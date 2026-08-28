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F1 | Ferrari la scelta è fatta: a Monza debutta il nuovo motore 067/6 potenziato con l'ADUO2

I test di affidabilità al banco hanno dato l'esito positivo, per cui Hamilton e Leclerc potranno omologare il 6 cilindri con una quindicina di cavalli in più grazie anche al carburante evoluto della Shell. A livello aerodinamico si vedrà una SF-26 molto scarica con l'ala Macarena più spinta.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Lewis Hamilton, Ferrari

La... prognosi è stata sciolta. La Ferrari andrà a Monza con il motore ADUO2. Tanto Lewis Hamilton, quanto Charles Leclerc avranno omologato sulla loro SF-26 il 6 cilindri evoluto che potrà usufruire degli aggiornamenti concessi dalla FIA grazie all’Additional Development and Upgrade Opportunities. 

A differenza di Kimi Antonelli che sulla sua W17al GP d’Italia farà ricorso alla quinta unità Mercedes stagionale, pagando una penalità di 20 posizioni sulla griglia che, inevitabilmente, lo porterà in fondo allo schieramento, i due piloti del Cavallino adotteranno la PU numero quattro, per cui potranno giocarsi le loro chances nel tempio della velocità. 

Toto Wolff pare non voglia cambiare il motore anche a George Russell (l’inglese potrebbe pagare l’adozione dell’unità con l’ADUO1 a Baku, dove c’è un lungo rettilineo per recuperare posizioni), perché la speranza è di portare il britannico a lottare per la pole position, contrastando il rilancio ferrarista. 

Monza non è certo la pista ideale per la rossa, ma se l’obiettivo è di stare nella lotta almeno per il mondiale Costruttori, è indispensabile cominciare a recuperare dei punti sulla Stella che vanta 87 lunghezze di vantaggio. 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

I motoristi capeggiati da Enrico Gualtieri hanno dato il via libera all’utilizzo della nuova unità rivista in camera di combustione e nel turbo (non è stato cambiato il diametro, ma l’inclinazione e il numero delle palette della chiocciola): si parla di un incremento di potenza che dovrebbe dimezzare la distanza dall’M17 E Performance realizzato a Brixworth. La stima è di quasi quindici cavalli, sommando anche l’impatto prestazionale che verrà garantito dal nuovo carburante sviluppato ad Amburgo dalla Shell Global Solution. 

Lo 067/7 con l’ADUO2 ha raggiunto la soglia di affidabilità nei ripetuti test al banco: la Ferrari, quindi, guarda con moderato ottimismo al prossimo appuntamento iridato davanti al pubblico di casa (che sarà record). I tecnici non hanno lavorato solo alla ricerca della potenza di picco, ma anche ad una diversa erogazione della coppia per garantire una migliore distribuzione dell’energia elettrica. 

A livello aerodinamico vedremo la rossa più scarica della stagione: verrà adottata l’ala posteriore Macarena nella versione più scarica, non utilizzata in precedenti appuntamenti, mentre nel retrotreno resterà il sistema FTM. La soffiatura dello scarico fa parte della vettura deliberata per lo stradale e verrà tolta solo se sarà necessario ridurre ulteriormente la resistenza all’avanzamento.  

Charles Leclerc, con la tuta Ferrari pensata per Monza

Charles Leclerc, con la tuta Ferrari pensata per Monza

Foto di: Ferrari

Sappiamo che Monza è una delle piste più complicate per la ricarica dell’elettrico non essendoci frenate sufficienti a riempire la batteria, per cui le strategie di gestione dell’ibrido sono state elaborate con l’AI, nella speranza di trarre la massima efficienza dal sistema. Nel GP d’Italia verrà celebrato il decennale di Michael Schumacher con la Ferrari e la SF-26 adotterà una livrea e una tonalità di colore che ricorderà la strepitosa era del Kaiser... 

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