'ont jamais figuré parmi les prétendants à la victoire au Rallye d'Estonie. Photo de: Toyota Racing

Elfyn Evans ha vissuto un avvio di rally ancora più difficile. Il suo status di leader del campionato lo obbligava ad aprire la strada ed è stato staccato rapidamente. Solo nono venerdì sera, è risalito al sesto posto sabato e ha conservato questa posizione.

Takamoto Katsuta, secondo in campionato, ha invece perso parecchio a causa di una foratura e si è ritirato nella giornata di venerdì. È ripartito sabato ma non poteva sperare in nulla nella classifica generale. Il giapponese ha salvato solo un punto questa domenica, nella Power Stage.

Martins Sesks ha conquistato il settimo posto. Il pilota M-Sport Ford ha perso una ruota durante lo shakedown e, a causa delle riparazioni, si è presentato con due minuti di ritardo all'inizio del rally, cosa che gli è valsa una penalità di 20 secondi che alla fine non ha influito sulla sua posizione. Ha preceduto infatti Esapekka Lappi e Jon Armstrong.

L'ultimo punto è andato al pilota locale Robert Virves, vincitore in WRC2. Josh McErlean occupava invece l'ottavo posto prima di essere fermato da un problema allo scarico sabato.

La prossima gara sarà il Rally di Finlandia, tra due settimane.

Rally d'Estonia - Classifica finale

Pos. Pilota Vettura tempi/Gap 1 S. Pajari Toyota 2h31'16"5 2 O. Solberg Toyota +19"5 3 A. Fourmaux Hyundai +53"8 4 T. Neuville Hyundai +59"7 5 S. Ogier Toyota +1'32"9 6 E. Evans Toyota +2'01"0 7 M. Sesks Ford M-Sport +2'35"3 8 E. Lappi Hyundai +3'02"3 9 J. Armstrong Ford M-Sport +3'28"0 10 R. Virves Skoda (WRC2) +8'33"1