F1 | Ferrari, Hamilton e Leclerc vestono il Mito: ecco le tute dedicate a Schumacher per Monza
A Monza Ferrari ricorderà Michael Schumacher, che proprio sul circuito brianzolo 30 anni fa conquistò una splendida vittoria nel suo primo anno in Ferrari. Un bel modo di omaggiare chi ha scritto la Storia del Cavallino, non solo con una livrea speciale, ma anche con delle tute dedicate dove spiccano anche le sette stelle del tedesco.
Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Ferrari
Monza è il Tempio della Velocità, ma è un posto magico anche per il suo legame con la Ferrari, come una seconda casa, un luogo dove il Cavallino ha scritto alcune delle pagine più iconiche della propria storia. Anche quest’anno la Scuderia arriverà in Brianza con una livrea celebrativa, ormai una tradizione consolidata nelle ultime stagioni, pensata per richiamare la propria identità e i momenti che l’hanno resa grande.
Dopo il Giallo Modena e l’omaggio a Niki Lauda della scorsa stagione, la Ferrari ha scelto di dedicare la livrea 2026 al pilota che più di tutti ha segnato la sua epoca: Michael Schumacher. Un tributo che coincide con il ventennale dall'ultima vittoria, ma soprattutto il trentesimo anniversario della sua prima stagione in rosso, quella che nel 1996 lo vide trionfare in una splendida domenica di settembre a Monza.
Attorno a quell’anniversario è stata costruita l’intera estetica del fine settimana: non solo la livrea della vettura, che riprende i colori del 1996 reinterpretati in chiave moderna, ma anche le tute che verranno indossate da Lewis Hamilton, unico pilota ad aver eguagliato i sette titoli del tedesco, e da Charles Leclerc.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Ferrari
Rispetto alle tute tradizionali, quelle di Monza lasciano più spazio al rosso, mentre il bianco è stato ridotto a sottili strisce lungo i fianchi e sulle spalle. Nella parte frontale cambia il font dei numeri dei piloti e compare il logo personale di Schumacher, mentre sul retro spiccano le sette stelle presenti sul casco del Campione.
Un primo omaggio pensato per ricordare non solo il pilota, ma ciò che ha rappresentato: uno dei capitoli più meravigliosi della Storia Ferrari, scritto con la S maiuscola.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Ferrari
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