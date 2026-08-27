F1 | Ecco le mescole Pirelli per Baku, Sepang e Singapore: in Malesia ci sarà la gamma intermedia

In attesa che si chiariscano le date della fase finale del campionato del mondo di F1, la Pirelli ha ufficializzato oggi alle squadre le mescole per le tre gare che caratterizzeranno il calendario con la tripla che inizierà a fine settembre e che comprenderà Baku, Sepang e Singapore.

La sequenza del triplo appuntamento inizierà a fine settembre con il Gran Premio dell'Azerbaigian e si concluderà a inizio ottobre con il Gran Premio di Singapore. Per entrambi i circuiti cittadini di Baku e della città-stato, è stata scelta la gamma di mescole più morbide: C3 come dura, C4 come media e C5 come morbida.

Scelta delle mescole di pneumatici per Baku Foto di: Pirelli

Per il Gran Premio del Bahrain, che si terrà a Sepang dal 2 al 4 ottobre, verrà invece utilizzata la gamma intermedia composta da C2, C3 e C4. Il circuito malese sottopone gli pneumatici a sollecitazioni medie rispetto alla scala che comprende tutti i tracciati del calendario del campionato.

Scelta delle mescole di pneumatici per Sepang Foto di: Pirelli

L'asfalto di Kuala Lumpur è particolarmente abrasivo e non è stato rifatto dall'ultima gara di Formula 1 disputata lì nel 2017. La decisione di non utilizzare le mescole più dure mira a ridurre il differenziale di tempo sul giro tra una gara a una sosta e una a due soste, incoraggiando così una gamma più ampia di possibili strategie di gara.

Scelta delle mescole di pneumatici per Singapore Foto di: Pirelli