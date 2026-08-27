Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

MotoGP
MotoGP
Aragon
Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano

MotoGP | Pramac completa la line-up 2027 con l'ingaggio del rookie Izan Guevara

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Pramac completa la line-up 2027 con l'ingaggio del rookie Izan Guevara

F1 | Alpine sceglie la continuità: ufficiale il rinnovo di Colapinto per il 2027

Formula 1
Formula 1
F1 | Alpine sceglie la continuità: ufficiale il rinnovo di Colapinto per il 2027

MotoGP | Bagnaia: "Fisicamente speravo di arrivare meglio, ma ad Aragon Ducati avrà più potenziale di Aprilia"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Bagnaia: "Fisicamente speravo di arrivare meglio, ma ad Aragon Ducati avrà più potenziale di Aprilia"

F1 | Ecco le mescole Pirelli per Baku, Sepang e Singapore: in Malesia ci sarà la gamma intermedia

Formula 1
Formula 1
F1 | Ecco le mescole Pirelli per Baku, Sepang e Singapore: in Malesia ci sarà la gamma intermedia
Ultime notizie
Formula 1

F1 | Ecco le mescole Pirelli per Baku, Sepang e Singapore: in Malesia ci sarà la gamma intermedia

Il fornitore unico ha ufficializzato oggi ai team la scelta degli pneumatici per il trittico di fine settembre e inizio ottobre. Per i due tracciati cittadini previste le coperture più morbide, mentre per il GP del Bahrain che si disputerà a Guala Lumpur l'allocazione è più conservativa.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

In attesa che si chiariscano le date della fase finale del campionato del mondo di F1, la Pirelli ha ufficializzato oggi alle squadre le mescole per le tre gare che caratterizzeranno il calendario con la tripla che inizierà a fine settembre e che comprenderà Baku, Sepang e Singapore. 

La sequenza del triplo appuntamento inizierà a fine settembre con il Gran Premio dell'Azerbaigian e si concluderà a inizio ottobre con il Gran Premio di Singapore. Per entrambi i circuiti cittadini di Baku e della città-stato, è stata scelta la gamma di mescole più morbide: C3 come dura, C4 come media e C5 come morbida. 

Scelta delle mescole di pneumatici per Baku

Scelta delle mescole di pneumatici per Baku

Foto di: Pirelli

Per il Gran Premio del Bahrain, che si terrà a Sepang dal 2 al 4 ottobre, verrà invece utilizzata la gamma intermedia composta da C2, C3 e C4. Il circuito malese sottopone gli pneumatici a sollecitazioni medie rispetto alla scala che comprende tutti i tracciati del calendario del campionato. 

Scelta delle mescole di pneumatici per Sepang

Scelta delle mescole di pneumatici per Sepang

Foto di: Pirelli

L'asfalto di Kuala Lumpur è particolarmente abrasivo e non è stato rifatto dall'ultima gara di Formula 1 disputata lì nel 2017. La decisione di non utilizzare le mescole più dure mira a ridurre il differenziale di tempo sul giro tra una gara a una sosta e una a due soste, incoraggiando così una gamma più ampia di possibili strategie di gara. 

Scelta delle mescole di pneumatici per Singapore

Scelta delle mescole di pneumatici per Singapore

Foto di: Pirelli

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Blitz Ferrari: Nato ha debuttato sulla SF-25 al Mugello, test per Câmara, Beganovic e Fuoco
Prossimo Articolo F1 | Alpine sceglie la continuità: ufficiale il rinnovo di Colapinto per il 2027

Top Comments
More from
Franco Nugnes

MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

F1 | Ceccarelli: "Wolff decide gli ordini di squadra, mentre Vasseur non è un dittatore e media"

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Ceccarelli: "Wolff decide gli ordini di squadra, mentre Vasseur non è un dittatore e media"

F1 | Il sindaco chiede il supporto economico del Governo per il GP finale a Imola

Formula 1
Formula 1
F1 | Il sindaco chiede il supporto economico del Governo per il GP finale a Imola

Ultime notizie

MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano