Racing Bulls: Tsolov debutta su una F1 a Imola, mentre Lindblad e Lawson girano nel filming day

In attesa del GP di casa a Monza, la Racing Bulls non si ferma e prosegue il proprio lavoro. Dopo il GP d’Olanda la squadra faentina si è spostata a Imola per completare il secondo filming day stagionale, durante il quale sono state provate alcune novità tecniche al posteriore in vista dell’appuntamento più veloce del Mondiale, dove sarà fondamentale essere quanto più efficienti possibile sugli allunghi.

Al volante della VCARB03 si sono alternati Arvid Lindblad e Liam Lawson, reduce dal test Pirelli svolto mercoledì al Mugello con la Red Bull. Un’occasione utile per continuare ad accumulare chilometri ed esperienza sulla RB22 nel caso Isack Hadjar dovesse essere costretto a dare forfait anche per la tappa di Monza.

Il filming day non è stata l’unica attività portata a termine a Imola. La squadra ha infatti sfruttato la giornata in pista per permettere a Nikola Tsolov, pilota del Red Bull junior team e attuale leader del campionato di Formula 2 davanti a Gabriele Minì, di guidare per la prima volta una monoposto di Formula 1 nel corso di un test TPC.

Nikola Tsolov, Racing Bulls Foto di: Red Bull Content Pool

Al volante della VCARB02, la monoposto della passata stagione utilizzata per rientrare nei regolamenti dei test TPC, Nikola Tsolov ha completato un programma di 690 km, segnando un’altra fase importante nel suo percorso di crescita. La Racing Bulls continua a fungere da incubatore di talenti e da trampolino di lancio per la nuova generazione di piloti, e il debutto di Tsolov ne rappresenta l’esempio più recente.

"Primo giorno di TPC su una F1 completato, e sono felicissimo di com'è andata oggi. Mi sono goduto ogni singolo giro ed è difficile esprimere a parole cosa significhi avere finalmente questa opportunità. Un enorme grazie a VCARB e al Red Bull Junior Team per aver creduto in me e per avermi dato questa possibilità”, ha raccontato Tsolov a fine giornata.

“È qualcosa per cui ho lavorato per tutta la vita, quindi provarlo finalmente sulla mia pelle è davvero incredibile. Penso di non aver ancora realizzato appieno quello che abbiamo ottenuto oggi, ma ho amato ogni chilometro e spero di avere presto l'occasione di farne altri”.

Nikola Tsolov, Racing Bulls Foto di: Red Bull Content Pool

Attualmente Tsolov è in cima alla classifica di Formula 2 e sta aspettando di conoscere quale sarà il suo futuro, anche perché nel caso vincesse il titolo il prossimo anno non potrebbe fare ritorno nella serie propedeutica. La sua speranza è chiaramente quella di conquistare un posto in Formula 1 accanto a Arvid Lindblad, ma con un Lawson autore della sua miglior stagione rinunciare al pilota neozelandese potrebbe non essere semplice come riferimento all’interno del team di Faenza, per quanto realisticamente non avrà un’altra chance fissa in Red Bull e questo potrebbe portare a rivedere i piani.

C’è anche l’opzione che Tsolov diventi il pilota di riserva del team, almeno per il 2027. "Oggi è stato un passo davvero positivo per Nikola. Si è adattato rapidamente alla vettura e ha mostrato la freddezza che si vuole vedere da un pilota alle prese per la prima volta con una F1”, ha aggiunto il Team Principal della scuderia di Faenza, Alan Permane.

“Questa uscita rientra nel piano di sviluppo continuo che il team porta avanti per i suoi giovani piloti, offrendo loro gli strumenti, il chilometraggio e l'ambiente ideale per crescere. Abbiamo visto più e più volte cosa può produrre questo percorso, e giornate come questa sono fondamentali per continuare a costruirlo”.