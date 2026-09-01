F1 | Ferrari: ecco la livrea speciale per Monza in omaggio a Schumacher

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Ferrari ha presentato la livrea in omaggio a Michael Schumacher che le SF-26 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton "indosseranno" in occasione del Gran Premio d'Italia a Monza. Inoltre, Rubens Barrichello e Sebastian Vettel guideranno la F2002 sia sabato che domenica per un giro d'onore dedicato al sette volte campione del mondo.

Basile Davoine Matteo Nugnes
Modificato:
La livrea della Ferrari SF-26 per Monza

Gallery F1 | La livrea della Ferrari in onore di Michael Schumacher per il GP di Monza
SF-26 Monza, livrea speciale

Gallery F1 | La livrea della Ferrari in onore di Michael Schumacher per il GP di Monza
SF-26 Monza: livrea speciale

Gallery F1 | La livrea della Ferrari in onore di Michael Schumacher per il GP di Monza
SF-26 Monza: livrea speciale

Gallery F1 | La livrea della Ferrari in onore di Michael Schumacher per il GP di Monza
SF-26 Monza: livrea speciale

Gallery F1 | La livrea della Ferrari in onore di Michael Schumacher per il GP di Monza
SF-26 Monza: livrea speciale

Gallery F1 | La livrea della Ferrari in onore di Michael Schumacher per il GP di Monza
SF-26 livrea speciale Monza

Gallery F1 | La livrea della Ferrari in onore di Michael Schumacher per il GP di Monza
SF-26 Monza: livrea speciale

Gallery F1 | La livrea della Ferrari in onore di Michael Schumacher per il GP di Monza
SF-26 Monza: livrea speciale

Gallery F1 | La livrea della Ferrari in onore di Michael Schumacher per il GP di Monza
SF-26 Monza: livrea speciale

Gallery F1 | La livrea della Ferrari in onore di Michael Schumacher per il GP di Monza
SF-26 Monza: livrea speciale

Gallery F1 | La livrea della Ferrari in onore di Michael Schumacher per il GP di Monza
Lewis Hamilton, Ferrari

Gallery F1 | La livrea della Ferrari in onore di Michael Schumacher per il GP di Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Gallery F1 | La livrea della Ferrari in onore di Michael Schumacher per il GP di Monza
Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari

Gallery F1 | La livrea della Ferrari in onore di Michael Schumacher per il GP di Monza
Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari

Gallery F1 | La livrea della Ferrari in onore di Michael Schumacher per il GP di Monza
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Al termine di un teasing durato diversi giorni sui suoi social network, con guest star la F310 del 1996, la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sarà sfoggiata questo fine settimana a Monza, in occasione del Gran Premio d'Italia.

In casa e davanti ai Tifosi, la Scuderia intende rendere omaggio all'eredità di Michael Schumacher, 30 anni dopo la sua prima vittoria al volante di una Ferrari, nel 1996, e 20 anni dopo la sua ultima vittoria in Formula 1, nel 2006.

La settimana scorsa, la scuderia di Maranello aveva presentato le tute che indosseranno Lewis Hamilton e Charles Leclerc a Monza, con riferimenti evidenti al sette volte campione del mondo tedesco. Questa volta, vedremo una Ferrari SF-26 che si veste di più rosso rispetto alla sua versione abituale. Inoltre, sul muso si possono notare le sette stelline che Michael sfoggiava sul suo casco.

I tributi però non finiscono qui, perché la vettura del 1996 sarà esposta durante il weekend di Monza, insieme all’ultima Ferrari di Schumacher, la 248 F1 del 2006, e alla F2002, che si è rivelata la vettura più dominante sia per Schumacher che per la Ferrari.

 

Inoltre, l’ex compagno di squadra del sette volte campione del mondo, Rubens Barrichello, e il suo caro amico ed ex pilota della Ferrari, Sebastian Vettel, guideranno la F2002 a Monza sabato e domenica per un giro d’onore in onore dell’eredità lasciata da Schumacher.

Michael Schumacher ha conquistato cinque dei suoi sette titoli mondiali (2000, 2001, 2002, 2003 e 2004) con la Ferrari, dove ha trascorso 11 stagioni, dal 1996 al 2006. In questo periodo, fatto di 180 partenze nei Gran Premi, ha firmato 72 vittorie, 58 pole position e 116 podi in rosso.

"L’esperienza di Michael alla Ferrari è stata molto più che una semplice serie di vittorie e titoli: la sua instancabile ricerca della perfezione, l’attenzione ai dettagli, la disciplina e la capacità di essere un vero giocatore di squadra hanno contribuito a creare una cultura che è diventata una delle caratteristiche distintive della Scuderia", ha spiegato il team nel comunicato che ha lanciato la livrea.

"A distanza di trent’anni, quella cultura continua a caratterizzare l’approccio della Ferrari alle competizioni odierne. Monza è quindi il luogo ideale per celebrare questa eredità, non solo guardando indietro ai risultati raggiunti, ma anche riconoscendo i valori che ancora oggi fanno parte della Ferrari", aggiunge la nota.

La livrea della Ferrari SF-26 per Monza

La livrea della Ferrari SF-26 per Monza

Foto di: Ferrari

La Ferrari si presenterà nel "Tempio della velocità" con ambizioni al rialzo, senza tuttavia poter rivendicare lo status di favorita. Il motore Mercedes si preannuncia temibile sui lunghi rettilinei monzesi, ma Kimi Antonelli partirà dal fondo della griglia a causa di un cambio di power unit che gli costerà una penalità.

La Scuderia, dal canto suo, farà debuttare la nuova specifica evoluta del suo motore Ferrari 067/7. Nella sua versione ADUO2 e beneficiando di un carburante Shell anch'esso evoluto, la power unit italiana potrebbe beneficiare di una quindicina di cavalli in più.

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