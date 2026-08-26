F1 | Ferrari: pronti i motori con l'ADUO2, ma si deciderà solo a fine settimana se usarli a Monza

I due motori con l’ADUO2 sono pronti da un paio di settimane, ma il dubbio se debutteranno al GP d’Italia non è stato ancora sciolto. La decisione finale verrà presa solo a fine settimana quando ci sarà la delibera del materiale che verrà mandato a Monza. Il ragionamento può sembrare anacronistico, ma non è altro che l’espressione di una realtà complicata dagli attuali regolamenti.

Lo stop obbligatorio per le vacanze estive, per esempio, non ha giocato a favore perché la chiusura della factory di Maranello ha allungato i tempi di verifica dello 067/6: un test di durata implica che un’unità copra senza alcun problema di affidabilità tutto il ciclo di vita del 6 cilindri turbo: per essere promosso ha bisogno di superare al banco la distanza di almeno sei Gran Premi.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Eric Le Galliot

Nel reparto motori della Gestione Sportiva sarebbero disponibili 21 celle dotate di banchi modernissimi, ma il vincolo dei costi e l’ansia di mettere tutti sullo stesso piano impone che si utilizzino solo due o tre freni dinamometrici, con precisi vincoli di orario che allungano le tempistiche.

E, quando interviene anche un problema di affidabilità e si deve apportare una piccola modifica, bisogna fermare il ciclo di delibera e ricominciare tutto da capo. Si tratta di un lavoro certosino e basta un granello di sabbia a inceppare un meccanismo che non deve avere intoppi.

La Ferrari aspetta, quindi, che arrivi il semaforo verde al montaggio del motore ADUO2 sulle SF-26 con cui Lewis Hamilton e Charles Leclerc correranno a Monza: si tratta di monoposto con una speciale livrea celebrativa per ricordare lo straordinario decennale di Michael Schimacher a Maranello.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Si parla di un sei cilindri con una quindicina di cavalli in più e con una diversa curva di potenza, grazie alla quale si dovrà ridurre il GP dalla power unit Mercedes, migliorando anche la fase di ricarica dell’ibrido.

Non ci sono state solo modifiche al turbo Garrett, ma sono stati fatti anche degli interventi in camera di combustione che consentono di sfruttare meglio il nuovo carburante che la Shell ha omologato per Monza. L’incremento di prestazione è dovuto all’effetto combinato che associa la benzina con più potere calorifico allo 067/6 evoluto.

È corretto dire che la Scuderia non va a Monza con l’obiettivo di essere vincente: le caratteristiche del tempio della velocità sulla carta non si sposano con la SF-26, ma la speranza è che Lewis e Charles possano essere molto vicini in qualifica alle Mercedes che sono le grandi favorite (più della McLaren) sullo stradale.

Ricordiamo che Kimi Antonelli partirà almeno 20esimo perché il pilota bolognese andrà in penalità montando il quinto motore stagionale che avrà l’ADUO1 che anche la Stella è riuscita a lucrare. La speranza, quindi, è di essere a ridosso della W17 per sperare di costruire un colpaccio come è successo in Spagna con Hamilton e in Gran Bretagna con Leclerc.

Autodromo Nazionale di Monza, dettaglio del circuito Foto di: Archivio Autodromo Nazionale Monza

Il GP d’Italia sarà un appuntamento molto importante per sancire su una pista dove pure la ricarica elettrica è molto difficile, quali saranno le gerarchie di motore dopo le correzioni concesse dall’Additional Development and Upgrade Opportunities.

La SF-26 sarà allestita nella versione aerodinamica da bassissimo carico e le modifiche introdotte in Olanda al fondo e al diffusore dovrebbero giocare a favore. Nel debriefing di Zandvoort sarebbe emerso che, forse, la rossa era leggermente troppo carica: il potenziale per puntare alla prima fila ci sarebbe stato tutto, ma gli errori commessi anche nella gestione dell’energia lungo il giro hanno relegato i due piloti solo al quinto e sesto posto.

Se la speranza è di rimettersi in gioco nel mondiale Costruttori (quello piloti lo può solo perdere Antonelli) l’esecuzione del weekend di casa deve essere semplicemente perfetto: non ci sarà la gara Sprint, per cui ci saranno tre turni di prove libere per preparare la qualifica...