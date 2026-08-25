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F1 | Sorpresa Ferrari: la SF-26 a Monza avrà una livrea speciale dedicata a Michael Schumacher

In occasione del GP d'Italia la squadra del Cavallino riserverà uno speciale tributo al campione tedesco con una serie di iniziative che ricorderanno i dieci anni pieni di successi dal 1996 al 2006: da allora sono trascorsi vent'anni, ma la Scuderia e i tifosi di Maranello non lo hanno dimenticato...

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Erich Zech sulla Ferrari 310B di Michael Schumacher del 1997

Erich Zech sulla Ferrari 310B di Michael Schumacher del 1997

Foto di: Angelo Poletto

La Ferrari prepara Monza. Non c’è solo la crescente attesa per il debutto del motore dotato dell’ADUO2 che dovrebbe ridurre in modo significativo il divario di potenza dal 6 cilindri Mercedes, nella speranza di riaprire la sfida mondiale, visto che Lewis Hamilton è secondo (alla pari con George Russell) dietro al leader del mondiale Kimi Antonelli. 

La Scuderia per la 97esima edizione del GP d’Italia ha in serbo per i tifosi del Cavallino una splendida sorpresa: un tributo a Michael Schumacher, il sette volte campione del mondo tedesco che è sempre nel cuore di tutti i fan della Formula 1. 

Michael Schumacher, Ferrari F2004

Michael Schumacher, Ferrari F2004

Foto di: Charles Coates / Motorsport Images

L’appuntamento tricolore nel tempio della velocità ricorre trent’anni dopo la prima vittoria con la rossa nel 1996 e venti anni dopo l’ultima vittoria del Kaiser nel 2006. In mezzo ci sono due lustri di successo con 5 titoli mondiali, 71 vittorie con la rossa che hanno segnato il periodo più fulgido nella storia del Cavallino. 

Le SF-26 di Lewis Hamilton e Charles Leclerc avranno dunque una livrea speciale dedicata al campionissimo di Hurth e la gara italiana sarà il giusto teatro per riconoscere a Michael il ruolo che si è guadagnato con prestazioni strepitose che sono diventate leggendarie. 

Michael Schumacher, campione del mondo con la Ferrari F1-2000

Michael Schumacher, campione del mondo con la Ferrari F1-2000

Foto di: Sutton Images

Michael vive una condizione terribile dopo il drammatico incidente sugli sci a Meribel il 29 dicembre 2013: l’ex campione tedesco è curato amabilmente dalla moglie Corinna e dai famigliari che avranno modo di scoprire quale sia l’attaccamento del mondo della Formula 1 a uno dei più grandi interpreti nella storia delle corse. 

A Monza sono in preparazione una serie di bellissime iniziative che saranno dedicate a King Schumi e che saranno ufficializzate solo nei prossimi giorni. Il GP d’Italia si prepara a un bagno di folla non solo per la sfida iridata che contrappone l’italiano Kimi Antonelli alla Nazionale rossa, ma anche per questo doveroso omaggio che la squadra di Maranello vuole riconoscere al tedesco. Keep Fighting Michael... 

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